Хоть все и переходят повально на цифровую доставку, по-прежнему очень много фильмов продаются на DVD. Да и у тебя наверняка в шкафу пылятся стопки собственных дисков, которые ты вроде бы и собираешься выбросить, но что если захочется снова посмотреть какой-то фильм? Для этого диски можно сконвертировать в более современный формат и, например, сложить в сетевое хранилище или медиацентр. А поможет в этом утилита WinX DVD Ripper.

Компания Digiarty Software разработала продвинутый DVD-риппер, который позволяет перенести содержимое DVD на любое устройство, где возможен просмотр видео. В WinX DVD Ripper Platinum входят сотни настроек, которые позволят с легкостью конвертировать ролик в нужный формат.

На рынке доступны разные рипперы DVD, но, в отличие от WinX DVD Ripper Platinum, не все из них дают лучшее качество и высокую скорость конверсии. Благодаря широкому набору функций программы и большому числу опций кодирования видео можно перенести на любой телефон, планшет и даже самый старый ноутбук. Так что можно будет смотреть лежа в кровати или, например, сидя в транспорте.

Чтобы получить представление о WinX DVD Ripper, ты можешь скачать пробную версию, она будет работать в течение семи дней.

Вот основные достоинства WinX DVD Ripper.

Он оснащен встроенным декодером DVD, который обходит защиту содержимого Macrovision, CSS, коды регионов и другие запреты на работу DVD.

Сверхбыстрая скорость копирования с использованием уникальной технологии аппаратного ускорения третьего уровня. Превращает двухчасовой DVD в видео всего за пять минут.

Работает как со старыми, так и с недавно выпущенными DVD.

Конвертирует DVD в MP4, H.264, AVI, HEVC, MPEG, MOV и M2TS. Это дает возможность смотреть видео на любом устройстве.

Доступно более 350 встроенных профилей, включая все модели iPad и iPhone, телефоны и планшеты с Android, ноутбуки и даже PSP.

Может клонировать содержимое DVD в виде образа ISO без потери качества.

Отрегулирует соотношение сторон, частоту кадров, битрейт и плотность пикселей.

Редактирует, вырезает, обрезает, объединяет видео.

Можно добавить внешние субтитры к видео.

Можно извлекать кадры и экспортировать аудио.

Как скопировать DVD в MP4 с помощью WinX DVD Ripper?

Вставляй диск в DVD-ROM и запускай программу. Ты увидишь кнопку с изображением диска. Источник DVD будет выбран автоматически, так что остается просто нажать «Ok». Выбирай выходной формат. Если нужен MP4, выбирай кодек H264 AAC и жми «Ok». Или можешь добавить название. Выбирай папку, в которую будет сохранен файл, и жми кнопку запуска.

Как видишь, все очень просто. Теперь начнется процесс копирования, это займет около 5 минут.

Если хочешь самостоятельно проверить, как это работает, качай бесплатную пробную версию. Вот увидишь: WinX DVD Ripper не подведет и ты не устоишь перед покупкой.