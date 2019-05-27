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Но идет ли речь о нечестной игре, или же приложения действительно представляли опасность? Попробуем разобраться.
В чем обвиняют Apple
Обвинения, выдвинутые против Apple, можно довольно четко структурировать. Авторы оригинальной статьи в NY Times заняли следующую позицию. С точки зрения журналистов, разработчики ряда приложений с тысячами платных (что особо подчеркнуто) клиентов предлагали решения, позволяющие пользователям бороться с зависимостью от гаджетов. В некоторых случаях речь шла и о приложениях, позволявших родителям, цитируем, «контролировать устройства собственных детей или блокировать доступ к определенным приложениям и контенту 18+».
По мнению журналистов (и давших журналистам интервью производителей удаленных приложений), в Apple поступили так потому, что в iOS появилась встроенная подсистема «Экранное время», взявшая на себя часть функций заблокированных приложений. Дальнейшее содержимое статьи малоинтересно и представляет собой типичный пример американской журналистики: приводятся интервью с пострадавшим от зависимости от iPhone, который смог преодолеть собственноручно установленное в «Экранном времени» ограничение, и родителей, сетующих на то, что их дети находят способы обойти установленные «Экранным временем» блокировки.
Таким образом, Apple обвиняют в следующих грехах:
- Компания удалила или заставила производителей убрать «ключевую функциональность», позволяющую отслеживать и ограничивать действия пользователя устройства.
- В Apple сделали это сразу после того, как аналогичная (но, конечно же, гораздо хуже — так следует из статьи) функция появилась в iOS.
- Из первых двух пунктов следует вывод: Apple нерыночными (читай — нечестными) методами ограничивает конкуренцию.
Казалось бы, не поспоришь. В App Store действительно стало меньше приложений, реализующих контроль экранного времени и родительский контроль, а эффективность оставшихся заметно снизилась. И по времени как совпало — статья в NY Times появилась аккурат после выхода iOS 12 со встроенной функцией «Экранного времени». Однако стоит присмотреться к деталям, и «дело разваливается».
Таймлайн
Казалось бы, все просто: Apple выпускает iOS 12 с функцией «Экранного времени» — Apple выкидывает из App Store конкурентов. Не то чтобы компания никогда такого не делала; достаточно вспомнить приложение f.lux, уводящее экран устройства в теплые оттенки, и реакцию Apple. Однако здесь не тот случай.
- Факт 1: в iOS 12, вышедшей в июне 2018 года, появилась функция «Экранное время», которую предлагается использовать в целях родительского контроля.
- Факт 2: Apple действительно вычистили из магазина приложения, которые предлагали пользователям установить профиль конфигурации для работы функций родительского контроля. В компании сослались на пункт 2.5.1 руководства для разработчиков приложений.
Корреляция? Не совсем. В Apple начали расследование в отношении практики использования корпоративных и MDM-сертификатов и профилей конфигурации обычными (не корпоративными) приложениями еще в начале 2017-го, а соответствующий запрет появился в App Store в середине 2017-го, за год до выхода iOS 12.
В Apple сочли необходимым отреагировать на провокационный материал, опубликовав статью, объясняющую причины, по которым были удалены приложения. В статье подробно объясняется, что такое MDM-сертификаты и чем они могут быть опасны.
Кто здесь прав, а кто виноват? Apple очень не любит, когда кто угодно, кроме самой компании, вмешивается в работу iOS и сторонних приложений. Именно эта нелюбовь в июне 2018 года послужила Apple поводом заблокировать обновления блокировщиков рекламы, которые использовали локальные VPN для фильтрации трафика: по мнению компании, это было прямым вмешательством в работу других приложений, что правилами App Store запрещено в явном виде все тем же пунктом 2.5.1 руководства для разработчиков приложений. Ранее тот же пункт был использован против разработчиков приложения f.lux.
Что такое профили конфигурации в iOS и почему за их использование банят
Профили конфигурации — мощный инструмент, позволяющий корпоративным пользователям и разработчикам производить массовую настройку устройств и обходить некоторые встроенные в iOS ограничения. Подробнее о профилях конфигурации можно почитать по ссылке; нас же интересует самый первый пункт в списке того, что можно сделать при помощи профиля конфигурации: Restrictions on device features.
Использование ограничений через установку профиля конфигурации позволяет блокировать (фактически — удалить) любой набор приложений, включая системные. Kaspersky Safe Kids использовал эту возможность для блокировки браузера Safari. Кроме того, посредством профиля конфигурации можно разрешать или запрещать устройству подключаться к компьютеру, создавать резервные копии, менять или сбрасывать пароли и многое другое — в том числе такие вещи, которые недоступны даже через настройки «Экранного времени».
Штатный сценарий для профилей конфигурации — применение в устройствах, которые принадлежат компании и выданы работникам во временное пользование. Профили конфигурации могут задейстоваться и в других целях. К примеру, некоторые приложения (в частности, компании Olympus) используют профили конфигурации для настройки доступа к внешнему устройству (в случай Olympus — фотоаппарата) через Wi-Fi. Тем не менее даже такое использование профилей противоречит политике Apple, потому что профиль конфигурации распространяется не через App Store, а его использование действительно потенциально опасно.
О белых и пушистых
Среди компаний, чьи продукты попали под пристальное внимание Apple, — компания Касперских, которая вынуждена была удалить «ключевые функции» из приложения Kaspersky Safe Kids. Компания даже подала жалобу на действия Apple в Антимонопольный комитет и аналогичный орган в ЕС. Действительно, в актуальной версии приложения возможностей осталось, откровенно говоря, негусто. А что там было до того, как вмешалась Apple?
Сейчас мы уже не можем установить старую версию приложения, но по описанию ее возможностей и сохранившимся обзорам вполне можно представить себе функциональность программы. Для эффективной работы Kaspersky Safe Kids после установки требовала добавить в систему профиль конфигурации, обладающий довольно интересными свойствами.
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