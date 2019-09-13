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«Дорогой мой внук! Пишу тебе из славного города-героя Санкт-Петербурга. Доехала быстро. Твои гостинцы виртуозно протащила мимо контроля, они даже ничего и не поняли во всех этих электронных штучках. Как ты и просил, схожу на конференцию — посижу в сторонке, послушаю, о чем люди толкуют, да тебе перескажу. Целую, твоя бабушка».
Вот такую мессагу кинула мне бабуля в «Телеграм». Я сначала не верил, что между сидением дома и варкой борщей она «тряхнет стариной» и отправится в самостоятельное путешествие. Ее последняя поездка закончилась не очень хорошо — семь лет тюрьмы в Соединенных Штатах за промышленный шпионаж. Ох и кричали тогда заголовки местной прессы!
«Советский агент протащил через таможню „жучок“ на базе ЕС ЭВМ».
«В чемодане не платья и шлепанцы, а микросхемы и шифровки!»
«Зачем молодой девушке столько перфокарт?»
«FORTRAN — любовный роман длиною в 7 лет».
Не скажу, что газетчики писали одну только правду. Но факт остается фактом — бабуля уехала в Питер и присылает мне ежедневные отчеты. А я решил поделиться ими с тобой — не все ж за компьютером сидеть, надо и «людей посмотреть, себя показать».
Спонтанность — главная особенность моей бабушки. Как она с ходу присела на 7 лет, лишь пересекши океан, одному Биллу Гейтсу известно. А может быть, правду пишут о том, что ЕС ЭВМ немного не влезала в дамский багаж. На чем бабуля и «спалилась». Как бы то ни было, начну с самого важного.
Много фана
Ох, внучок, ну и устала я сегодня. Вкратце расскажу, что было. Только собиралась поехать на TechTrain, как встретила свою однополчанку, а та говорит — внучка на Chaos Constructions пригласила. Докладывает: еды там нет, принеси че-нить вкусного. Вот я и несу ей пирожков поесть да хакеров местных подкормить, авось что и выболтают полезного. Ну я с ней тоже пошла.
Пришла на круглый стол по Embedded. В наше время что такое было embedded? Если радиолампа в карман помещалась, значит, уже embedded! А теперь все эстээмками обзавелись да прочими контроллерами и ПЛИСами — и чего только не ваяют. Двигатели для морских кораблей — и те на микрологике теперь работают. Ребята все молодые, статные, аж влюбилась в одного. Говорят красиво, о судьбах России, с болью в душе. Мол, не очень-то у нас эта сфера хорошая, неграмотно много вещей делают. Ну и разговорились, а вот «у них», где-то за рубежом, лучше или хуже? Думали-думали, обсуждали-обсуждали — да пришли к выводу, что везде не очень.
И заинтересовало меня, а как же так, ведь мир в целом неплохо живет. Почему же «не очень все»? И пришла я к выводу, что наши компьютерщики к работе очень ответственно подходят, стараются сделать не как быстрее, а как лучше, грамотнее. Но не всегда у них это получается. Ругаются почем зря: мол, хотим как лучше сделать, а начальник «добро» не дает, или сроки поджимают, или людей не хватает, или еще что похуже. Вот и выходит, что из-за высоких внутренних установок им кажется, что вокруг все плохо. Но это не так. Хорошо у нас, внучок. Вот и внучка однополчанки тоже говорит: училась в Политехе на приборостроении, так и ассемблер был, и C++, и радиоэлектроники в достаточном количестве.
Радостно слышать такое от бабули. В мое время преподавателей было не оторвать от бутылки, а экзамены приходилось сдавать сбором средств на приобретение новых бутылок — ну или машин и квартир. И интернета не было, и «Алиэкспресса» с дешевыми эстээмками не было, и всяких Arduino, Raspberry Pi и Altera Cyclone тоже. Да и денег не было, чтобы купить это, даже если бы оно продавалось. Жить стало лучше, жить стало веселее!
Но и сложности, конечно, есть. Главным образом с производством и сбытом. Попробуй-ка ввезти в Россию партию комплектующих без нотификации ФСБ. Чтобы все оформить, целый юридический отдел понадобится. А как продавать готовые устройства за рубеж? Тоже не всегда возможно. И совсем уж нонсенс услышать хочешь? Не все произведенные в России устройства можно ввезти обратно по гарантии — их попросту не пропустит таможня. Каково, а?
Производителям дешевле отправить новое, чем растамаживать ремонтопригодное, вот так. Приходится открывать сервис-центры в более лояльных странах. Конечно, при таких картах глобальную партию не выиграть. Вот и устремляют взоры наши спецы за рубеж. А с этим как раз не все так сложно, как может показаться: иностранцам не очень принципиально, у кого заказывать.
Ментальность тоже играет роль. Взять азиатов — они предпочитают работать со «своими». Их жизненный уклад, культура, мировоззрение сильно отличаются от наших. А европейцам, наоборот, все равно, с кем работать, лишь бы было качественно. Однако они предъявляют высокие требования ко всяким сертификатам продукции и производства. Но больше зависит от самого заказчика — все решает «личная химия». Почти как в отношениях. Понравятся топ-менеджеры друг другу — значит, подпишут контракт. И не важно, что с разных континентов люди. Главное — вера в успех общего дела.
Кручу-верчу в руках программку конференции, и вдруг на глаза попадается тема «Мониторинг в ЦОД». Пошла посмотреть, да открыть дверь не смогла, изнутри закрыта! Так и не попала в зал. А в соседнем помещении проходила наглядная лекция по отмычкам. Ох и жалею я, что нет у меня их навыков, иначе разобралась бы с замком в два счета. А вообще, все правильно сделали: ЦОД — такое место, куда не каждому заходить позволено. А значит, нечего подслушивать, что они там мониторят.
Похоже, у моей бабушки не хватило прав доступа!
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