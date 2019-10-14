Управлять компьютером силой мысли — давняя и пока что несбыточная мечта. Но шаги в этом направлении делаются, и даже небольшие успехи в разработке нейроинтерфейсов открывают возможности, мощно отдающие киберпанком. В этой статье мы разберемся, чего наука чтения мыслей достигла на сегодняшний день, и узнаем, как конкретно реализуются неинвазивные методы.

С чего все начиналось

Интерес к изучению мозга техническими методами возник сравнительно недавно — примерно на рубеже XIX и XX веков. В 1920-х годах исследователь Эдгар Эдриан предположил, что нейроны генерируют электрические импульсы и служат базовым элементом куда более сложной структуры. Позже Дональд Хебб разработал (1949) теорию пластичности синаптической передачи и нейронных ансамблей, что перевернуло представление об обязанностях, «закрепленных» за конкретными областями коры головного мозга. Оказалось, что при необходимости нейроны охотно меняют свои функции и нельзя выделить какую-то одну группу, отвечающую, например, за навыки информационной безопасности.

В 1960-х в лаборатории нейронального контроля Национального института здоровья США впервые попытались записать и обработать электрический сигнал с нейронов подопытной обезьяны. Пару десятилетий спустя эта же группа ученых экспериментировала с анализом мозговой деятельности уже в реальном времени, позволяя пациентам зажигать лампочки светового табло «силой мысли». Открывшиеся возможности окрылили исследователей, и варианты прикладных применений не заставили себя долго ждать. Первая научная статья, описывающая успешные эксперименты с «виртуальной клавиатурой» для парализованных людей, вышла в 1999 году (Нилс Бирбаумер).

Увы, мыслительные процессы человека оказались устроены гораздо сложнее, чем изначально предполагали ученые. Этим объясняется некоторый спад интереса к нейроинтерфейсам в начале XXI века. Однако история циклична, и сегодня многие проекты буквально переживают второе рождение.

Во-первых, этому способствовал прогресс в аппаратном обеспечении. За последние несколько лет в продаже появились доступные по цене и относительно мало потребляющие аналого-цифровые преобразователи (АЦП), которые можно успешно использовать в задачах оцифровки биологических сигналов. Например, сигма-дельта-АЦП ADS1263 имеет заявленное разрешение 32 бит, уровень собственных шумов порядка 7 нВ, максимальную частоту оцифровки 38,4 кГц и полное входное сопротивление около 1 ГОм. Эти качества позволяют использовать микросхему в системах сбора информации без дополнительных буферных усилителей.

Кроме АЦП, существенно продвинулись по характеристикам инструментальные усилители, входное сопротивление которых приближается к тераомам, а коэффициент усиления составляет десятки тысяч раз. При этом собственные токи утечек и токовый шум не превышают одного пикоампера, что помогает разработчикам проектировать крайне чувствительные схемы съема биопотенциалов.

Из более очевидных вещей: производительность наших компьютеров выросла в десятки раз. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря использованию GPU-, FPGA- и ASIC-микросхем для анализа сигналов в реальном времени. Кроме того, весьма популярная сегодня модель организации вычислений в облаке позволяет компаниям легко арендовать необходимые мощности, концентрируясь на главном.

Во-вторых, вместе с аппаратной частью эволюционировали и возможности нашего программного обеспечения. Появились дружественные к исследователям фреймворки, высокоуровневые языки программирования и многочисленные способы визуализации и классификации информации. Например, сегодня с помощью нейросети можно легко отслеживать возникающие события и корреляцию даже в зашумленных рядах данных.

Ниже на рисунке изображены основные группы алгоритмов, которые используются для поиска особенностей сигнала в реальном времени.

Что касается основного источника информации для интерфейса «мозг — компьютер», то тут особых изменений не произошло. Сегодня наиболее часто используются сигналы с электроэнцефалограмм. Альтернативным способом может быть функциональная магнитно-резонансная томография (fMRI) и магнитоэнцефалография. Однако, как ты понимаешь, разработать компактный томограф практически невозможно, а многомиллионная стоимость готовых аппаратов ограничивает их использование только крупными коллективами в компаниях и институтах.

Нейроинтерфейсы сегодня

Снятие сигналов ЭЭГ, как и любых других малых аналоговых сигналов, — задача весьма непростая: их характеристики нестационарны, они подвержены внешнему шуму и могут влиять друг на друга. Существующие на данный момент проекты клавиатур и прочих устройств ввода предполагают использование внешнего стимула. Возникающий ответный отклик и будет улавливаться сенсорной частью BCI (Brain Computer Interface). Согласись, гораздо проще установить событие, когда ты точно знаешь, когда именно оно должно было произойти. 🙂

В общем случае стимулы можно разделить на две основные группы. Event Related Potentials (ERPs) — это сигналы мозга, генерируемые в ответ на ощущаемые или когнитивные события (громкий звук, резкий запах). А Visualy Evoked Potentials (VEPs) — это сигналы, подкрепленные каким-либо визуальным воздействием.

Думаю, проще пояснить на примерах: когда у человека стоит задача выбрать один предмет из многих изображенных, работает принцип ERP. В ответ на нужный стимул с определенной задержкой возникает хорошо регистрируемый системами ЭЭГ однократный сигнал. Если же в область внимания человека попадает мерцающий с определенной интенсивностью графический объект и есть возможность захватить переменный сигнал от электродов на соответствующий частоте — это система VEP.

Наиболее широко используется сегодня метод SSVEP (Steady State VEP). Это такой формат визуальной клавиатуры, в котором каждому элементу соответствует своя уникальная частота мерцания. Пользователь при этом имитирует нажатие кнопки с помощью фокусировки внимания на нужном компоненте интерфейса.

Как правило, активность участков мозга в ЭЭГ принято делить по наблюдаемой частоте (в герцах): дельта ( f <= 4 ), тета ( 4 < f <= 8 ), альфа ( 8 < f <= 12 ), бета ( 12 < f <= 30 ) и гамма ( f > 30 ). Для анализа сигналов человеческой моторики (в том числе движений пальцев при наборе на клавиатуре) используется в основном анализ альфа- и бета-активности.

Впрочем, не все так просто. Качество снимаемых электроэнцефалограмм сильно зависит от множества сторонних факторов, вплоть до состояния здоровья и текущего настроения человека. Поэтому многие реально существующие системы часто не только подгоняют под конкретного пользователя, но и обязательно калибруют время от времени.