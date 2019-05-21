Одним солнечным апрельским утром мой завтрак был прерван телефонным звонком приятеля — предпринимателя, занимавшегося грузовыми перевозками. Срывающимся голосом он рассказал, что с его банковского счета куда-то испарились два миллиона рублей. А служба поддержки банка развела руками, отправив приятеля писать заявление в полицию, поскольку денежные переводы были совершены с помощью мобильного приложения и подтверждены по SMS, что по всем признакам соответствует вполне легальной финансовой операции.

«Тыжпрограммист, — простонал в трубку мой приятель, — посоветуй, что делать». Увы, что-либо делать было уже поздно, ибо инструментом для кражи послужил банковский троян, обосновавшийся на смартфоне моего товарища задолго до этого досадного инцидента. И предотвратить потерю денег было можно, лишь заранее изучив принципы работы и методы борьбы с такими вредоносными программами. Чем мы прямо сейчас и займемся.

Очень давно, в одном обычном Андроиде…

Первые полноценные банковские трояны для мобильной платформы Android были обнаружены еще в 2011 году. Нет, вредоносы, способные передавать злоумышленникам входящие SMS-сообщения, в том числе содержащие mTAN-коды (коды аутентификации транзакций), существовали и до этого. Кроме того, были известны трояны, умеющие оперировать USSD-командами. Они могли перевести заданную злодеями сумму с «привязанной» к телефону банковской карты, пополнив баланс левого мобильного телефона, или узнать остаток средств на счете. Но полноценными банкерами такие трои, конечно же, не были, поскольку заметно уступали по функциональным возможностям своим десктопным аналогам.

Все изменилось с появлением Android.SpyEye. Этот трой работал в связке с вредоносом SpyEye для Windows, благодаря чему обрел способность обходить двухфакторную аутентификацию. Действовал он следующим образом.

Как только пользователь зараженной винды открывал в браузере банковский сайт, работающий на компе трой выполнял веб-инжект, встраивая в страницу кусок HTML-кода, который он подгружал из конфига. Поскольку инжект осуществлялся на стороне клиента, URL банковского сайта в адресной строке браузера оказывался корректным, а соединение было установлено по протоколу HTTPS. Поэтому содержимое веб-страницы не вызывало у жертвы никаких подозрений.

Текст, встроенный трояном в банковский сайт, гласил, что банк внезапно изменил условия работы и для авторизации в системе банк-клиент необходимо установить на мобильный телефон небольшое приложение размером около 30 Кбайт, скачав его по предложенной ссылке — «в целях безопасности». Приложением, естественно, был мобильный трой Android.SpyEye.

Эта вредоносная программа не создавала никаких значков, ее можно было отыскать только в списке работающих процессов под названием «Система». Основная задача троя — перехват всех входящих SMS-сообщений и пересылка их на управляющий сервер, адрес которого вредонос брал из XML-конфига.

Так выглядел один из первых мобильных банковских троянов — Android.SpyEye

Когда жертва вводит логин и пароль на банковском сайте в окне браузера, Windows-троян SpyEye перехватывает и отправляет их ботоводам. После этого злоумышленники в любой момент могут авторизоваться с помощью этих данных в системе банк-клиент на сайте банка, однако сервер обязательно отправит владельцу счета проверочный код в SMS, который нужно ввести в специальную форму. Это сообщение будет перехвачено мобильной версией SpyEye и передано вирусописателям. Используя перехват SMS, они смогут выполнять любые операции по счету, например опустошить его подчистую.

Узким местом этой довольно сложной схемы была необходимость синхронизации работы банковского и десктопного компонентов троянской связки, однако указанную проблему вирусописателям удалось успешно решить. Несколько месяцев SpyEye наводил шорох среди пользователей банковских сервисов, пока не попал в базы всех популярных антивирусов, после чего его деятельность постепенно сошла на нет.