Каждый год в сентябре Apple выпускает обновленную линейку iPhone, а чуть ранее летом анонсирует обновление операционной системы iOS. Ни один анонс не обходится без инновационных и… не совсем инновационных решений и технологий. Тройная камера, умный режим HDR, «ночной режим» Night Shift, True Tone, Liquid Retina Display и многое другое в свое время были с фанфарами представлены со сцены. Какие из этих технологий были действительно первыми на рынке, какие — в роли догоняющих, а какие существовали ранее, но были впервые доведены до ума именно инженерами Apple? Попробуем разобраться на примере анонсов компании за последние несколько лет.

Ночной режим Night Shift: как делать правильно

Сегодня ночной режим экрана, в поздние часы постепенно уводящий цветовую температуру в «теплые» оттенки, стал привычен. Кто-то пользуется этим режимом, кто-то предпочитает естественную цветопередачу, но главное одно: этот режим есть, и есть он практически на всех смартфонах практически всех производителей.

Для пользователей продукции Apple этот режим впервые появился в 2016 году с выходом 9.3.

Нет, не так. Официально для пользователей продукции Apple этот режим впервые появился в марте 2016 года с выходом 9.3. А неофициально задолго до этого существовало приложение f.Lux. Насколько «задолго»? На iOS приложение f.Lux появилось в 2011 году, а для работы ему требовался джейлбрейк. Версия без джейлбрейка вышла в 2015 году; пользователи могли самостоятельно установить ее на свои устройства. Впрочем, уже в ноябре 2015 года юридический отдел Apple заставил разработчиков убрать приложение из свободного доступа, ссылаясь на пункты соглашения, запрещающие разработчикам использовать приватные API. А уже в марте следующего года функция официально появилась в iOS 9.3. Инновация? Сомнительно.

А как обстоят дела на других платформах? Режим Night Light появился в некоторых (далеко не всех) устройствах с Android в версии Android 7.1.1; дополнительные настройки режима стали доступны в Android 8. Для работы Night Light официально требовалась поддержка Hardware Composer HAL 2.0 (соответственно, только 64-разрядные процессоры — как и в случае с Apple). В бета-версиях Android этот режим то появлялся, то исчезал даже на собственных устройствах Google. Такие 64-разрядные устройства, как Nexus 9 и Google Pixel C, режим Night Light не получили, несмотря на то что вполне соответствовали требованиям.

С поддержкой Night Light смартфонами и планшетами сторонних производителей долгое время тоже был полный бардак. Night Light получили некоторые смартфоны, вышедшие с Android 6 или 7 на борту, а некоторые — не получили. А вот устройства, выпущенные сразу с Android 8 в 2017 году и позднее, практически все (за редкими исключениями) обладали этой возможностью. Более того, многие производители добавили эту возможность в собственные оболочки независимо от версии Android.

В магазине Google Play предостаточно приложений, реализующих подобие ночного режима. Пользователям рутованных устройств доступны f.Lux и CF.lumen. Остальные могут использовать один из многочисленных экранных фильтров со всеми их ограничениями в виде «выцветших» цветов, белесым черным и не затененной фильтром строкой состояния.

К слову, ночной режим сейчас доступен и на компьютерах с Windows 10. В отличие от Apple, Microsoft не стала блокировать приложение f.Lux, его можно установить как с собственного сайта разработчиков, так и из магазина Microsoft Store.

Вывод: Apple не были первыми, кто придумал ночной режим экрана, и даже не были первыми, кто реализовал подобный режим в iOS. Однако благодаря тому, что iOS 9.3 стала доступна сразу для всех мобильных устройств компании, включая старенький iPhone 5s (выпущенный с iOS 7 на борту), мы запишем эту возможность в правильные реализации.

True Tone: датчик окружающего освещения и умный софт

Функция True Tone стала своеобразным развитием ночного режима. В отличие от ночного режима, который просто уводит оттенки в «теплую» сторону с наступлением ночного времени (самая «продвинутая» часть здесь — узнать местоположение устройства и определить точный момент захода солнца), технология True Tone требует наличия аппаратного датчика, чтобы определить цветовую температуру окружения и подстроить изображение под нее.

Впервые технология появилась не в iPhone, а в планшете iPad Pro 9.7, который вышел в марте 2016 года. Сегодня True Tone работает на всех устройствах Apple, оборудованных соответствующим датчиком. В список входят все iPhone, начиная с iPhone 8, все версии iPad Pro, кроме самой первой модели 2015 года, а также новый iPad mini 5 и iPad Air (2019).

Так же как и в случае с ночным режимом, у технологии True Tone есть свои любители и скептики. Я отношусь к технологии неоднозначно. С одной стороны, на iPad Pro она реализована достаточно мягко для того, чтобы не раздражать. А вот в iPhone, оборудованных матрицами OLED, включение True Tone моментально уводит экран в желтизну: проверено на iPhone X и Xs Max.

А что у конкурентов? Что-то подобное было еще во времена Samsung Galaxy S8 (функция Adaptive Display, 2017 год). Впрочем, по отзывам пользователей, технология выглядела круто только на бумаге. В реальной жизни хоть как-то повлиять на картинку мог только исключительно сильно окрашенный источник внешнего освещения, а сам эффект проявлялся лишь в нескольких избранных приложениях (например, в браузере Chrome).

На самом же деле первыми, кто действительно хорошо реализовал технологию, была компания Amazon со своим планшетом Amazon Fire HDX 8.9 (2014). Технология называлась Dynamic Light Control; посмотреть демонстрацию можно по ссылке. Правда, выглядит замечательно? Здесь все как впоследствии у Apple, только на два года раньше: и аппаратный датчик цветовой температуры окружающей среды, и правильный драйвер экрана, использующий аппаратные регистры для изменения настроек экрана…