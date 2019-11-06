Далеко не каждый «удаленный аккаунт» в Telegram действительно удален. Часто их используют, чтобы обмануть либо покупателя канала, либо продавца. Но иногда жертвами становятся и сами гаранты сделок. Это и произошло в начале октября с гарантом Василием Сусовым , который занимается проведением сделок более пяти лет. Как это случилось? Об этом я и расскажу.

Как обычно проходят сделки

Продажа канала, чата или бота в Telegram — не самый прозрачный процесс. Пока не появилась возможность передавать права создателя канала, приходилось вместе с каналом предоставлять покупателю и аккаунт создателя.

Для таких сделок привлекают зарекомендовавших себя гарантов. Они контролируют весь процесс и отвечают за то, чтобы продавец получил деньги, а покупатель — канал. За сделку гаранту полагается вознаграждение.

Но где деньги, там всегда появляются мошенники. Гаранты регулярно сталкиваются с разными схемами обмана со стороны как покупателей, так и продавцов. Поэтому порядок совершения сделки строго определен и не меняется.

Иногда мошенники предлагают продавцу провести сделку через стороннего гаранта или вовсе без него, чтобы не оплачивать его услуги. Ради экономии некоторые админы соглашаются, но в итоге остаются и без денег, и без канала. Если вовремя не опомнятся.

INFO О других способах мошенничества при продаже каналов в Telegram читай в предыдущей статье Андрея Минаева «Осторожно, мошенники! Как угоняют каналы в Telegram и что с этим делать».

Что произошло?

4 октября в админских чатах стала появляться информация, что Сусов при проведении сделки кинул админа Media на 550 тысяч рублей за канал «Адамово яблоко». Пострадавший админ создал отдельный канал, где показал переписку с гарантом и описал своими словами, что случилось.

Админ потребовал у гаранта вернуть деньги. При этом администраторы из комьюнити стали серьезно сомневаться в порядочности гаранта. Стоило начать разбираться, и всплыли интересные детали.

Например, всех удивило, что предложение о продаже канала было найдено на Avito. Это весьма редкое явление в Telegram, и мало кто с этим сталкивался. Предложения о покупке и продаже каналов размещаются на соответствующих каналах или через ботов в самом Telegram — на так называемых биржах.

Сам канал оказался сомнительной тематики. Он рекламировался в постах с упоминанием порно, проституции, измен. Для 60 тысяч подписчиков стоимость канала в 550 тысяч рублей явно завышена.

Продавца и покупателя админское комьюнити толком не знало. Media заявлял, что он новичок в Telegram, — но уже проворачивает сделку на полмиллиона рублей через непопулярную в этой среде платежную систему Payeer.

Подозрения вызвал и покупатель, когда слишком быстро согласился на компенсацию только части «утерянных» денег. Из-за всего этого админы начали искать дополнительную информацию и нашли немало интересного.