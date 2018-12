Только вчера мы рассказывали о странном инциденте, произошедшем в конце прошлой недели. Хакер известный под именем TheHackerGiraffe скомпрометировал 50 000 уязвимых принтеров и заставил их распечатать сообщения, в которых призывал пострадавших подписаться на канал известного ютюбера PewDiePie.

Теперь специалисты компании GreyNoise Intelligence обратили внимание, что TheHackerGiraffe вдохновил других преступников на создание сервиса Printer Advertising, где массовый взлом принтеров предлагают осуществить за деньги (например, для печати рекламы).

.@GreyNoiseIO just detected someone (specifically 194.36.173[.]50) spraying the entire Internet with print commands for this document advertising a world-wide printing service, similar to HackerGiraffe's PewDiePie printer hack and Weev's swastika printer hack. pic.twitter.com/Ge0kebMzI7

— Andrew Morris (@Andrew___Morris) December 2, 2018