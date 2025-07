Payload size: 915

Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError at java.base/java.lang.AbstractStringBuilder.checkRangeSIOOBE(AbstractStringBuilder.java:1809) at java.base/java.lang.AbstractStringBuilder.getChars(AbstractStringBuilder.java:508) at java.base/java.lang.StringBuilder.getChars(StringBuilder.java:91) at org.apache.logging.log4j.core.lookup.StrSubstitutor.getChars(StrSubstitutor.java:1401) at org.apache.logging.log4j.core.lookup.StrSubstitutor.substitute(StrSubstitutor.java:939) at org.apache.logging.log4j.core.lookup.StrSubstitutor.substitute(StrSubstitutor.java:912) at org.apache.logging.log4j.core.lookup.StrSubstitutor.substitute(StrSubstitutor.java:978) at org.apache.logging.log4j.core.lookup.StrSubstitutor.substitute(StrSubstitutor.java:912) at org.apache.logging.log4j.core.lookup.StrSubstitutor.substitute(StrSubstitutor.java:978)