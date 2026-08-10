В про­мыш­ленных и IoT-сис­темах при­виле­гиро­ван­ные опе­рации час­то завяза­ны не на обыч­ные пра­ва в ОС, а на сос­тояние обо­рудо­вания: режим работы, фла­ги тес­тирова­ния и показа­ния дат­чиков. В этой статье пос­мотрим на при­мер ком­про­мета­ции такой сис­темы.

По пути получим пер­вичную сес­сию через уяз­вимую кон­фигура­цию Apache NiFi с H2/JDBC, вытащим SSH-ключ из слу­жеб­ных фай­лов, раз­берем защищен­ный PDF с инс­трук­цией опе­рато­ра и проб­росим внут­ренние пор­ты к панели управле­ния.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Helix с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний, опе­раци­онная сис­тема — Linux.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

warning

Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.66.107 helix.htb

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

На веб‑сер­вере нас встре­чает кор­поратив­ный лен­динг.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Пос­коль­ку на основном сай­те ничего полез­ного не наш­ли, перехо­дим к перебо­ру под­доменов через HTTP-заголо­вок Host. Я буду исполь­зовать для это­го ути­литу ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -H — HTTP-заголо­вок;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

Под­робнее о веб‑фаз­зинге читай в статье «Веб‑фаз­зинг с самого начала. Учим­ся переби­рать катало­ги и искать скры­тые фай­лы на сай­тах».

ffuf -u 'http://helix.htb/' -H 'Host: FUZZ.helix.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128
Результат сканирования поддоменов без фильтра
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов без филь­тра

В вывод попали все вари­анты из спис­ка, поэто­му добавим филь­тр по раз­меру (параметр -fs).

ffuf -u 'http://helix.htb/' -H 'Host: FUZZ.helix.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128 -fs 154
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

На­ходим flow.helix.htb, обновля­ем /etc/hosts и откры­ваем новый сайт в бра­узе­ре.

10.129.66.107 flow.helix.htb helix.htb
Страница сайта flow.helix.htb
Стра­ница сай­та flow.helix.htb

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