Культура публичной демонстрации исходных кодов нынче уже не та: если раньше придирались даже к кислотным цветам и криво настроенным шрифтам в Linux, то теперь многие горе-кодеры предпочитают просто сфотографировать нужный кусочек экрана телефоном. И этот метод так распространен, что почти не вызывает вопросов у публики.

Сервис, который помогает вместо такого варварства сделать красивую и аккуратную картинку с кодом, мы не так давно обсуждали в этой рубрике. Но что, если ты вдруг захотел сделать трансформацию в другом направлении и превратить код в скриншот экрана? Это тоже возможно! Причем не понадобится даже телефон.

Идем на сайт под названием codephoto.ru, вставляем код в окошко и нажимаем на кнопку «MaKE it bEAuTIful», то есть «СдЕЛАй кРАСиВо».

Поддерживается подсветка для огромного количества языков. Слева — код Verilog из нашей недавней статьи про FPGA

Ну как, красиво? Угол каждый раз выбирается случайный, некоторые варианты настолько круты, что аж дух захватывает.

Вот пример простенькой социальной инженерии: используешь этот сервис, задаешь свой вопрос в каком-нибудь кодерском паблике, говоря о себе в женском роде, и бородатые дядьки-программеры уже спешат помочь тебе с дебагом!