Недавно мы провели в Санкт-Петербурге фестиваль Duke Con, посвященный 22-летию выхода Duke Nukem 3D. В честь этого события мы увеличили скидку при оплате за VPS на год до 30%.

Duke Nukem 3D далеко не единственная в истории культовая игра: некоторые из них до сих пор актуальны, несмотря на почтенный по меркам индустрии возраст. Рейтингов игр всех времен и народов в Сети предостаточно, мы в свою подборку решили включить программы-долгожители, появившиеся еще в прошлом веке. Участники этого топа не только определили развитие целых жанров, но и разрабатываются в настоящее время.

Super Mario Bros. (вне конкурса)

Эта игра выступает вне конкурса, потому что активно не развивается, но до сих пор имеет множество фанатов.

С точки зрения современного геймера, похождения братьев-водопроводчиков Марио и/или Луиджи в Грибном королевстве представляют собой обычный платформер (не вздумайте сказать об этом настоящему олдфагу). История спасения принцессы Пич из лап Короля Купы (также известного как Боузер) фактически создала жанр платформеров в том виде, в котором мы его знаем. Выпущенная в 1985 году компанией Nintendo для платформы Famicom/NES программа попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра.

На самом деле Марио появился еще в 1981 году в аркаде Donkey Kong под именем Прыгун (англ. Jumpman). Со временем он успел попрыгать более чем в двух сотнях игр и стал наиболее узнаваемым персонажем за всю историю индустрии, а также талисманом Nintendo. Последняя версия для Game Boy Advance вышла в далеком 2004 году, но хоронить храброго водопроводчика рановато. На днях стало известно о запуске публичной версии браузерной игры Mario Royale, в которой можно пройти все классические уровни с сотней соратников, способных даже убивать друг друга.

Mortal Kombat

Пятое место рейтинга занимает считающаяся одним из родоначальников жанра файтингов игра, созданная Эдом Буном и Джоном Тобиасом в 1992 году. Первоначально она разрабатывалась Midway Games для аркадных автоматов, но впоследствии была перенесена на другие платформы. В 2009 году компания Midway Games обанкротилась, и сейчас права на франшизу принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.

Перечисление поколений игры и поддерживаемых ею платформ заняло бы целую страницу: в список войдут практически все популярные игровые консоли, вплоть до самых современных, персональные компьютеры и даже мобильные устройства на iOS и Android. Последний релиз Mortal Kombat 11 для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Windows PC состоялся весной 2019 года. О планах по сворачиванию франшизы пока никто не говорит, так что, скорее всего, эталонный файтинг будет и дальше радовать любителей жанра.

Civilization

На четвертом месте самая известная глобальная стратегия, созданная Сидом Мейером в 1991 году. В ней игрок мог примерить на себя роль национального лидера и провести цивилизацию от древних времен до эпохи атома и космических полетов. Экономика, политика, войны, дипломатия, торговля, наука — в этой игре есть все.

Менялись платформы и версии, компании-разработчики (MicroProse, Firaxis Games, Westlake Interactive, Aspyr, BreakAway Games), добавлялись новые возможности, вроде игры по сети с живыми соперниками. Дух игры остался прежним, и у нее по-прежнему огромное количество фанатов. Последняя версия, Civilization VI, вышла в 2016 году, но за ней последовали два больших дополнения. В 2018 году появилась Civilization VI: Rise & Fall, а в 2019 году — Gathering Storm.

Fallout

Эту серию игр мы решили поместить на третье место. Приключения в постапокалиптическом радиоактивном мире начались в 1997 году, последняя игра основной серии (Fallout 4) вышла в 2017 году, а последнее ответвление (Fallout 76) — в 2018-м. Игры относят к жанру RPG и Action/RPG, их действие происходит на охваченной анархией территории США после ядерной войны.

Основная серия отличается открытым миром и возможностью свободно исследовать различные локации. Fallout 76 стала первой многопользовательской игрой серии, но получила неоднозначные оценки аудитории. Тем не менее пациент скорее жив, чем мертв.

