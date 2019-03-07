Японские СМИ сообщили, что местные правоохранители со всей серьезностью занимаются расследованием распространения «незакрываемого» диалогового окна. Сам «опасный» попап можно увидеть здесь, и его действительно нельзя закрыть в десктопном Chrome и большинстве мобильных браузеров, но можно закрыть в Edge и Firefox.

Хотя пранк с «незакрываемым» окном насчитывает много лет, японская полиция сочла шутку слишком опасной. Из-за распространения ссылок на этот «вредоносный код» была задержана и допрошена 13-летняя школьница из города Кария, а также прошел обыск в доме 47-летнего мужчины из префектуры Ямагути. Обоих обвиняют не в создании, но в распространении опасного эксплоита для браузеров.

Кроме того, сообщается, что японские власти ищут еще трех подозреваемых по этому делу, совершивших такое же «преступление».

Нужно сказать, что японские власти вообще относятся к любым киберпреступлениям крайне серьезно. К примеру, можно вспомнить о том, что в прошлом году 24-летнего гражданина Японии приговорили к одному году тюремного заключения за использование майнингового скрипта Coinhive (хотя тому удалось заработать всего около 45 долларов США). Годом ранее другой 13-летний подросток был задержан за то, что создал и продавал мобильный блокировщик на торговой площадке Mercari (локер якобы тоже был предназначен для розыгрышей). В том же 2017 полиция арестовала 14-летнего создателя вируса-вымогателя, хотя тот не продавал малварь и не использовал для атак, а лишь имел неосторожность создать ее из любопытства и поделиться в сети исходным кодом.