Ес­ли на сер­вере с Windows оста­лись MSI-пакеты уста­нов­ленных прог­рамм, сто­ит про­верять их механиз­мы вос­ста­нов­ления: иног­да служ­ба с высоки­ми пра­вами соз­дает вре­мен­ные сце­нарии в дос­тупном для записи катало­ге и затем сама же их запус­кает. Сегод­ня я покажу, как это мож­но исполь­зовать для повыше­ния при­виле­гий.

Так­же добудем домен­ную учет­ку через утеч­ку NTLM-хеша при обра­бот­ке архи­ва, соберем свя­зи в Active Directory, добавим поль­зовате­ля в нуж­ную груп­пу, сме­ним пароль сер­висной учет­ной записи и зай­дем на хост по WinRM.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине NanoCorp с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — тяжелый, опе­раци­онная сис­тема — Windows.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 129. 13. 162 nanocorp. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ). Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Ска­нер нашел 15 откры­тых пор­тов:

53 — служ­ба DNS;

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft-IIS/10.0;

88 — Kerberos;

135 — Microsoft RPC;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, Netlogon;

389 — LDAP;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — служ­бы DCOM и Microsoft Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

3268 (LDAP) — дос­туп кли­ента к гло­баль­ному катало­гу на кон­трол­лере домена;

3269 (LDAPS) — дос­туп кли­ента к гло­баль­ному катало­гу на кон­трол­лере домена по защищен­ному соеди­нению;

3389 — служ­бы уда­лен­ных рабочих сто­лов;

5986 — WinRM;

9389 — веб‑служ­бы домен­ных служб Active Directory (AD DS).

На­чать можем толь­ко с сай­та на веб‑сер­вере.

Точка входа

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