Warcraft

Второе место заслуженно получает серия Warcraft компании Blizzard. Начиналась она в 1994 году как стратегия в реальном времени. Пользователи могли сражаться за Альянс или Орду, проходя миссии или уничтожая друг друга в сетевом режиме. Со временем фэнтезийная вселенная Warcraft развивалась: появлялись новые расы, а классическую стратегию дополнили элементы RPG. С выходом в 2004 году World of Warcraft игра окончательно превратилась в MMO RPG — Blizzard начинает продавать доступ к своим серверам на основе ежемесячной подписки. Последняя версия WoW вышла в июне 2019 года.

Хиты id Software (Wolfenstein, Doom, Quake)

На первом месте топа игры компании, которой мы обязаны появлением жанра шутеров от первого лица. Id Software основана выходцами из Softdisk: Джоном Кармаком, Джоном Ромеро, Томом Холлом и Адрианом Кармаком (не родственником Джона). Сейчас это кажется обычным делом, но вышедшая в 1992 году Wolfenstein 3D стала настоящим прорывом и одной из самых долгоживущих игр в истории. Строго говоря, первой игрой франшизы была выпущенная компанией Muse Software в 1981 году Castle Wolfenstein, но отсчет мы ведем с эпохального «Вольфа 3D» — именно здесь появилась псевдотрехмерная графика и возможность убивать фашистов от первого лица. Всего в серии двенадцать игр, две из которых разрабатываются.

В активе id Software есть еще две сверхпопулярные серии: Doom и Quake. Компания внесла огромный вклад в разработку трехмерной графики и игровых движков, а ее продукты по праву считаются хитами всех времен и народов.

В Doom появился многопользовательский режим, а также пользовательские модификации и возможность создавать собственные уровни. С 1993 года в серии было пять основных игр (не считая кучи модификаций), одна из которых находится в разработке. Игры Doom портировались на разные платформы, а их разработкой занимались три компании: id Software, Midway Games и Nerve Software.

Не менее интересна и серия Quake, благодаря которой появились боты и серверы для игры через интернет (Quakeworld), зародилось понятие киберспорта и начали проводиться первые крупные чемпионаты. Количество разработчиков здесь еще больше (id Software, Raven Software, Hyperion Entertainment, Bullfrog Productions, Lobotomy Software, Raster Productions и Hammerhead), а последняя игра вышла в 2017 году.

Наследие id Software живо и по сей день: огромное количество пользовательских уровней, основанных на движках компании игр, даже поддерживаемых энтузиастами проектов с открытым исходным кодом — компания публикует исходники устаревших игровых движков под лицензией GPL. Если рассматривать влияние на отрасль, хиты id Software свое первое место заслужили честно.

Итоги

Многие отличные игры сошли со сцены: можно вспомнить, например, GTA, Diablo или шутер от первого лица Half-Life с многочисленными ответвлениями вроде Counter-Strike. Другие хиты прошлых лет живы только усилиями фанатов, в том числе энтузиастов открытого кода, не желающих с ними расставаться, — здесь на ум приходит серия X-COM и созданные по ее мотивам проекты. Участники нашего топа оказались способны десятилетиями радовать фанатов. Некоторые игры существуют с 80-х годов прошлого века, и нынешние их версии даже отдаленно не напоминают предшественников: графика и геймплей развились до невиданного ранее уровня. Одно остается неизменным — настоящая классика не стареет.

RUVDS в честь закончившегося недавно фестиваля Duke Con увеличивает скидку при оплате за VPS на год до 30%, а 2 июля среди клиентов пройдет розыгрыш призов от легендарного геймдизайнера Duke Nukem Ричарда Levelord Грея. Главный приз — ужин с Levelord’ом в Москве. Наше интервью с Ричардом можно посмотреть здесь, а здесь вы можете увидеть наше интервью с Рэнди Питчфордом — разработчиком таких игр, как Half-Life, Borderlands и СЕО Gearbox.