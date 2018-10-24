Сегодня мы займемся взломом виртуальных машин с VulnHub — ресурса, предоставляющего образы операционных систем с сервисами, в которых «зашиты» уязвимости. Он создавался, чтобы каждый мог получить практический опыт в области цифровой безопасности и сетевого администрирования. Нужно всего лишь скачать образ виртуалки, правильно настроить сеть и запустить.

Подготовка виртуальной машины

Для начала скачаем необходимый софт и сам образ виртуалки. Запускать будем в VirtualBox. Теперь выберем одну из новых виртуальных машин, например Wakanda: 1.

После того как скачали образ и установили VirtualBox, время настраивать сеть. Открываем менеджер сетей хоста и создаем новый адаптер.

Импортируем виртуалку в VirtualBox и идем в ее настройки. Нам нужна вкладка «Сеть». Устанавливаем тип подключения как «Виртуальный адаптер хоста» и указываем недавно созданный виртуальный адаптер. Обращаем внимание на созданный MAC-адрес, так как он нам еще понадобится, чтобы найти его в сети.

Теперь можно запускать. Сделаем это!

Поиск машины

После того как мы экспортировали и запустили виртуалку, нам нужно узнать, какой у нее IP-адрес. Для этого на хосте воспользуемся командой $ arp-scan -l на Kali Linux, которая находится в одной сети с Wakanda.

Сканирование портов

Как обычно, начнем исследование машины со скана портов. Для этого воспользуемся утилитой Nmap:

$ nmap -p- -sV 192.168.93.128

Видим, что запущен Apache на 80-м порте, SSH на 3333-м и какой-то мусор на 111-м и 56737-м портах.

Сайт на PHP

Начнем с сервиса на 80-м порте. Там висит ничем в целом не примечательный сайт без каких-то особенных функций.

Прежде чем фаззить директории, залезем в исходный код страницы. Видим закомментированную ссылку, вероятно на французскую версию сайта.