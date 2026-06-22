Также добудем доменную учетку через утечку NTLM-хеша при обработке архива, соберем связи в Active Directory, добавим пользователя в нужную группу, сменим пароль сервисной учетной записи и зайдем на хост по WinRM.
Наша цель — получение прав суперпользователя на машине NanoCorp с учебной площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — тяжелый, операционная система — Windows.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.13.162 nanocorp.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел 15 открытых портов:
53 — служба DNS;
80 (HTTP) — веб‑сервер Microsoft-IIS/10.0;
88 — Kerberos;
135 — Microsoft RPC;
139 — служба сеансов NetBIOS, Netlogon;
389 — LDAP;
445 — SMB;
464 — служба смены пароля Kerberos;
593 (HTTP-RPC-EPMAP) — службы DCOM и Microsoft Exchange;
636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
3268 (LDAP) — доступ клиента к глобальному каталогу на контроллере домена;
3269 (LDAPS) — доступ клиента к глобальному каталогу на контроллере домена по защищенному соединению;
3389 — службы удаленных рабочих столов;
5986 — WinRM;
9389 — веб‑службы доменных служб Active Directory (AD DS).
Начать можем только с сайта на веб‑сервере.
Точка входа
Обычно на страницах About Us пишут о сотрудниках, но в этот раз мы находим только ссылку на новый ресурс.
При переходе по адресу получаем ошибку: неизвестный адрес
hire..
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