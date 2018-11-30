15–16 ноября в Москве прошла конференция OFFZONE Moscow , где участникам выдали пластиковые смарт-карты и предложили задания на получение флагов с их помощью. Для решения этих задач требовался картридер, который можно было арендовать или купить за внутреннюю валюту. На сайте мероприятия выложили задания и дали управляющие последовательности , с помощью которых можно выполнять функции апплетов, записанных на карту. Разберем задание по шагам.

Почему Clojure? Для решения таска предлагалось взять Python-библиотеку pyscard. Но решать такого рода задачи гораздо продуктивнее, используя полноценный REPL driven development, с чем нам может помочь Clojure.

Рандомный посетитель

Началось все с того, что я узнал о возможности взять картридер и, используя некоторые APDU-команды протокола ISO/IEC 7816, выполнять задания с пластиковой смарт-карты, которая была выдана всем участникам вместе с бейджами. Это мне очень сильно напомнило PHDays V, когда я, как обычный посетитель конференции, просто подошел к стенду с электроподстанцией, поснифал пакеты через Wireshark, за ночь написал наивную имплементацию протокола IEC 61850 на Scapy, а на следующий день устроил с ноутбука DoS-атаку всему стенду SCADA (до плавки электропроводов я тогда, конечно же, не добрался).

В этот раз я решил попробовать пойти тем же путем: в первый день поэкспериментировать с протоколом, попробовать решить хотя бы тренировочную задачу на Python, используя библиотеку pyscard, как рекомендовали организаторы конференции, а ночью порешать все остальные задачи, которые получится. В шестом часу утра я понял, что свернул куда-то не туда, но останавливаться было уже поздно.

В итоге во второй день на моей карте благодаря взятым флагам появилось 500 единиц внутренней валюты, что позволило мне уйти с конференции с толстовкой, картридером и еще некоторым мерчем, а также заопенсорсить библиотеку на Clojure, которую я написал в рамках конференции.

Сокобан

Самым красивым заданием (не считая финального с ботом для игры в танки, до которого я добрался, но не успел решить, ибо окирпичил свою карту на запись) с эстетической точки зрения был Vault Warehouse Management System (он же «Кладовщик», он же «Мудрый крот», он же «Сокобан»). Это псевдографическая игра, в которой нужно толкать условные коробки с провиантом таким образом, чтобы они встали на предназначенные для них в бункере-лабиринте места, и при этом не заблокировать эти самые коробки, случайно прижав их к стенам.

Как это работает? В апплете карты предусмотрено восемь команд: одна для получения текущего состояния поля, четыре команды движения кладовщика на одну клетку в любую из сторон, а также дополнительные команды сброса поля, взятия и проверки флага. Посылая эти команды в карту через картридер, нужно дотолкать ящики в нужные позиции. Всего на пластиковой карте было записано два уровня. И если первый несложно решался вручную, то над вторым нужно было хорошо поломать голову либо воспользоваться готовым солвером (о нем я расскажу чуть дальше).

Гораздо веселее рассматривать это задание как игру. Для того чтобы выиграть в нее, я поставил своей целью подготовить окружение, написать код, запустить приложение и немного поиграть.

Готовим окружение

Чтобы получить возможность взаимодействовать с картридером и, соответственно, пластиковой смарт-картой, нужно установить необходимое программное обеспечение. В качестве дистрибутива я использую Fedora, поэтому для тебя команды могут отличаться, но смысл остается примерно тот же.

Сначала надо поставить и запустить PCSC Lite — демон и консольную утилиту для управления картой. Делается это как-то так:

sudo dnf install -y pcsc-lite pcsc-tools sudo service pcscd start

Дополнительные зависимости при установленном Leiningen нам не понадобятся, но если ты собираешься воплотить что-то аналогичное на Python, то рекомендую не заморачиваться с установкой swig, redhat-rpm-config и прочего, а поставить pyscard из пакетного менеджера твоего дистрибутива:

sudo dnf install -y python2-pyscard python3-pyscard

Отлично. Теперь вставим картридер в разъем USB и запустим утилиту для поиска активных смарт-карт:

pcsc_scan

В случае успеха при вставке пластиковой смарт-карты с мероприятия ты увидишь что-то такое:

Закрываем утилиту нажатием C-c и приступаем к написанию кода игры.