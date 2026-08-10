Содержание статьи
По пути получим первичную сессию через уязвимую конфигурацию Apache NiFi с H2/JDBC, вытащим SSH-ключ из служебных файлов, разберем защищенный PDF с инструкцией оператора и пробросим внутренние порты к панели управления.
Наша цель — получить права суперпользователя на машине Helix с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний, операционная система — Linux.
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Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
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Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.66.107 helix.htb
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации он выбирает следующий шаг к получению точки входа.
Самый известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи такого скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом выполняется обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
На веб‑сервере нас встречает корпоративный лендинг.
Точка входа
Поскольку на основном сайте ничего полезного не нашли, переходим к перебору поддоменов через HTTP-заголовок Host. Я буду использовать для этого утилиту ffuf.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-u— URL;
-H— HTTP-заголовок;
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-t— количество потоков.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Подробнее о веб‑фаззинге читай в статье «Веб‑фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах».
ffuf -u 'http://helix.htb/' -H 'Host: FUZZ.helix.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128
В вывод попали все варианты из списка, поэтому добавим фильтр по размеру (параметр
-fs).
ffuf -u 'http://helix.htb/' -H 'Host: FUZZ.helix.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128 -fs 154
Находим
flow., обновляем
/ и открываем новый сайт в браузере.
10.129.66.107 flow.helix.htb helix.htb
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