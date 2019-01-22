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Элементарная логика подсказывает: чтобы современный троян успешно выполнял свои функции, он должен без особого труда проникать в систему, иметь стабильное подключение к интернету и по возможности оставаться незамеченным как можно дольше. Всем этим критериям прекрасно соответствуют разнообразные девайсы категории «интернета вещей» — роутеры, телевизионные приставки, сетевые накопители, медиацентры, а также устройства, собранные на основе одноплатных компьютеров. Как правило, все они сидят на толстом интернет-канале, что превращает подобное оборудование в удобный инструмент для организации DDoS-атак.
С проникновением тоже зачастую не возникает серьезных проблем. По статистике, большинство владельцев умных устройств — это простые пользователи, которые не страдают от избытка знаний в сфере высоких технологий. Они относятся к девайсам IoT как к обычным бытовым приборам вроде соковыжималки или тостера, зачастую даже не подозревая, что у них вообще есть какие-то настройки, которые при желании можно изменить. Включили, работает, и ладно. Поэтому установленные на заводе дефолтные логины и пароли на подобных устройствах превращают брут в задачу, посильную любому школьнику.
Наконец, скрытность. С этим совсем все просто: кому, скажите на милость, придет в голову искать трояна в телевизионной приставке или в недрах роутера, тем более что антивирусы для большинства таких девайсов в дикой природе практически не водятся, а проверить их дистанционно — та еще задача для простого юзера. Да и многие непростые юзеры иногда по инерции уверены, что вредоносов для Linux не существует в принципе. Поэтому трояны для IoT могут чувствовать себя в системе совершенно вольготно: искать их там вряд ли будут, а если и будут, не факт, что найдут.
Производитель часто виноват не меньше пользователя: многие умные устройства, имеющие известные уязвимости в прошивке, не получают от производителя обновлений, которые могли бы закрыть дыры. Это значительно повышает эффективность использования даже устаревших эксплоитов. Вероятность «пробива» таких девайсов в среднем намного выше, чем даже компьютеров с регулярно обновляющейся виндой, не говоря уже о серверах или рабочих станциях с актуальным «Линуксом» на борту.
Мотивация вирусописателей
С какой целью создатели вредоносных программ устанавливают их на умные устройства? «Профессий» у большинства подобных троянов традиционно три. Прежде всего, это уже упомянутые выше DDoS-боты, начинающие флудить на указанный адрес сетевыми пакетами по команде с управляющего сервера. Конечно, одна бабушка с телевизионной приставкой завалить вражеский сервер тебе не поможет, но десяток старушек, как гласит народная мудрость, — уже рубль.
Во-вторых, на IoT-девайсах часто поднимают SOCKS-proxy-сервер, который можно использовать разными способами, прежде всего — для обеспечения анонимности.
Ну и наконец, в роутерах периодически заводятся трояны, подменяющие в настройках адреса DNS-серверов, чтобы показывать на клиентских машинах рекламу. При этом сам компьютер, на котором вдруг из ниоткуда начинают появляться баннеры с рекламой такси, онлайн-казино и девушек легкого поведения, остается девственно чистым, что подтвердит пользователю любой антивирус.
Смена настроек DNS вручную ничем не поможет: после перезагрузки роутера все вернется на круги своя. Спасти ситуацию сможет разве что сброс устройства к заводским установкам или его перепрошивка, что для большинства обывателей выглядит как тайная магия высшего уровня. Иногда на Linux-устройствах попадаются майнеры, но в последнее время интерес к ним на фоне общего спада рынка криптовалют понемногу снижается.
Матчасть
Изучение логов ханипотов, с помощью которых специалисты по информационной безопасности анализируют распространение троянов для «интернета вещей» в живой природе, показывает следующий путь их доставки на целевое устройство.
Обычно атакующие соединяются с привлекшим их внимание устройством по SSH или Telnet, подбирают пароль по словарю и в случае успешной авторизации отключают утилиту iptables, чтобы заблокировать работу файрвола. Дальше им остается только отыскать открытую на запись папку, сохранить в нее нужное приложение, соответствующее архитектуре устройства, и запустить его.
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