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Почему Clojure?
Для решения таска предлагалось взять Python-библиотеку pyscard. Но решать такого рода задачи гораздо продуктивнее, используя полноценный REPL driven development, с чем нам может помочь Clojure.
Рандомный посетитель
Началось все с того, что я узнал о возможности взять картридер и, используя некоторые APDU-команды протокола ISO/IEC 7816, выполнять задания с пластиковой смарт-карты, которая была выдана всем участникам вместе с бейджами. Это мне очень сильно напомнило PHDays V, когда я, как обычный посетитель конференции, просто подошел к стенду с электроподстанцией, поснифал пакеты через Wireshark, за ночь написал наивную имплементацию протокола IEC 61850 на Scapy, а на следующий день устроил с ноутбука DoS-атаку всему стенду SCADA (до плавки электропроводов я тогда, конечно же, не добрался).
В этот раз я решил попробовать пойти тем же путем: в первый день поэкспериментировать с протоколом, попробовать решить хотя бы тренировочную задачу на Python, используя библиотеку pyscard, как рекомендовали организаторы конференции, а ночью порешать все остальные задачи, которые получится. В шестом часу утра я понял, что свернул куда-то не туда, но останавливаться было уже поздно.
В итоге во второй день на моей карте благодаря взятым флагам появилось 500 единиц внутренней валюты, что позволило мне уйти с конференции с толстовкой, картридером и еще некоторым мерчем, а также заопенсорсить библиотеку на Clojure, которую я написал в рамках конференции.
Сокобан
Самым красивым заданием (не считая финального с ботом для игры в танки, до которого я добрался, но не успел решить, ибо окирпичил свою карту на запись) с эстетической точки зрения был Vault Warehouse Management System (он же «Кладовщик», он же «Мудрый крот», он же «Сокобан»). Это псевдографическая игра, в которой нужно толкать условные коробки с провиантом таким образом, чтобы они встали на предназначенные для них в бункере-лабиринте места, и при этом не заблокировать эти самые коробки, случайно прижав их к стенам.
Как это работает? В апплете карты предусмотрено восемь команд: одна для получения текущего состояния поля, четыре команды движения кладовщика на одну клетку в любую из сторон, а также дополнительные команды сброса поля, взятия и проверки флага. Посылая эти команды в карту через картридер, нужно дотолкать ящики в нужные позиции. Всего на пластиковой карте было записано два уровня. И если первый несложно решался вручную, то над вторым нужно было хорошо поломать голову либо воспользоваться готовым солвером (о нем я расскажу чуть дальше).
Гораздо веселее рассматривать это задание как игру. Для того чтобы выиграть в нее, я поставил своей целью подготовить окружение, написать код, запустить приложение и немного поиграть.
Готовим окружение
Чтобы получить возможность взаимодействовать с картридером и, соответственно, пластиковой смарт-картой, нужно установить необходимое программное обеспечение. В качестве дистрибутива я использую Fedora, поэтому для тебя команды могут отличаться, но смысл остается примерно тот же.
Сначала надо поставить и запустить PCSC Lite — демон и консольную утилиту для управления картой. Делается это как-то так:
sudo dnf install -y pcsc-lite pcsc-tools
sudo service pcscd start
Дополнительные зависимости при установленном Leiningen нам не понадобятся, но если ты собираешься воплотить что-то аналогичное на Python, то рекомендую не заморачиваться с установкой swig, redhat-rpm-config и прочего, а поставить pyscard из пакетного менеджера твоего дистрибутива:
sudo dnf install -y python2-pyscard python3-pyscard
Отлично. Теперь вставим картридер в разъем USB и запустим утилиту для поиска активных смарт-карт:
pcsc_scan
В случае успеха при вставке пластиковой смарт-карты с мероприятия ты увидишь что-то такое:
Закрываем утилиту нажатием
C-c и приступаем к написанию кода игры.
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