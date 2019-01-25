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Вообще, любой хорошо спроектированный язык определяет набор соглашений и применяет их в своей стандартной библиотеке. Соглашения могут касаться как чисто внешних признаков, вроде синтаксиса названий (
CamelCase,
snake_case), так и поведения объектов. Язык Python в этом смысле — весьма последовательный.
Синтаксис в Python нерасширяем, но зато интерфейсы взаимодействия между объектами хорошо определены и доступны любому разработчику. В отличие от Java в Python нет формальной концепции интерфейсов класса, любой класс может предоставлять любой интерфейс, достаточно определить методы с нужными именами и аргументами и убедиться, что их поведение соответствует ожидаемому.
INFO
Везде в статье речь идет о Python 3. Python 2.7 уже можно считать мертвым.
Интерфейсы в Python
Поскольку Python динамически типизирован, проверить соответствие класса объекта на этапе компиляции невозможно. Возможности для указания аннотаций типов из Python 3.5 предназначены прежде всего для внешних статических анализаторов и не используются во время выполнения. Явная проверка класса с помощью
type() считается дурным тоном.
В крайнем случае можно использовать
isinstance() — в отличие от
type() эта функция возвращает
True не только для самого класса, но и для всех его потомков. Проверка с помощью
type() сломается при наследовании, именно поэтому люди к ней так плохо относятся.
Интерфейсы объектов определяются так называемыми магическими методами. По соглашению их имена окружаются двойным подчеркиванием. Метод
__init__(), который служит конструктором класса, — пример, известный каждому. Почти каждая стандартная операция, включая форматированный вывод и арифметику, реализуется каким-то магическим способом.
WWW
Полное описание стандартных магических методов можно найти в разделе документации Data Model.
Для демонстрации мы напишем примитивную и медленную реализацию ассоциативного массива на основе списка из кортежей, «идентичную натуральной» в смысле интерфейса.
Делаем свой ассоциативный массив
Реализация будет очень простой — связный список из пар «ключ — значение». Например, эквивалент ассоциативного массива
{1: 2, 3: 4} будет
[(1, 2), (3, 4)]. Она значительно медленнее встроенной: например, поиск значения элемента по ключу будет требовать O(n) операций, в то время как встроенная требует O(1). Для демонстрации, впрочем, вполне сойдет.
Свой класс мы назовем
Assoc. Определим класс и его конструктор:
class Assoc(object):
def __init__(self, contents=[]):
self._contents = contents
Для удобства тестирования мы сделали, чтобы начальное значение можно было передать в конструкторе, вроде
Assoc([(1,2), (3,4)]).
Теперь приступим к магии! Будем считать, что код мы сохранили в файл
assoc.py.
Добавляем строковые представления
В Python существуют два разных метода для получения строкового представления объектов:
__repr__ и
__str__. Различие между ними довольно тонкое, но существенное:
__repr__, по замыслу, должен выдавать допустимое выражение Python, с помощью которого можно создать такой же объект. Это не всегда возможно, поэтому на практике у многих объектов он возвращает просто что-то такое, что позволяет разработчику идентифицировать объект, вроде
<Foo object at 0x7f94fe2f22e8>. Именно он вызывается, если ввести имя переменной в интерактивном интерпретаторе.
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