Начинать что-то изучать всегда непросто, и для новых дисциплин вроде информационной безопасности это особенно верно. Мы опросили некоторых авторов и друзей журнала, чтобы узнать, с чего они начинали свой путь, что им в этом помогло и какие знания в своей дисциплине они считают наиболее ценными.

nijat11

Консультант по информационной безопасности

Как ты учился тому, что умеешь?

Началось все со знакомства с журналом «Хакер» в 2006 году, я тогда учился в седьмом классе. Читал и не очень понимал, что все значит и что происходит. После чтения всяких форумов и статей осознал, что надо учиться программированию, и начать я решил с Perl. Интернет тогда в моем городе был еще слабый (dial-up), скачал пару книг, сам интерпретатор и сел за дело.

Сказать честно, освоить Perl тогда мне не удалось. Потом решил осваивать PHP, и что-то уже стало получаться. Так прошло несколько лет, я худо-бедно освоил PHP, MySQL и Linux.

Ломать учился очень долго, освоить веб-хакинг мне помогли два фактора: знакомство c Андреем Петуховым и стажировка в команде ONsec. Андрей дал мне список книг для прочтения и практических задач. В команде ONsec было много проектов, следовательно, много практики, очень многому научился у этих крутых ребят.

С чего начинать в первую очередь?

Во-первых, нужно иметь базовое представление о TCP/IP, HTTP и ориентироваться в Linux. Очень рекомендую участвовать в CTF, они очень хорошо качают скилл, правда не все. Также можно заниматься bug bounty, помогает прокачать скиллы веб-эксплуатации.

Что до книг и прочих справочных материалов, то мне в свое время помогли Web Application Hacker’s Handbook, The Tangled Web, The Browser Hacker’s Handbook, а также RFC по HTTP и документация к Burp Suite. Многое из этого еще вполне актуально.

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Алексей Синцов

Как ты учился тому, что умеешь?

Обучение было долгим и, по сути, идет до сих пор. Началось все в школе в 1999 году, у меня только появился модем. На пиратском диске с дровами для модема и прочими полезными тулзами была секция «для хакера» с набором всяких тупых сканеров и сплоитов типа WinNuke (CVE-1999-0153). Это меня увлекло, я стал изучать, как работает WinNuke, как работает сетевой сканер, что такое эксплоит, атака и так далее. Это давало преимущества в Сети!

Тогда же я купил свои первые выпуски журнала «Хакер». Хулиганский стиль издания и свободный язык со всяким сленгом школьникам вроде меня заходил отлично. Но главное — статьи заставляли искать инфу уже в интернете. Так я узнал, что такое трояны и какие они бывают, прочитал про типовые баги и про многое другое.

Тема увлекала все сильнее и сильнее. Купил книжку «Атака на интернет», увидел, что авторы (П. В. Семьянов и И. Д. Медведовский) — из питерского Политеха. Решил пойти к ним учиться. Это, конечно, была наивная иллюзия о нашей системе образования и о том, чему будут учить... Но я все равно не пожалел потом — вуз хороший, и состав преподавателей там огонь! 🙂

Еще продолжая учиться в школе, я собрал свою хак-группу вместе с одноклассником, которого читатели «Хакера» могут помнить под ником GreenDog. В этой хак-группе я был типа заводилой, и мы придумывали для себя проекты.

Тогда, собственно, и наметился путь моего обучения, и с тех пор это направление не менялось. Продолжаю точно так же искать новые баги, либо по аналогии со старыми, либо руководствуясь интуицией.

В то время, правда, мы часто тренировались на реальных объектах в Сети, но урона мы не наносили и ничего не воровали, максимум делали «фановые» вещи для админов... Кстати, тогда админы ценили хороший дефейс (с бэкапом и инфой о баге), потому что это им помогало понять, где и что не так. Сейчас это, конечно, звучит дико…

Однако это позволяло мне искать 0day в продуктах на Perl и PHP и исследовать прочие вещи в ИБ (бинарщину, сети и так далее). Например, в 2001-м мы офигели от Nmap и проектов типа Xprobe Федора Ярочкина и замутили собственный подход к пассивному маппингу ассетов (ОС) на Delphi.

Я писал автосплоитер веб-багов на основе базы GIN Group и даже хотел вместе с ними сделать один проект, но не вышло... Уже поступив в универ в 2002 году, я использовал и знал многое, и это помогало мне в программировании и прочих делах. Хотя с криптографией было тяжело — математика все же не мое.

С чего начинать в первую очередь?

Основы ИТ. Сети, протоколы, компиляция, работа ОС (процессы, память и прочее). Зная основы, ты понимаешь, как в этих реалиях жить и где можно «проскочить».

Далее нужен опыт. Опыт написания сплоитов, пентестов, зохака в общем и целом. Причем, на мой взгляд, важно именно не решение задачек по шаблону (хотя я уважаю CTF’еров, многие из них в разы умнее меня), а возможность искать свой путь, проходить первым... Попробовав на вкус эту «кровь», ты становишься реально в теме, а не теоретиком или аналитиком. 8)

Какие есть варианты работы?

В наше время вариантов море! Если говорить об ИБ, то программирование, incident response в Blue Team, мониторинг SOC. Есть профессии Threat Hunter, Security Engineer, Application Security Engineer. Можно быть пентестером по найму или работать в Red Team. А можно стать консультантом или разработчиком сплоитов на фрилансе. Работы много, очень много...

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Не собираю ссылки, но могу посоветовать искать материалы на сайтах любых конференций с хакерским уклоном. Ну и фильтровать найденное уже самостоятельно. Если говорить про курсы, то могу посоветовать Corelan Team.