BGP — единственный протокол глобальной маршрутизации в интернете, так что если ты зарегистрировал в RIPE или ином RIR автономную систему, то неизбежно с ним столкнешься. Ни один другой протокол не предоставляет столько возможностей фильтрации и модификации маршрутов. Но у гибкости есть и обратная сторона — в опциях легко запутаться. Сегодня мы рассмотрим некоторые распространенные проблемы и пути их решения.

Для примеров настроек мы будем использовать свободную реализацию стека протоколов FreeRangeRouting, которая работает на Unix-подобных системах и используется в специализированных сетевых дистрибутивах Linux, например Cumulus Linux и VyOS.

Автономная система с несвязанными частями

Считается, что все части автономной системы напрямую связаны между собой. Однако в ряде случаев приходится отступать от этого правила. При поэтапной миграции в другой датацентр это неизбежно. Точки присутствия в разных датацентрах с одним номером AS — нежелательная, но допустимая ситуация.

Казалось бы, достаточно разбить сеть на части — к примеру, 192.0.2.0/24 на 192.0.2.0/25 и 192.0.2.128/25, — настроить новый маршрутизатор на дополнительной точке присутствия и начать анонсировать оттуда 192.0.2.128/25. Но не все так просто: с параметрами по умолчанию все в интернете будут видеть обе части AS, но твои собственные маршрутизаторы потеряют связь друг с другом.

Почему это происходит? Предположим, ты используешь номер автономной системы 64500. Пусть между ее частями находится провайдер с номером 64501. Тогда AS path будет выглядеть так: 64500 64501 64500 .

AS path в BGP — не только критерий выбора путей, но и механизм предотвращения петель. Если вспомнить про заложенное в протокол предположение, что все части AS связаны напрямую, наш путь выглядит именно как петля.

Реализации BGP считают закольцованным и отбрасывают любой маршрут, где один и тот же номер AS встречается в пути более одного раза. Но также они часто предоставляют возможность отказаться от заданного по умолчанию заведомо безопасного поведения. Этот случай — один из них. Опция обычно называется allowas-in . В качестве параметра она принимает максимально допустимое число дублированных номеров AS. Настроим ее, чтобы две одинаковые AS в пути не считались петлей:

router bgp 64496 neighbor 192.0.2.1 remote-as 64500 ! address-family ipv4 unicast neighbor 192.0.2.1 allowas-in 2 exit-address-family

Конечно, с такими настройками твой маршрутизатор может начать пропускать и настоящие закольцованные маршруты. К счастью, на практике они в большом интернете не встречаются: транзитные провайдеры подобные опции не включают и правильно делают. Во внутренней же сети тебе ничто не мешает присвоить каждой независимой части отдельный номер AS из частного диапазона (64512–65534).

AS path prepend и контроль над входящим трафиком

Механизмы контроля над исходящим трафиком в BGP многочисленны и разнообразны. Входящий трафик — совсем другая история. В публичном интернете у тебя нет никаких способов прямого контроля над ним. Автономные системы на то и автономные, что не могут диктовать друг другу политики маршрутизации.

У любой автономной системы, однако, есть контроль над длиной AS path в исходящих анонсах, и это можно использовать как косвенный механизм контроля.

Как мы уже видели, один и тот же номер AS не может появляться в пути дважды в разных местах (то есть когда между экземплярами одного номера есть третий), иначе такой путь считается закольцованным. Однако несколько экземпляров одного номера подряд петлей не считаются. Путь вроде 64500 64500 64555 64501 не вызовет у реализаций BGP никаких возражений. При этом две одинаковые AS не считаются за одну, так что этот путь будет длиннее, чем 64500 64555 64501 .

Искусственное удлинение пути называется AS path prepend и часто используется для влияния на выбор пути другими сетями. Если у тебя два провайдера и одному ты анонсируешь с путем 64500 , а второму с 64500 64500 , маршрут через первого будет выглядеть для других сетей более привлекательным. По крайней мере, в теории.