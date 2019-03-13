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Почтовая рассылка
Театр, как известно, начинается с длительного поиска свободной парковки, а распространение большинства вредоносных программ — с почтовой рассылки. Среди фейковых отправителей подобных писем исследователи из Group-IB отмечали «Всероссийский банк развития регионов» и «Группу компаний ПИК», а журналисты РБК пополнили список пострадавших брендов «Ашаном», «Магнитом» и «Славнефтью», упомянув при этом, что злоумышленники прикрывались именами более пятидесяти фирм, названия которых у всех на слуху. Лично мне попадались аналогичные письма, в строке From которых значился автомобильный дилер «Рольф», «Бинбанк», «KIA Motors», «Ресо Гарантия» и некая контора «Инженер Строй».
Очевидно, такая стратегия продиктована общеизвестными постулатами социальной инженерии: у сообщения от известного отправителя больше шансов быть открытым, чем у послания, автор которого адресату совершенно незнаком.
О чем не рассказано в вышеупомянутых заметках, так это о том, что ссылка, якобы ведущая на официальный сервер компании-отправителя, на самом деле направляет потенциальную жертву совершенно в другое место. Во всех без исключения изученных мной письмах это были взломанные сайты, работающие под управлением WordPress или Joomla.
И скрипт-загрузчик, и собственно энкодер злодеи хранили в открытых на запись папках
<site>/content/icons/,
<site>/templates/,
<site>/wp-admin/css/ или
<site>/wp-content/themes/. Вероятно, чтобы размещать вредоносное содержимое, они приобрели на каком-то из хакерских форумов базу скомпрометированных аккаунтов либо воспользовались одним из известных эксплоитов для этих популярных CMS.
Притом из десяти проанализированных мной фишинговых сообщений только в двух содержалась ссылка на сайты под управлением Joomla, а остальные восемь протрояненных площадок работали на WordPress. Есть повод задуматься о безопасности этого движка, тем более опасная тенденция подтверждается опубликованным недавно отчетом Sucuri, согласно которому порядка 90% взломанных в течение 2018 года сайтов работали именно на WordPress.
При нажатии на линк с удаленного хоста скачивался ZIP-архив, внутри которого хранился скрипт-загрузчик, написанный на JScript. Чтобы скрипт выполнился, пользователь должен самостоятельно извлечь из архива и попытаться открыть этот файл.
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