В роутерах, которые числились среди лучших и часто применяются в индустриальных целях, внезапно одна за другой обнаруживаются серьезные уязвимости. В этой статье мы рассмотрим последние серьезные дыры, поищем причины их возникновения и расскажем, как обезопасить себя.

Если заглянуть в базу CVE, то окажется, что в продуктах MikroTik за всю историю было найдено восемнадцать уязвимостей. Восемь из них приходятся на 2018 год и шесть — на 2017-й. Получается, что более 77% уязвимостей MikroTik обнаружены за два последних года.

Может сложиться впечатление, что компания MikroTik существует сравнительно недавно. Но это не так. Фирма MikroTik на три года старше, чем сам проект CVE: она основана в 1996 году.

Немного о MikroTik

Если ты впервые слышишь о MikroTik, то знай: название этой компании не связано с нервными тиками. Впрочем, от количества настроек, которые предоставляет ее продукция, они все же поначалу случаются — в основном у пользователей, не имеющих специальной подготовки.

MikroTik — это латвийский производитель сетевого оборудования. В компании разрабатывают как железо, называемое RouterBOARD, так и операционную систему для него — RouterOS. Обычно эти две составляющие просто называют MikroTik.

Эти продукты относятся к полупрофессиональному сегменту, который занимает нишу между домашними маршрутизаторами типа D-Link, TP-Link, Asus и профессиональным оборудованием типа Cisco и Juniper. В сравнении с домашними роутерами продукты MikroTik отличаются значительно большим числом функций.

С профессиональным оборудованием их сравнить по-прежнему непросто, но низкие цены делают роутеры MikroTik привлекательными для малого и среднего бизнеса и даже для некоторых крупных сетевых провайдеров. В последнее время роутеры MikroTik можно встретить и дома — в основном у тех, кто считает их настройку прекрасной возможностью, а не лишней головной болью (то есть у читателей «Хакера»).

Плюсы и минусы MikroTik

Поразительное количество возможностей — не единственное, что отличает продукцию MikroTik. Эти роутеры также славятся надежностью и стабильностью в работе. Как правило, хорошо настроенное и протестированное оборудование этого производителя работает долго, стабильно и бесперебойно (при отсутствии проблем с питанием). Также среди плюсов — наличие встроенного скриптового языка, который позволяет описывать, как роутер должен реагировать на возникновение проблем. А еще у MikroTik есть технология WatchDog, которая спасает при зависании маршрутизатора.

Добавь сюда удобную систему конфигурирования, общедоступную документацию в виде вики и периодические обновления RouterOS, которые можно ставить без всякой авторизации. Или вот еще важный момент: достаточно изучить RouterOS, и ты сможешь настроить роутер MikroTik из любого ценового сегмента и даже поставить его на сервер x86.

Минусы тоже есть, и именно из-за них MikroTik не конкурент Cisco и Juniper. Среди недостатков: отсутствие резервирования, трудности маршрутизации больших объемов трафика (более 10 Гбайт/с) и отсутствие шифрования по ГОСТ, которое важно для госструктур.

Также оборудование MikroTik не очень подходит в качестве многофункциональных устройств. Ты спросишь: а как же все разговоры про огромные возможности настройки? Да, функциональность MikroTik действительно очень широка, однако получить все и сразу в одном устройстве и обеспечить при этом стабильную работу выходит далеко не всегда.

Ну и конечно, не стоит забывать про трудоемкость настройки (если ты не сисадмин, то даже простые вещи придется делать по мануалам), отсутствие корпоративной поддержки и малое количество специалистов. Все это пока что мешает марке развиваться дальше своего нынешнего рынка. А теперь репутацию подпортили и уязвимости.

Уязвимости и взломы

Последнее время роутерам MikroTik пришлось поработать на износ: вдобавок к их основным функциям им приходилось майнить криптовалюту, становиться частью ботнетов, перехватывать трафик и заражать себе подобных. Всему виной — новые уязвимости, найденные в продукции MikroTik.