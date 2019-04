Похоже, 18 апреля 2019 года разработчики Nokia выпустили весьма неудачное обновление ОС (v4.22). После установки этого апдейта многие пользователи устройств Nokia 9 PureView обнаружили (1, 2, 3, 4), что теперь встроенный в экран сканер отпечатков пальцев успешно принимает для аутентификации не только незарегистрированные отпечатки, но даже посторонние предметы — упаковку жвачки, монету, перчатки.

Video of the fingerprint sensor unlocking phone with a packet of chewing gum and someone else's finger pic.twitter.com/jwY4ZG7uCh

— Decoded Pixel (@decodedpixel) April 21, 2019