Ты, возможно, уже сталкивался с идентификацией по голосу. Она используется в банках для идентификации по телефону, для подтверждения личности на пунктах контроля и в бытовых голосовых ассистентах, которые могут узнавать хозяина. Знаешь ли ты, как это работает? Я решил разобраться в подробностях и сделать свою реализацию.

Характеристики голоса

В первую очередь голос определяется его высотой. Высота — это основная частота звука, вокруг которой строятся все движения голосовых связок. Эту частоту легко почувствовать на слух: у кого-то голос выше, звонче, а у кого-то ниже, басовитее.

Другой важный параметр голоса — это его сила, количество энергии, которую человек вкладывает в произношение. От силы голоса зависит его громкость, насыщенность.

Еще одна характеристика — то, как голос переходит от одного звука к другому. Этот параметр наиболее сложный для понимания и для восприятия на слух, хотя и самый точный — как и отпечаток пальца.

Предобработка звука

Человеческий голос — это не одинокая волна, это сумма множества отдельных частот, создаваемых голосовыми связками, а также их гармоники. Из-за этого в обработке сырых данных волны тяжело найти закономерности голоса.

Нам на помощь придет преобразование Фурье — математический способ описать одну сложную звуковую волну спектрограммой, то есть набором множества частот и амплитуд. Эта спектрограмма содержит всю ключевую информацию о звуке: так мы узнаем, какие в исходном голосе содержатся частоты.

Но преобразование Фурье — математическая функция, которая нацелена на идеальный, неменяющийся звуковой сигнал, поэтому она требует практической адаптации. Так что, вместо того чтобы выделять частоты из всей записи сразу, эту запись мы поделим на небольшие отрезки, в течение которых звук не будет меняться. И применим преобразование к каждому из кусочков.

WWW Выбрать длительность блока несложно: в среднем один слог человек произносит за 70–80 мс, а интонационно выделенный вдвое дольше — 100–150 мс. Подробнее об этом можно почитать в исследовании.

Следующий шаг — посчитать спектрограмму второго порядка, то есть спектрограмму от спектрограммы. Это нужно сделать, поскольку спектрограмма, помимо основных частот, также содержит гармоники, которые не очень удобны для анализа: они дублируют информацию. Расположены эти гармоники на равном друг от друга расстоянии, единственное их различие — уменьшение амплитуды.

Давай посмотрим, как выглядит спектр монотонного звука. Начнем с волны — синусоиды, которую издает, например, проводной телефон при наборе номера.

Видно, что, кроме основного пика, на самом деле представляющего сигнал, есть меньшие пики, гармоники, которые полезной информации не несут. Именно поэтому, прежде чем получать спектрограмму второго порядка, первую спектрограмму логарифмируют, чем получают пики схожего размера.

Теперь, если мы будем искать спектрограмму второго порядка, или, как она была названа, «кепстр» (анаграмма слова «спектр»), мы получим во много раз более приличную картинку, которая полностью, одним пиком, отображает нашу изначальную монотонную волну.

Одна из самых полезных особенностей нашего слуха — его нелинейная природа по отношению к восприятию частот. Путем долгих экспериментов ученые выяснили, что эту закономерность можно не только легко вывести, но и легко использовать.

Эту новую величину назвали мел, и она отлично отражает способность человека распознавать разные частоты — чем выше частота звука, тем сложнее ее различить.

Теперь попробуем применить все это на практике.

Идентификация с использованием MFCC

Мы можем взять длительную запись голоса человека, посчитать кепстр для каждого маленького участка и получить уникальный отпечаток голоса в каждый момент времени. Но этот отпечаток слишком большой для хранения и анализа — он зависит от выбранной длины блока и может доходить до двух тысяч чисел на каждые 100 мс. Поэтому из такого многообразия необходимо извлечь определенное количество признаков. С этим нам поможет мел-шкала.

Мы можем выбрать определенные «участки слышимости», на которых просуммируем все сигналы, причем количество этих участков равно количеству необходимых признаков, а длины и границы участков зависят от мел-шкалы.

Вот мы и познакомились с мел-частотными кепстральными коэффициентами (MFCC). Количество признаков может быть произвольным, но чаще всего варьируется от 20 до 40.

Эти коэффициенты отлично отражают каждый «частотный блок» голоса в каждый момент времени, а значит, если обобщить время, просуммировав коэффициенты всех блоков, мы сможем получить голосовой отпечаток человека.

Тестирование метода

Давай скачаем несколько записей видео с YouTube, из которых извлечем голос для наших экспериментов. Нам нужен чистый звук без шумов. Я выбрал канал TED Talks.

Скачаем несколько видеозаписей любым удобным способом, например с помощью утилиты youtube-dl. Она доступна через pip или через официальный репозиторий Ubuntu или Debian. Я скачал три видеозаписи выступлений: двух женщин и одного мужчины.

Затем преобразуем видео в аудио, создаем несколько кусков разной длины без музыки или аплодисментов.

$ ffmpeg -ss 00:00:27.0 -i man1.webm -t 200 -vn man1.1.wav

Теперь разберемся с программой на Python 3. Нам понадобятся библиотеки numpy для вычислений и librosa для обработки звука, которые можно установить с помощью pip . Для твоего удобства все сложные вычисления коэффициентов упаковали в одну функцию librosa.feature.mfcc . Загрузим звуковую дорожку и извлечем характеристики голоса.