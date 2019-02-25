Содержание статьи FinFisher

Защита

Adwind

Защита

DroidJack

Защита

Pegasus

Защита

Выводы

Трояны со встроенным кейлоггером и функциями похищения критически важных данных — это одна из старейших разновидностей малвари. За четверть века шпионский софт только эволюционировал, получая все новые функции защиты от детекта. Заодно были освоены мобильные устройства, появились разновидности троянов, предназначенные для таргетированных атак. В этой статье мы рассмотрим наиболее известных представителей коммерческих шпионских программ и поговорим о защитных мерах.

Казалось бы, самый очевидный способ защититься от любого компьютерного шпиона — установить антивирус и навсегда забыть о проблеме. Но «очевидный» — не синоним слову «эффективный». Большинство антивирусных программ ловит троянов примерно так же, как контрразведчики вычисляют настоящих шпионов: по отпечаткам пальцев, то есть методом сигнатурного детектирования.

INFO Сигнатура — это хранящийся в специальной базе уникальный идентификатор файла, с помощью которого можно отличить его от других. Если образец этого вредоносного файла ранее не исследовался в вирусной лаборатории и его сигнатура не добавлена в базы, антивирус не сможет опознать его.

Есть разные способы обойти сигнатурный детект — «Хакер» о них неоднократно писал. Остается еще эвристика. Но и эвристические механизмы поиска угроз, опирающиеся на поведенческий анализ, выполнение программы в песочнице и прочие ухищрения, — не панацея, иначе антивирусы не сталкивались бы с ложными срабатываниями. Иными словами, даже если на твоем компьютере установлена самая современная защита, это отнюдь не означает, что ты в безопасности.

Какие же коммерческие программы-шпионы наиболее популярны сейчас на рынке и как вычислить их присутствие в системе?

FinFisher

Кибершпионская софтина под названием FinFisher, она же FinSpy, была разработана компанией Gamma Group и применялась, по слухам, для политической слежки за журналистами и диссидентами в разных странах мира. Программу в 2011 году слил в WikiLeaks Джулиан Ассанж, после чего она стала достоянием анонимусов и подверглась пристальному изучению со стороны специалистов по информационной безопасности и прочих заинтересованных лиц. «Хакер» уже рассказывал об этой замечательной программе.

FinFisher может перехватывать переписку жертвы в социальных сетях, отслеживать почтовые сообщения, работать кейлоггером, предоставлять доступ к хранящимся на инфицированной машине файлам, а также записывать видео и аудио с помощью встроенного микрофона и камеры. Существуют сборки FinFisher под Windows, macOS и Linux. Кроме того, были созданы мобильные версии трояна практически для всех существующих сегодня платформ: Android, iOS, BlackBerry, Symbian и Windows Mobile.

Схема распространения FinFisher типична для троянов: шпион раздавался с помощью загрузчиков, которые рассылались по электронной почте под видом полезных приложений или прилетали на компьютер с обновлениями ранее установленной безопасной программы. В одной из атак, исследованных ребятами из ESET, использовалась также реализация схемы MITM: при попытке скачать нужную программу ничего не подозревающая жертва перенаправлялась на фишинговый сайт, откуда загружала дистрибутив «с сюрпризом». В рассмотренном ESET примере FinFisher был встроен в дистрибутив утилиты TrueCrypt. Ирония заключается в том, что юзер, желающий защитить свои данные и зашифровать диск для пущей безопасности, своими руками устанавливал spyware на собственную машину.

Создатели постарались сделать работу FinFisher максимально незаметной и всячески затруднить обнаружение трояна. В его коде имеются функции антиотладки, предотвращения запуска в виртуальной машине, противодействия дизассемблированию, а сам код обфусцирован. Кроме того, программа старается действовать в зараженной системе незаметно и лишний раз не обращать на себя внимание пользователя.

Защита

Выловить FinFisher на устройстве вручную — весьма нетривиальная задача. Известные семплы успешно детектируются и удаляются популярными антивирусными программами, а вот неизвестные… С ними сложнее.