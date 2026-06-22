Ес­ли на сер­вере с Windows оста­лись MSI-пакеты уста­нов­ленных прог­рамм, сто­ит про­верять их механиз­мы вос­ста­нов­ления: иног­да служ­ба с высоки­ми пра­вами соз­дает вре­мен­ные сце­нарии в дос­тупном для записи катало­ге и затем сама же их запус­кает. Сегод­ня я покажу, как это мож­но исполь­зовать для повыше­ния при­виле­гий.

Так­же добудем домен­ную учет­ку через утеч­ку NTLM-хеша при обра­бот­ке архи­ва, соберем свя­зи в Active Directory, добавим поль­зовате­ля в нуж­ную груп­пу, сме­ним пароль сер­висной учет­ной записи и зай­дем на хост по WinRM.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине NanoCorp с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — тяжелый, опе­раци­онная сис­тема — Windows.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.13.162 nanocorp.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел 15 откры­тых пор­тов:

53 — служ­ба DNS;
80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft-IIS/10.0;
88 — Kerberos;
135 — Microsoft RPC;
139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, Netlogon;
389 — LDAP;
445 — SMB;
464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
593 (HTTP-RPC-EPMAP) — служ­бы DCOM и Microsoft Exchange;
636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
3268 (LDAP) — дос­туп кли­ента к гло­баль­ному катало­гу на кон­трол­лере домена;
3269 (LDAPS) — дос­туп кли­ента к гло­баль­ному катало­гу на кон­трол­лере домена по защищен­ному соеди­нению;
3389 — служ­бы уда­лен­ных рабочих сто­лов;
5986 — WinRM;
9389 — веб‑служ­бы домен­ных служб Active Directory (AD DS).

На­чать можем толь­ко с сай­та на веб‑сер­вере.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Обыч­но на стра­ницах About Us пишут о сот­рудни­ках, но в этот раз мы находим толь­ко ссыл­ку на новый ресурс.

Информация About Us
Ин­форма­ция About Us

При перехо­де по адре­су получа­ем ошиб­ку: неиз­вес­тный адрес hire.nanocorp.htb.

Ошибка резолва DNS
Ошиб­ка резол­ва DNS

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