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До релиза iOS 13 программа распространялась в App Store под названием «Быстрые команды», но в новой версии ОС она вошла в базовый набор приложений. На сайте Apple функциональность «Команд» описана весьма расплывчато и туманно: дескать, программа позволяет создавать «персонализированные шаблоны автоматизации, которые помогут вам выполнять повседневные действия проще и быстрее». Не знаю, кто обучил копирайтеров из Купертино излагать свои мысли подобным образом, но сдается мне, что в данном конкретном случае краткость в родственных отношениях с талантом явно не состоит.
Возможности
На самом деле программа «Команды» умеет объединять несколько простых действий пользователя в одно. Например, если ты каждое утро узнаешь температуру окружающей среды за окном, включаешь на мобильном любимый трек, а затем отправляешь SMS-сообщение с пожеланием доброго дня своему начальнику, то всю эту рутину можно выполнять нажатием одной кнопки или голосовой командой. Приложение умеет работать с браузером Safari и другими программами iOS через API, поэтому подобным же образом нетрудно, например, подгрузить разные плей-листы в «Музыку» под настроение, установить или отключить будильник, применить фильтр к набору фотографий или отправить текущую геопозицию в ответ на сообщение друзей «Ну где тебя черти носят, пиво уже остыло!». «Команды» с этим справляются без особых проблем.
Интерфейс «Команд», судя по всему, разрабатывали инопланетяне, которых держат взаперти в подвалах кампуса Apple еще со времен старины Джобса. Но после небольшой практики привыкнуть к нему все-таки можно. Логика работы программы на первый взгляд очень проста: нужно указать действие, которое ты хочешь выполнить, а потом передать это действие в приложение и обработать полученный результат. Например, выбрав в списке приложений «Калькулятор», мы получим перечень возможных действий с ним — «Сосчитать», «Округлить число» и так далее. Для раздела «Интернет» действия будут иными: «Показать веб-страницу», «Открыть несколько URL», причем тут собраны варианты не только для Safari, но и для других приложений. Помедитировав с полчаса на этот список, можно даже отыскать в нем какую-то логику.
Вкладка «Автоматизация» в нижней части окна «Команд» позволяет привязать выполнение команды к определенному условию. Например, запланировать на выбранное время (наконец-то в iOS появился аналог cron и «Планировщика задач», внедренного парнями из Microsoft еще в Windows 98). Но существуют и менее очевидные триггеры: прибытие в какую-то географическую точку по данным GPS или убытие из нее, переключение режима работы телефона или запуск программы. Например, можно настроить автоматическое выполнение команды при выходе из дома, приезде на работу или в момент, когда айфон переключается в режим пониженного энергопотребления.
Одна из самых любопытных, на мой взгляд, фишек «Команд» — наличие в арсенале программы простого набора переключателей, с помощью которых можно настраивать триггеры еще более гибко. Прячутся они под значком «Скрипты» в разделе «Логика управления» (кто найдет с первого раза — тому конфетка!). Здесь нам предлагается набор логических операторов вида «если — иначе — закончить действие», «повторить», «ожидать возврата». То есть с помощью этого инструмента можно написать несложный скрипт, отрабатывающий какой-то примитивный алгоритм. Негусто, конечно, но на безрыбье и червяк — Python.
«Команды» позволяют программировать действия не только для встроенных приложений iOS 13, но и для некоторых сторонних приложений, установленных на твоем устройстве. Например, если ты используешь какую-нибудь программу для чтения лент новостей в формате RSS, можно создать команду, которая станет искать адрес RSS-канала на открытом в Safari сайте и при обнаружении автоматически подпишется на него.
Готовую команду можно добавить в список внутри самого приложения или вывести в виде ярлыка на домашний экран iOS. И на этом можно было бы закончить наш сегодняшний обзор, если бы статья предназначалась для публикации в журнале «Мурзилка». Но поскольку наше издание называется немного иначе, давай посмотрим, как это работает и можно ли вытащить из «Команд» что-нибудь интересное и недокументированное, а потом использовать нестандартным образом.
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