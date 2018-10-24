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Подготовка виртуальной машины
Для начала скачаем необходимый софт и сам образ виртуалки. Запускать будем в VirtualBox. Теперь выберем одну из новых виртуальных машин, например Wakanda: 1.
После того как скачали образ и установили VirtualBox, время настраивать сеть. Открываем менеджер сетей хоста и создаем новый адаптер.
Импортируем виртуалку в VirtualBox и идем в ее настройки. Нам нужна вкладка «Сеть». Устанавливаем тип подключения как «Виртуальный адаптер хоста» и указываем недавно созданный виртуальный адаптер. Обращаем внимание на созданный MAC-адрес, так как он нам еще понадобится, чтобы найти его в сети.
Теперь можно запускать. Сделаем это!
Поиск машины
После того как мы экспортировали и запустили виртуалку, нам нужно узнать, какой у нее IP-адрес. Для этого на хосте воспользуемся командой
$ arp-scan -l на Kali Linux, которая находится в одной сети с Wakanda.
Сканирование портов
Как обычно, начнем исследование машины со скана портов. Для этого воспользуемся утилитой Nmap:
$ nmap -p- -sV 192.168.93.128
Видим, что запущен Apache на 80-м порте, SSH на 3333-м и какой-то мусор на 111-м и 56737-м портах.
Сайт на PHP
Начнем с сервиса на 80-м порте. Там висит ничем в целом не примечательный сайт без каких-то особенных функций.
Прежде чем фаззить директории, залезем в исходный код страницы. Видим закомментированную ссылку, вероятно на французскую версию сайта.
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Antek
24.10.2018 at 14:48
Очень классная статья, особенно после Хабраквеста от Mail.ru. Единственное, предложите ещё какие-то варианты утилит для фаззинга кроме коммерческого Burp.