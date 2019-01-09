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В далеком-далеком 2008-м
Когда в 2007 году стало известно о работе Google над мобильной операционной системой, немногие поняли, зачем это нужно. Тогда существовали вполне успешная Symbian, Windows Mobile, стремительно развивался мобильный Linux (MeeGo). Android не вписывался в ряды существующих ОС, да и было не совсем понятно, зачем он вообще нужен «Гуглу».
Истинная цель стала известна только в 2008 году с появлением первого смартфона на Android. Тогда уже существовала iOS (а точнее, iPhone OS), и в целом Android был на нее похож, но имел одно очень интересное и важное отличие — бесшовную интеграцию с сервисами Google. Купивший телефон человек вводил свой email и пароль в ходе начальной настройки — и вуаля, на телефон начинали сыпаться уведомления о новых письмах, событиях в календаре, приходили сообщения в Google Talk, система синхронизировала адресную книгу с облаком.
Для Google Android был способом завлечения и закрепления пользователей в собственной экосистеме. Если ты покупал телефон на Android, ты вряд ли стал бы тратить время на настройку остальных аккаунтов и установку дополнительных приложений. Гораздо проще один раз ввести пароль от Gmail и пользоваться стандартным софтом «Гугла».
В дальнейшем Google все больше интегрировала себя в телефоны пользователей. Появилась возможность доступа к вкладкам Chrome, открытым на стационарном компе, появилась интеграция с Google Drive, голосовой поиск, был запущен Google Now, который автоматически выводил на экран подсказки в зависимости от местоположения юзера, его предыдущих поисковых запросов, событий в календаре и других действий. Позже Google Now был расширен до Now On Tap, который показывал подсказки в зависимости от отображаемой на экране информации, а на смену ему в итоге пришел Google Assistant — своего рода единая система поиска и подсказок.
Теперь Google работает над технологией интеграции частей других приложений в Google Assistant (технология Slices), что позволит еще глубже внедрить себя в телефоны пользователей. Проблема только в том, что все это они делают в отношении не предназначенной для этого операционной системы.
Конечная цель Google больше не в том, чтобы интегрировать ОС со своими сервисами, а в том, чтобы сделать саму ОС «Гуглом» и избавиться от набившего оскомину воркфлоу, когда для выполнения задачи пользователю нужно найти, скачать и запустить приложение. Операционная система должна просто выполнять просьбы пользователя и подстраиваться под него. И Android плохо подходит для решения такой задачи.
Google в каждом кармане
Ни в одном макете интерфейса Fuchsia нет и намека на меню приложений, сетку иконок или что-либо похожее. Интерфейс Fuchsia — это нечто вроде ленты Google Feed со строкой поиска. Здесь ты можешь увидеть события календаря, письма, сообщения из мессенджеров и многое другое. Это мало чем отличается от того же Google Feed, с той разницей, что в этом случае ты видишь не результат работы одного из приложений, а своего рода визуальное представление того, как работает ОС.
Ключевые компоненты Fuchsia — это не файлы и приложения, как в классических операционных системах, а сущности и агенты. Сущностями в «Фуксии» может быть все что угодно: место, человек, событие, вещь, email и так далее. Это единицы информации, которые позволяют операционной системе «понимать», с чем имеет дело пользователь.
Генерацией сущностей занимаются агенты — специальные компоненты приложений, предназначенные для анализа потоков информации. Простейший агент — это maxwell_btl. Его задача — сканировать отображаемый на экране текст на наличие email-адресов, генерировать на их основе сущности и отдавать их операционной системе, а точнее подсистеме Maxwell.
Благодаря такому простому агенту ОС всегда знает, с какими email-адресами и в каких ситуациях сталкивался пользователь, и в дальнейшем может давать подсказки на основе этой информации. Но есть и более интересные примеры. Представь, что друг присылает тебе ссылку на YouTube-ролик. Ты открываешь его в плеере, и, пока смотришь ролик, агент YouTube, как бы странно это ни звучало, собирает об этом ролике различные метаданные, создает из них сущность и отдает ее Maxwell. А тот, в свою очередь, отдает ее ленте, отображаемой на рабочем столе. И вот, один раз прослушав трек Хаски, ты уже видишь на рабочем столе и в своем плеере предложение скачать и заценить его новый альбом.
Как и сама Google, ее новая ОС будет знать все, чем бы ты ни занимался, но на гораздо более глубоком уровне. Она сможет составлять для тебя плей-листы по настроению, подсказывать, куда сходить сегодня вечером, на основе твоего расписания и обсуждений в почте. Она предложит тебе купить билеты, зная, что ты запланировал слетать в Сызрань через два дня. Все необходимые технологии будут заложены в самой операционной системе.
Просто представь: ты открываешь браузер, заходишь на сайт одного из ресторанов, затем добавляешь событие в свой календарь и говоришь: «Окей, Google, пригласи Ирину на ужин». И Google Assistant понимает, о чем речь. Он находит в списке сущностей событие календаря, просматривает предшествующие ему сущности, связывает все вместе и отправляет Ирине сообщение с приглашением в такой-то ресторан в такое-то время.
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e6a3dec
09.01.2019 at 12:45
не нужно
Themistocles
09.01.2019 at 12:48
Интеллектуальщина которая не будет нормально работать , будет постоянно бесить и без сети превращаться в тыкву? Очень удобно, именно то, о чем все мечтают.