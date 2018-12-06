Итак, есть несколько способов скрытия вызовов WinAPI.
- Виртуализация. Важный код скрывается внутри самодельной виртуальной машины.
- Прыжок в тело функции WinAPI после ее пролога. Для этого нужен дизассемблер длин инструкций.
- Вызов функций по их хеш-значениям.
Все остальные техники — это разные вариации или развитие трех этих атак. Первые две встречаются нечасто — слишком громоздкие. Как минимум приходится всюду таскать с собой дизассемблер длин и прологи функций, рассчитанные на две разные архитектуры. Вызов функций по хеш-именам прост и часто используется в более-менее видной малвари (даже кибершпионской).
Наша задача — написать легко масштабируемый мотор для реализации скрытия вызовов WinAPI. Они не должны читаться в таблице импорта и не должны бросаться в глаза в дизассемблере. Давай напишем короткую программу для экспериментов и откомпилируем ее для x64.
#include <Windows.h>
int main() {
HANDLE hFile = CreateFileA("C:\\test\\text.txt",
GENERIC_READ,
FILE_SHARE_READ,
NULL,
OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
NULL);
Sleep(5000);
return 0;
}
Как видишь, здесь используются две функции WinAPI —
CreateFileA и
Sleep. Функцию
CreateFileA я решил привести в качестве примера не случайно — по ее аргументу
"C:\\test\\text.txt" мы ее легко и найдем в уже обфусцированном виде.
Давай глянем на дизассемблированный код этого приложения. Чтобы листинг на ASM был выразительнее, программу необходимо откомпилировать, избавившись от всего лишнего в коде. Откажемся от некоторых проверок безопасности и библиотеки CRT. Для оптимизации приложения необходимо выполнить следующие настройки компилятора:
- предпочитать краткость кода (
/Os),
- отключить проверку безопасности (
/Gs-),
- отключить отладочную информацию,
- в настройках компоновщика отключить внесение случайности в базовый адрес (
/DYNAMICBASE:NO),
- включить фиксированный базовый адрес (
/FIXED),
- обозначить самостоятельно точку входа (в нашем случае это main),
- игнорировать все стандартные библиотеки (
/NODEFAULTLIB),
- отказаться от манифеста (
/MANIFEST:NO).
Эти действия помогут уменьшить размер программы и избавить ее от вставок неявного кода. В моем случае получилось, что программа занимает 3 Кбайт. Ниже — ее полный листинг.
public start
start proc near
dwCreationDisposition= dword ptr -28h
dwFlagsAndAttributes= dword ptr -20h
var_18= qword ptr -18h
sub rsp, 48h
and [rsp+48h+var_18], 0
lea rcx, FileName ; "C:\\test\\text.txt"
xor r9d, r9d ; lpSecurityAttributes
mov [rsp+48h+dwFlagsAndAttributes], 80h ; dwFlagsAndAttributes
mov edx, 80000000h ; dwDesiredAccess
mov [rsp+48h+dwCreationDisposition], 3 ; dwCreationDisposition
lea r8d, [r9+1] ; dwShareMode
call cs:CreateFileA
mov ecx, 1388h ; dwMilliseconds
call cs:Sleep
xor eax, eax
add rsp, 48h
retn
start endp
Как видишь, функции WinAPI явно читаются в коде и видны в таблице импорта приложения.
Теперь давай создадим модуль, который поможет скрывать от любопытных глаз используемые нами функции WinAPI. Напишем таблицу хешей функций.
static DWORD hash_api_table[] = {
0xe976c80c, // CreateFileA
0xb233e4a5, // Sleep
}
Как хешировать
В статье нет смысла приводить алгоритм хеширования — их десятки, и они доступны в Сети, даже в Википедии. Могу посоветовать алгоритмы, с возможностью выставления вектора начальной инициализации (seed), чтобы хеши функций были уникальными. Например, подойдет алгоритм MurmurHash.
Давай условимся, что у нас макрос хеширования будет иметь прототип
HASH_API(name, name_len, seed), где
name — имя функции,
name_len — длина имени,
seed — вектор начальной инициализации. Так что все значения хеш-функций у тебя будут другими, не как в статье!
Поскольку мы договорились писать легко масштабируемый модуль, определимся, что функция получения WinAPI у нас будет вида
LPVOID get_api(DWORD api_hash, LPCSTR module);
Но до этого еще нужно дойти, а сейчас напишем универсальную функцию, которая будет разбирать экспортируемые функции WinAPI передаваемой в нее системной библиотеки.
LPVOID parse_export_table(HMODULE module, DWORD api_hash) {
PIMAGE_DOS_HEADER img_dos_header;
PIMAGE_NT_HEADERS img_nt_header;
PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY in_export;
img_dos_header = (PIMAGE_DOS_HEADER)module;
img_nt_header = (PIMAGE_NT_HEADERS)((DWORD_PTR)img_dos_header + img_dos_header->e_lfanew);
in_export = (PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)((DWORD_PTR)img_dos_header + img_nt_header->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].VirtualAddress);
По ходу написания этой функции я буду пояснять, что к чему, потому что путешествие по заголовку PE-файла — дело непростое (у динамической библиотеки будет именно такой заголовок). Сначала мы объявили используемые переменные, с этим не должно было возникнуть проблем. 🙂 Далее, в первой строчке кода, мы получаем из переданного в нашу функцию модуля DLL ее
IMAGE_DOS_HEADER. Вот его структура:
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