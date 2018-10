В нашей лаборатории собрался полный комплект умных колонок, включая множество устройств с Amazon Alexa и Google Assistant, а также колонки с Apple Siri и Microsoft Cortana. В этой статье мы сравним «интеллект» помощников и расскажем о том, что такое умные ассистенты, как они работают, какие данные передают производителю и как они там хранятся. Наконец, мы попробуем извлечь собранную умным помощником информацию с сайта производителя на примере самой популярной линейки устройств Amazon Echo.

Прогресс в распознавании и синтезе речи, помноженный на быстро развивающийся искусственный интеллект, привел к созданию голосовых помощников. Сперва голосовые помощники появились на телефонах и планшетах. Потом — несколько потеряв в функциональности — перекочевали в телевизоры. Примерно в то же время стали выпускать и отдельные стационарные устройства, в которых «живут» помощники, — умные колонки. В свежем поколении устройств — новинка: умные колонки оборудовали экраном и камерой (что не превращает, впрочем, такое устройство в планшет без батарейки — все-таки начинка там скорее от колонок, чем от планшетов). Недалек тот момент, когда голосовой ассистент будет вещать из каждого утюга: холодильник и микроволновка с Alexa на рынке уже есть, на очереди стиральные машины.

Производители предлагают все более широкий модельный ряд, соревнуясь друг с другом по ключевым характеристикам и постоянно работая над снижением цены устройств. Доходит до того, что качественная колонка с голосовым помощником может стоить раза в два, а то и в три дешевле аналогичной колонки без умного ассистента, а умная микроволновка от Amazon стоит дешевле самых доступных моделей от конкурентов. Зачем это нужно производителям? Почему они так стараются поместить своих умных помощников если не в каждую кухню, то уж в каждую спальню? Попробуем разобраться.

Portal voice calling is built on the Messenger infrastructure, so when you make a video call on Portal, we collect the same types of information (i. e. usage data such as length of calls, frequency of calls) that we collect on other Messenger-enabled devices. We may use this information to inform the ads we show you across our platforms. Other general usage data, such as aggregate usage of apps, etc., may also feed into the information that we use to serve ads

В чем смысл использовать умную колонку дома? Действительно ли от них больше пользы, чем вреда, и стоит ли игра свеч?

В течение полутора лет мы собрали полную коллекцию голосовых ассистентов и активно пользовались каждым из них. Практика показала, что чаще всего мы использовали следующие виды активности:

Да, многие вещи можно сделать с помощью костыля в виде смартфона или планшета. Однако для этого телефон нужно как минимум взять в руку (или докричаться до него через всю комнату), и при этом все равно не будет настолько качественного звука и уверенного распознавания (шесть направленных микрофонов, расположенных в свежих версиях умных колонок по кругу, — это действительно хорошо).

Недостатки тоже очевидны. Для нас это в первую очередь отсутствие поддержки русского языка (а в телефонах есть!), отсутствие поддержки местных новостей, информации из русскоязычных источников. У Google и Apple все это, включая русский язык, уже довольно давно реализовано в смартфонах, а в случае с Google Assistant и в телевизорах, но на умных колонках включить поддержку русского языка не судьба. Тем не менее даже в текущем виде пользоваться цифровыми помощниками удобно.

Если умные помощники — благо, то почему умные устройства частенько продают дешевле аналогов, не обремененных излишним интеллектом? Есть ли в них какой-то профит для производителей?

Конечно же, есть! Например, Google собирает о тебе подробнейшую информацию, и цифровые колонки лишь еще один способ это делать. Вот здесь описано подробно.

Вот что Google будет о тебе собирать:

If you have opted to share information with Google, Google uses that information, along with your Google history, to better assist you with customizations like your name and interests. You can delete your history, which will limit the personalized experience for features like the Google Assistant. You can view your history with the Google Assistant in My Activity, which is accessible through the setup app and online at myactivity.google.com. You have control over your data and the power to delete history at any time.

А вот — зачем:

What does Google do with the data it collects?

First and foremost, we use data to make our services faster, smarter, and more useful to you, such as by providing better search results and timely traffic updates. Data also helps protect you from malware, phishing, and other suspicious activity. For example, we warn you when you try to visit dangerous websites. Also, on surfaces where we show ads, we use data to show you ads that are relevant and useful, and to keep our services free for everyone. Google Home learns over time to provide better and more personalized suggestions and answers. For more information, visit Google’s Privacy Policy.