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Генерация голоса
Голос человека — результат движения связок, языка, губ. В распоряжении компьютера только числа, изображающие записанную микрофоном волну. Как же компьютер создает звук, который мы можем услышать из динамиков или наушников?
Текст в речь
Один из самых популярных и исследованных методов генерации звуков — прямое преобразование текста, который нужно воспроизвести, в звук. Самые ранние программы такого рода склеивали отдельные буквы в слова, а слова — в предложения.
С развитием программ-синтезаторов набор заранее записанных на микрофон букв стал набором слогов, а затем и целых слов.
Преимущества таких программ очевидны: они просты в написании, использовании, поддержке, могут воспроизводить все слова, какие только есть в языке, предсказуемы — все это в свое время стало причиной их коммерческого использования. Но качество голоса, созданного таким методом, оставляет желать лучшего. Все мы помним отличительные черты такого генератора — бесчувственная речь, неправильное ударение, оторванные друг от друга слова и буквы.
Звуки в речь
Этот способ генерации речи относительно быстро заменил собой первый, поскольку лучше имитировал человеческую речь: мы произносим не буквы, а звуки. Именно поэтому системы, основанные на международном фонетическом алфавите — IPA, более качественны и приятны на слух.
В основу этого метода легли заранее записанные в студии отдельные звуки, которые склеиваются в слова. По сравнению с первым подходом заметно качественное улучшение: вместо простого склеивания аудиодорожек используются методы смешивания звуков как на основе математических законов, так и на основе нейронных сетей.
Речь в речь
Относительно новый подход полностью основан на нейронных сетях. Рекурсивная архитектура WaveNet, построенная исследователями из DeepMind, позволяет преобразовывать звук или текст в другой звук напрямую, без привлечения заранее записанных строительных блоков (научная статья).
Ключ к этой технологии — правильное использование рекурсивных нейронов Long Short-Term Memory, которые сохраняют свое состояние не только на уровне каждой отдельной клетки нейронной сети, но и на уровне всего слоя.
В целом эта архитектура работает с любым видом звуковой волны, вне зависимости от того, музыка это или голос человека.
INFO
На основе WaveNet есть несколько проектов.
- A WaveNet for speech denoising — уничтожение шумов в записи голоса;
- Tacotron 2 (статья в блоге Google) — генерация звука из мел-спектрограммы;
- WaveNet Voice Enhancement — улучшение качества голоса в записи.
Для воссоздания речи такие системы используют генераторы звуковой нотации из текста и генераторы интонаций (ударения, паузы), чтобы создать натурально звучащий голос.
Это самая передовая технология создания речи: она не просто склеивает или смешивает непонятные машине звуки, но самостоятельно создает переходы между ними, делает паузы между словами, меняет высоту, силу и тембр голоса в угоду правильному произношению — или любой другой цели.
Создание поддельного голоса
Для самой простой идентификации, про которую я рассказывал в своей предыдущей статье, подойдет практически любой метод — особенно удачливым хакерам может хватить даже необработанных пяти секунд записанного голоса. Но для обхода более серьезной системы, построенной, например, на нейросетях, нам понадобится настоящий, качественный генератор голоса.
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