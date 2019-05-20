Индустрия информационной безопасности асимметрична: атакующий находится в более удобном положении, чем специалист по защите. Атакованной стороне нужно быть эффективной всегда, 24/7, а нападающей достаточно быть эффективной лишь единожды. Кроме того, у атакующего есть возможность тщательно изучить свою жертву перед активной фазой атаки, в то время как другая сторона начинает изучение нарушителя уже во время этой атаки.

Именно для того, чтобы сгладить эту асимметрию, индустрия ИБ разделила процессы на два полюса: оборонительные и наступательные. И раскрасила их в разные цвета — красный для атакующей стороны, синий — для защищающейся.

В этой статье на примере Red Team я расскажу об основных формальных и фактических различиях между командами, рассмотрю, с какими задачами сталкиваются их участники, и, возможно, даже помогу тебе определиться с «цветом», если ты только начинаешь свою карьеру в информационной безопасности или чувствуешь себя не на том месте.

Красная, синяя и пурпурная команды

Понятия Red Team и Blue Team пришли из традиционного военного ремесла, и суть этих терминов нисколько не изменилась. Blue Team в контексте кибербезопасности означает команду экспертов, задача которых — обеспечивать защиту инфраструктуры.

Согласно архитектуре адаптивной безопасности, которую предложило информационное агентство Gartner, задачи Blue Team делятся на следующие области:

Prevent — выстраивать систему защиты от уже известных атак;

— выстраивать систему защиты от уже известных атак; Detect — выявлять новые (в том числе и ранее неизвестные) атаки и оперативно приоритизировать и обрабатывать инциденты;

— выявлять новые (в том числе и ранее неизвестные) атаки и оперативно приоритизировать и обрабатывать инциденты; Respond — вырабатывать ответные меры и политики реагирования на выявленные инциденты (на этом этапе крайне желательно, чтобы выявленные инциденты целой категорией отправлялись в блок Prevent);

— вырабатывать ответные меры и политики реагирования на выявленные инциденты (на этом этапе крайне желательно, чтобы выявленные инциденты целой категорией отправлялись в блок Prevent); Predict — прогнозировать появление новых атак с учетом меняющегося ландшафта угроз.

Последний пункт с технической точки зрения и привносит настоящий челлендж в работу security-аналитика («Какое там прогнозирование, когда SIEM завален событиями и инциденты еще не разобраны?»). К этому блоку относятся мероприятия для оценки уровня защищенности, однако они же позволяют оценить эффективность процессов и на других стадиях.

Таким образом, задача Red Team сводится не к тому, чтобы «разнести» корпоративную инфраструктуру и доказать всем, что все плохо; а напротив — использовать анализ защищенности в качестве конструктивной меры для оценки существующих процессов и помощи Blue Team в их улучшении.

Во многих организациях, где процессы ИБ еще недостаточно зрелые либо бюджеты не позволяют расширять штат безопасников, задачи оценки защищенности решают специалисты Blue Team. А вот в крупных компаниях наступательные мероприятия передали Red Team. Это разделение, в частности, позволяет бизнесу эффективно оценивать бюджеты на информационную безопасность.

Изредка встречаются крупные компании, которые добавляют еще и команду Purple Team. Ее основная задача — в повышении эффективности взаимодействия синей и красной команд. «Пурпурные» эксперты помогают другим командам дружить, позволяя синей команде разрабатывать стратегию и технические меры для защиты инфраструктуры на основе обнаруженных красной командой уязвимостей и недостатков. Однако при наличии эффективной коммуникации между Blue Team и Red Team, необходимость в Purple Team вызывает сомнения.

Еще раз подчеркну. Цель всех этих команд — повышение уровня защищенности инфраструктуры. При этом:

Blue Team занята защитой инфраструктуры за счет реализации процессов адаптивной безопасности;

Red Team занимается эмуляцией действий атакующего, а также вырабатывает и реализует стратегии для оценки эффективности процессов защиты и непрерывно доставляет результаты команде Blue Team;

Purple Team, если она есть, вырабатывает эффективные меры для Blue Team с учетом экспертизы Red Team.

Выбирай свою пилюлю, исходя из личных интересов, но помни, что Red Team не означает «игры в хакеров» и какую-либо романтику. Более того, на мой взгляд, в задачах Blue Team куда больше реальных вызовов, потому что экспертам этой команды, в отличие от Red Team, надо быть начеку в режиме 24/7.