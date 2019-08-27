Эллиптическая криптография (Elliptic Curve Cryptography, ECC) — штука популярная, мощная и при этом не очень понятная. Мы в Cloudflare используем ее везде: от защиты HTTPS-соединений наших клиентов до передачи данных между серверами. В этой статье я попытаюсь на простых примерах показать, как все это работает.

INFO Это перевод статьи Ника Салливана, впервые опубликованной в блоге компании Cloudflare. Перевела Алёна Георгиева.

Вообще мы убеждены: чтобы доверять той или иной системе безопасности, нужно понимать технологию, которая за ней стоит. Так что мы решили найти хорошее, относительно доступное руководство по ECC — и поделиться им с читателями. Найти не удалось, и мы написали его сами — оно перед вами.

Предупреждаю: тема сложная, в двух словах о ней не расскажешь. Здесь есть что обсудить, так что устраивайся поудобней. Но если нужны те самые два слова, то вот они: ECC — это новое поколение криптосистем с открытым ключом, которые построены на понятных математических основаниях и обеспечивают куда более серьезную защиту, чем криптосистемы первого поколения вроде RSA. Хочешь обеспечить высокий уровень защиты и сохранить при этом производительность — имеет смысл обратиться к ECC. А если интересуют детали — они ниже.

Криптография с открытым ключом: как все начиналось

Историю криптографии можно разделить на два периода: классический и современный. Водоразделом здесь служит 1977 год, когда одновременно были представлены алгоритм RSA и протокол Диффи — Хеллмана. Случилась настоящая революция: это были первые криптографические системы, где безопасность строилась на теории чисел. Стала возможной безопасная коммуникация без известного обеим сторонам — то есть симметричного — шифра. До этого криптография бесконечно занималась вопросом, как безопасно переслать секретные шифры. Теперь же она могла обеспечить доказательно безопасную коммуникацию между двумя сторонами — без заботы о том, не перехватит ли кто обмен ключами.

Современная криптография стоит на том, что ключ для шифрования данных может быть открытым, а вот ключ для дешифровки лучше оставить в секрете. Такие системы называют криптографическими системами с открытым ключом (public key cryptographic systems). Первая — и все еще самая распространенная из них — RSA. Она названа инициалами тех, кто впервые описал ее алгоритм (Ron Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman).

Хорошей криптографической системе с открытым ключом нужен набор алгоритмов, которые легко пройти в одном направлении и трудно в обратном. В случае с RSA «легкий» алгоритм умножает два простых числа. Его «трудной» парой будет факторизация — разложение получившегося результата на изначальные множители. Алгоритмы с такой характеристикой — «просто в одну сторону, трудно в обратную» — называют односторонней функцией с потайным входом (trapdoor function, TDF). Найти хорошую TDF критично важно для создания безопасной криптографической системы с открытым ключом.

Проще говоря, чем больше разрыв между сложностью прохождения функции в одном направлении и в другом, тем надежней получится криптографическая система, на ней основанная.

Алгоритм RSA в миниатюре

RSA — самая популярная и наиболее понятная из систем с открытым ключом. Ее безопасность опирается на то, что умножение — это быстро, а разложение на множители — медленно. Коротко рассмотрим, как выглядит и работает маленькая RSA-система.

Системы с открытым ключом обычно имеют два компонента: открытый ключ и секретный ключ. Шифрование работает так: берешь сообщение, применяешь к нему математическую операцию — и получаешь число, которое выглядит случайным. При дешифровке берешь это «случайное» число и применяешь другую операцию, чтобы получить исходное сообщение. Зашифрованное с помощью открытого ключа можно расшифровать, только применив секретный ключ.

Компьютеры не очень хорошо справляются с произвольно большими числами. Эту проблему можно решить, если выбрать максимальное значение и иметь дело только с числами, которые меньше максимума. Работает это как в часах с циферблатом и стрелками. Как перевести их, например, на 37 часов? Очевидно, разделить 37 на максимум — то есть 12 — и докрутить остаток. Так и здесь: любые вычисления, дающие результат больше максимума, мы «докручиваем» до числа в допустимом диапазоне.

В RSA максимальное значение (обозначим его max ) получают умножением двух случайных простых чисел. Открытый и секретный ключи — это два специально выбранных числа больше нуля, но меньше максимального значения, обозначим их pub и priv . Чтобы зашифровать число, мы перемножаем его pub раз — и всякий раз «докручиваем», когда превышаем максимум. Чтобы расшифровать сообщение, перемножаем его priv раз по тому же правилу — и получаем исходное число. Звучит удивительно, но правда работает. Когда обнаружили эту особенность, она стала большим прорывом.

Чтобы создать пару ключей для RSA, сначала берешь два простых числа, чтобы получить максимум ( max ). Затем выбираешь число для открытого ключа ( pub ). До тех пор пока ты знаешь два изначальных простых числа, ты можешь вычислить секретный ключ priv через открытый. Это то, как факторизация соотносится со взломом RSA: разложение максимального значения на исходные множители позволяет вычислить чей-то секретный ключ по открытому и дешифровать личные сообщения.

Рассмотрим все это на конкретном примере. Возьмем простые числа 13 и 7, перемножим и получим максимальное значение 91. В качестве открытого ключа возьмем число 5. А затем, зная изначальные множители и максимум, применим расширенный алгоритм Евклида и получим секретный ключ — 29.

Эти параметры ( max = 91, pub = 5, priv = 29 ) определяют полностью функциональную RSA-систему. Мы можем взять число и перемножить его пять раз для зашифровки, а затем взять получившийся результат, перемножить его 29 раз и получить изначальное число.

Используем эти значения, чтобы зашифровать слово CLOUD.

Чтобы представить сообщение математически, нужно превратить буквы в числа. Для представления латинского алфавита отлично подходит кодировка UTF-8. Каждому символу соответствует свой номер.

В этой кодировке CLOUD выглядит как 67, 76, 79, 85, 68. Все эти числа меньше нашего максимума, поэтому мы можем зашифровать их по отдельности.

67 × 67 = 4489 = 30

INFO Откуда 30? Поскольку получившееся число 4489 больше максимума, мы «докручиваем» его до нужного нам диапазона (от 0 до 91). Для этого делим 4489 на 91 до целого числа и берем остаток. Этим остатком и будет 30.

4489 = 91 × 49 + 30 30 × 67 = 2010 = 8 8 × 67 = 536 = 81 81 × 67 = 5427 = 58

58 и будет зашифрованной версией 67.

Повторив этот процесс для каждой из букв, мы получим зашифрованное сообщение CLOUD в виде

58, 20, 53, 50, 87

Чтобы расшифровать это запутанное сообщение, берем каждое из получившихся чисел — и точно так же перемножаем 29 раз.

58 × 58 = 3364 = 88 (помни, что мы «докручиваем» число, если оно превышает максимум) 88 × 58 = 5104 = 8 … 9 × 58 = 522 = 67

Вуаля, мы вернулись к 67. Провернув то же самое с остальными числами, мы получим исходное сообщение.

Вывод: ты можешь взять число, перемножить его сколько-то ( pub ) раз и получить случайно выглядящий результат, а потом перемножить его другое количество ( priv ) раз и вернуться к изначальному числу.