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Но Штирлиц успел сохраниться
Необходимо заранее делать резервные копии самых ценных файлов — это очевидно и должно у любого пользователя войти в привычку, как мыть руки перед едой или надевать шапку на морозе. Правда, любителей отморозить уши с годами меньше не становится, а потому компании, специализирующиеся на восстановлении данных, в большинстве своем не бедствуют. Поистине золотой век для них наступил с началом массового распространения троянов-энкодеров, когда пострадавшие, чьи файлы оказались зашифрованы вредоносными программами, исчислялись тысячами. Сейчас эпидемии шифровальщиков вроде бы понемногу пошли на спад, но защищаться от потери ценных данных по-прежнему важно. Любая техника, к сожалению, может сломаться. А некоторая — еще и внезапно.
Очевидно и то, что копировать информацию нужно на внешние накопители, независимые от основного устройства хранения данных. Если просто сохранить файлы в соседнем разделе жесткого диска, он с высокой долей вероятности накроется вместе с винчестером, если у того возникнут проблемы с аппаратной частью или логикой. Раньше для этих целей использовались оптические диски, но они, во-первых, недолговечны, во-вторых, ограничены по объему и максимальному числу итераций записи, в-третьих, сама скорость обращения к оптическому накопителю очень невелика, в-четвертых, пишущие приводы скоро можно будет отыскать разве что в музее, в-пятых… Да и хватит, пожалуй. Уже перечисленных причин достаточно для того, чтобы ответственно заявить: оптика — прошлый век, хотя очень многие компании (да и простые пользователи) до сих пор хранят архивы своих документов на DVD.
Флешки из-за незначительных объемов и низкой скорости работы с шиной USB тоже не слишком хорошо годятся для резервного копирования. Поэтому оптимальный вариант — внешний жесткий диск либо SSD-накопитель, облачное хранилище или удаленный FTP-сервер. Еще одним вариантом может быть NAS — Network-Attached storage, так называемое сетевое хранилище. По сравнению с внешним винчестером оно выигрывает тем, что не требует непосредственного подключения к компьютеру: NAS — сам по себе мини-компьютер, основная задача которого заключается в организации обмена данными по сети и записи их на диск или RAID-массив. Прошивка NAS, как правило, базируется на каком-либо сильно обрезанном варианте Linux.
Устройство тихо живет себе в локальной сети, играя роль сетевого файлообменника, на который можно закачать что угодно, этим и удобно — к нему можно обратиться в любой момент, например автоматически скопировать на него файлы по расписанию или во время простоя рабочего компьютера. В этом кроется и один из недостатков NAS: большинство троянов-энкодеров прекрасно умеет шифровать содержимое присоединенных к Windows сетевых папок, да и в прошивке самих хранилищ иногда обнаруживаются уязвимости, которыми пользуются злоумышленники. Так, в 2014 году троян под названием Trojan.Encoder.737 шифровал файлы, размещенные на сетевых хранилищах производства одной известной компании, и требовал за их восстановление 350 долларов. Проникал он туда, используя уязвимость в прошивке девайса. Разработчик быстро залатал дыру, но те пользователи, что не успели вовремя обновиться, все-таки пострадали от этой угрозы.
Теперь давай разберемся с тем, какие типы резервных копий вообще бывают на свете. Чаще всего встречаются три варианта:
- полное копирование — когда создается полная копия всех выбранных данных;
- инкрементное копирование — когда в копию добавляются только файлы, измененные с момента любого последнего копирования;
- дифференциальное — добавление в архив только данных, изменившихся с момента сохранения последней полной копии.
Итак, представим себе, что место, где мы собираемся хранить резервные копии, у нас есть: это внешний диск, NAS или облако. Но больше всего внедрить резервное копирование в повседневную практику мешает элементарная лень. Действительно: нужно ведь отвлечься от любимых игрушек, вспомнить, какие файлы поменялись с момента создания последней резервной копии, загрузить их в хранилище… Напрашивается простое решение: максимально автоматизировать этот процесс с помощью подходящего ПО. И если в macOS есть, например, встроенное приложение для резервного копирования Time Machine, то разработчики винды такого удобного инструмента в составе ОС не предусмотрели, и счастливым пользователям этой платформы приходится искать продукты сторонних разработчиков.
Иными словами, нам нужно найти подходящую программу — в идеале бесплатную, поддерживающую работу по расписанию, имеющую возможность сохранять копии в сети или в облаке и желательно включающую максимальное число типов резервного копирования (лучше всего все три). Итак, что нам предлагает рынок?
Acronis True Image
О продукции компании Acronis слышали, наверное, все. Логотипы этой фирмы красуются на болиде «Формулы-1» российского пилота Даниила Квята, да и в интернете рекламы Acronis хватает. Собственно, контора на протяжении всей своей истории специализируется на разработке софта для резервного копирования и потому достигла на этом поприще определенных успехов. Для домашних пользователей компания предлагает программу Acronis True Image, распространяющуюся как в виде лицензионной версии, рассчитанной на одну установку, так и по подписке.
В возможности базовой версии приложения входит копирование образа диска или выбранных файлов в указанное пользователем хранилище, восстановление данных из резервной копии, клонирование дисковых разделов и защита от шифровальщиков (приложение отслеживает запущенные в системе процессы и предупреждает пользователя при попытке шифрования файлов: потенциально опасный процесс пользователю предложат заблокировать). Покупателям подписки становится также доступно облачное хранилище на серверах Acronis объемом 250 Гбайт (или 1 Тбайт, в зависимости от того, насколько ты готов раскошелиться).
Сама по себе программа в версии 2020 может похвастаться понятным и удобным пользовательским интерфейсом: выбираешь локальный диск и файлы, резервную копию которых требуется создать, показываешь, куда выгружать архив, причем в качестве места назначения можно выбрать подключенное локально устройство, удаленный FTP-сервер, NAS или любое облако, и… И, собственно, все. При желании резервную копию можно зашифровать, а в разделе «Активность → Параметры» — задать расписание и схему резервного копирования выбранных объектов.
Поддерживаются все три возможные схемы копирования, также можно настроить исключения для объектов, которые копировать не нужно, и указать периодичность создания полной копии.
Удобством использования достоинства Acronis True Image, собственно, и ограничиваются, в то время как самый существенный недостаток программы — коммерческая лицензия. Если срок ее действия закончился, восстановить данные из резервной копии ты уже не сможешь. Кроме того, если ты перестал оплачивать подписку, копии в облаке Acronis тоже через некоторое время будут удалены. Надежен ли такой инструмент хранения копий? Каждый волен дать собственный ответ, а мы тем временем поищем бесплатную альтернативу этому приложению.
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BeySoN
10.12.2019 at 14:00
Это всё или есть продолжение?
Андрей Письменный
10.12.2019 at 17:00
Если у вас текст заканчивается предложением оформить подписку, то продолжение и итоговая таблица есть, и доступны подписчикам.
icoz
10.12.2019 at 14:29
Про мак сказали, про винду сказали.
А в Линуксе не надо бэкапов, да?
Красноглазики сами себе ведосипед напилят?
Андрей Письменный
10.12.2019 at 16:59
Мне кажется, было бы странно смешивать с обзором средств для Windows, но идея отдельно написать про Linux — правильная.
Из более-менее свежих материалов на эту тему у нас есть только небольшой хау-ту по duplicity: https://xakep.ru/2017/07/14/howto-linux-simple-backup/
richman1000000
10.12.2019 at 17:26
А где декрементное резервное копирование?
Валентин Холмогоров
10.12.2019 at 19:21
Педивикия такого не знает: https://cutt.ly/8e5qax2