Содержание статьи
Как обычно проходят сделки
Продажа канала, чата или бота в Telegram — не самый прозрачный процесс. Пока не появилась возможность передавать права создателя канала, приходилось вместе с каналом предоставлять покупателю и аккаунт создателя.
Для таких сделок привлекают зарекомендовавших себя гарантов. Они контролируют весь процесс и отвечают за то, чтобы продавец получил деньги, а покупатель — канал. За сделку гаранту полагается вознаграждение.
Но где деньги, там всегда появляются мошенники. Гаранты регулярно сталкиваются с разными схемами обмана со стороны как покупателей, так и продавцов. Поэтому порядок совершения сделки строго определен и не меняется.
Иногда мошенники предлагают продавцу провести сделку через стороннего гаранта или вовсе без него, чтобы не оплачивать его услуги. Ради экономии некоторые админы соглашаются, но в итоге остаются и без денег, и без канала. Если вовремя не опомнятся.
INFO
О других способах мошенничества при продаже каналов в Telegram читай в предыдущей статье Андрея Минаева «Осторожно, мошенники! Как угоняют каналы в Telegram и что с этим делать».
Что произошло?
4 октября в админских чатах стала появляться информация, что Сусов при проведении сделки кинул админа Media на 550 тысяч рублей за канал «Адамово яблоко». Пострадавший админ создал отдельный канал, где показал переписку с гарантом и описал своими словами, что случилось.
Админ потребовал у гаранта вернуть деньги. При этом администраторы из комьюнити стали серьезно сомневаться в порядочности гаранта. Стоило начать разбираться, и всплыли интересные детали.
Например, всех удивило, что предложение о продаже канала было найдено на Avito. Это весьма редкое явление в Telegram, и мало кто с этим сталкивался. Предложения о покупке и продаже каналов размещаются на соответствующих каналах или через ботов в самом Telegram — на так называемых биржах.
Сам канал оказался сомнительной тематики. Он рекламировался в постах с упоминанием порно, проституции, измен. Для 60 тысяч подписчиков стоимость канала в 550 тысяч рублей явно завышена.
Продавца и покупателя админское комьюнити толком не знало. Media заявлял, что он новичок в Telegram, — но уже проворачивает сделку на полмиллиона рублей через непопулярную в этой среде платежную систему Payeer.
Подозрения вызвал и покупатель, когда слишком быстро согласился на компенсацию только части «утерянных» денег. Из-за всего этого админы начали искать дополнительную информацию и нашли немало интересного.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», увеличит личную накопительную скидку и позволит накапливать профессиональный рейтинг Xakep Score! Подробнее
r0b0t1x
06.11.2019 at 13:37
вот еще варики на подобную тему https://darknet.ug/threads/ulovki-kidal.305/
pentestme
06.11.2019 at 14:10
Никакого призрака на Андроиде не отображается, не вводите людей в заблуждение