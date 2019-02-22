Компания Google оказалась в центре скандала, после того, как в начале февраля вышло обновление для устройств домашней безопасности Google Nest Secure.

Такие девайсы играют роль хаба в «умном доме», собирая информацию с датчиков движения, комплектуются динамиком и клавиатурой для ввода кодов безопасности. В февральском обновлении прошивки инженеры Google также активировали микрофон, чтобы устройством можно было управлять посредством Google Assistant. Проблема в том, что о наличии микрофона в Google Nest Secure никто не подозревал, так как он вообще не был упомянут в спецификациях.

Представители Google сообщили изданию Business Insider, что произошла ошибка, и наличие микрофона в Nest Secure никогда не планировали скрывать, просто этот нюанс случайно не попал в официальную документацию. Также в компании заверили, что микрофоны «умных» хабов всегда были отключены, а активировать их могут лишь сами пользователи, включив соответствующую опцию.

Стоит сказать, что беспокойство пользователей можно понять, ведь различные «умные» колонки, хабы и другие IoT-устройства неоднократно демонстрировали свою уязвимость перед потенциальными атаками и багами. И в основном всё упирается именно в наличие микрофона. Например, еще в 2017 году обнаружилось, что из-за бага Google Home Mini могут записывать буквально все, что происходит вокруг, а в 2018 году колонка Amazon Echo отправила записи разговоров своих владельцев случайному человеку из списка контактов. Подобных случаев происходит немало, и мы уже посвящали отдельную статью (не)безопасности подобных решений и голосовых ассистентов.