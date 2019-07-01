Грамотно настроенный мониторинг способен сэкономить массу времени и системному администратору, и другим сотрудникам компании, включая руководство. В этой статье мы познакомим тебя с системой мониторинга PRTG, которая контролирует состояние устройств и приложений в сети.

PRTG — это простая в использовании и в то же время гибкая и функциональная система мониторинга. Вот ее сильные стороны:

устанавливается автоматически;

умеет распознавать устройства сети;

не требует установки агентов на конечных нодах;

предоставляет готовый набор сенсоров и среду для создания собственных сенсоров;

обладает широким набором возможностей: от мониторинга скорости вращения вентилятора и напряжения в сети до мониторинга лог-файлов и статуса контейнеров Docker.

Если показания сенсоров отклонились от заданного уровня, встроенная система оповещения разошлет SMS, email или push-уведомления подписанным на них специалистам или выполнит заданную программу, скрипт.

Доступна бесплатная лицензия на 100 сенсоров. Стоимость коммерческой лицензии начинается от 1600 долларов.

Что такое сенсор Сенсор — это условная единица мониторинга. Он включает в себя показатели работы устройства или приложения. У каждого сенсора свой набор показателей. Возьмем для примера SNMP Dell EqualLogic Logical Disk Sensor. Он осуществляет мониторинг логического диска Dell EqualLogic через SNMP. Этот сенсор собирает следующие показатели: доступность устройства, количество соединений, средняя скорость задержки чтения/записи (мс), объем данных чтения записи, downtime. Или, например, сенсор SNMP Cisco ASA VPN Connections Sensor. Его показатели: количество активных email, сессий IPsec/L2L/LB/SVC, количество активных пользователей, групп активных пользователей.

PRTG предоставляет готовые сенсоры для мониторинга устройств и софта Citrix, Dell, HPE, HP, Cisco, NetApp, Fujitsu, QNAP, Oracle, VMware, Microsoft, Check Point, Fortinet и других. Такие сенсоры учитывают особенности соответствующих решений, собирают данные быстрее и с меньшими нагрузками на сеть.

Варианты применения

Анализ трафика. PRTG отслеживает сетевой трафик (SNMP, xFlow, WMI), мониторит пакеты данных, порты, пропускную способность сети. Фильтрует трафик по IP, протоколу и типу данных. Для анализа качества соединения используются сенсоры QoS, которые отслеживают джиттер, задержку пакета (в миллисекундах), доли потерянных, поврежденных, дублированных пакетов, время приема-передачи (RTT), Mean Opinion Score для тестирования VoIP и другие параметры. Часто сенсоры QoS используют для мониторинга параметров VoIP. Есть специальный сенсор для мониторинга VoIP-решений Cisco.

Предупреждение о перегреве. PRTG может отслеживать скорость работы вентилятора центрального процессора. Поскольку выход из строя, загрязнение или замедление кулера может привести к перегревам и, как следствие, нестабильной работе системы, в PRTG есть сенсоры, которые позволяют среагировать заблаговременно. Отслеживать можно как скорость вращения кулера, так и температуру процессора и другого оборудования.

Контроль напряжения сети. Если ИБП поддерживает SNMP, можно собирать данные о состоянии источников питания через PRTG и контролировать ИБП во всей инфраструктуре: следить за входным и выходным напряжением, статусом батареи, напряжением, статусом питания (normal, на байпасе либо батарея) и другими параметрами.

Контроль помещений. В PRTG можно добавить показания с расположенных в помещениях датчиков температуры, влажности, дыма, открывания дверей. Контролируют доступность камер видеонаблюдения. Если помещение большое, ты можешь добавить на панель мониторинга схему здания в качестве фона и для наглядности расположить на ней сенсоры. В случае сбоя ты быстро поймешь, где именно находится поврежденное устройство

Контроль склада. Системный администратор одного из наших клиентов настроил передачу данных в PRTG из системы управления складским учетом на базе SAP. Такая интеграция возможна и для 1С. Как только объем товара на складе падает ниже нормы, ответственный менеджер получает по SMS уведомление через систему оповещений. Один наш клиент из Германии настроил уведомления таким образом, что оповещение о снижении запаса на складе уходит напрямую поставщику.

Мониторинг онлайн-магазина. Большинство пользователей отслеживают через PRTG доступность веб-серверов, трафик на сайт. Ряд крупных онлайновых магазинов стали подгружать из ERP данные о поступлении денег на счет. Это позволило в реальном времени сопоставлять динамику посещаемости сайта и поступление денег. Для руководителей компании эти данные могут быть незаменимы.

Мониторинг медицинского оборудования. PRTG поддерживает протоколы HL7 и DICOM. HL7 используется для обмена медицинскими данными. Система мониторинга может помочь контролировать доступность интерфейсов, скорость передачи данных между медицинскими информационными системами и лабораторными информационными системами. DICOM используется для хранения и передачи диагностических изображений между оборудованием и системами архивации (PACS). С помощью мониторинга отслеживают корректность и сохранность изображений при передаче данных.

Представленные сценарии можно реализовать разными способами, не только при помощи системы мониторинга. Но ее главная ценность — в централизации. Показатели инфраструктуры и бизнеса контролируются через единое приложение, в котором объединены сбор, анализ и представление данных, рассылка оповещений. Поэтому клиенты часто используют наш продукт для отчетов перед руководством: трафик, результаты продаж, выполнение планов выводятся на экран через PRTG.

Для знакомства с системой ты можешь скачать тестовую версию. Когда пробный период закончится, системой можно продолжать пользоваться и дальше, но с ограничением по количеству сенсоров, не более 100. Насколько этого хватит — зависит от твоих задач: на одно устройство может приходиться как два сенсора, так и десять.

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