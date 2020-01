Ты пользуешься VeraCrypt и всегда выбираешь самый надежный алгоритм шифрования и длинный пароль, надеясь, что так ты сделаешь контейнер неприступным? Эта статья перевернет твои представления о том, как работает безопасность криптоконтейнеров, и покажет, что на самом деле влияет на стойкость контейнера к взлому.

Как взламывает контейнеры VeraCrypt полиция

Эта статья не о том, как ломать криптоконтейнеры. Однако, если ты не знаешь, как станут действовать эксперты, пытающиеся получить доступ к зашифрованным данным, будет трудно понять смысл описанных действий.

Действия эксперта в лаборатории зависят от того, что именно и каким именно образом изъято при обыске.

Стандартные методы

Самый типичный случай — изъятие внешних накопителей целиком; компьютеры выключаются и также изымаются целиком, но в лабораторию к эксперту попадает не целый компьютер в сборе, а только извлеченные из него диски.

Подобный сценарий — тот самый случай, противостоять которому так долго готовились разработчики всех криптоконтейнеров без исключения. Лобовые атаки на криптоконтейнеры малоэффективны, а на некоторые их разновидности (в частности, загрузочные разделы, зашифрованные в режиме TPM или TPM + ключ) неэффективны абсолютно.

В типичном случае эксперт попытается сначала проанализировать файлы гибернации и подкачки. Если пользователь пренебрег настройками безопасности криптоконтейнера (кстати, при использовании BitLocker эти настройки далеко не очевидны), то ключи шифрования спокойно извлекаются из этих файлов, а зашифрованные тома расшифровываются без длительных атак. Разумеется, в ряде случаев эта атака не сработает. Она будет бесполезна, если выполнено хотя бы одно из описанных ниже условий.

1. Загрузочный диск зашифрован. В этом случае и файл подкачки, и файл гибернации будут также зашифрованы. Например, если для шифрования загрузочного раздела используется BitLocker (это имеет смысл, даже если остальные данные зашифрованы в контейнерах VeraCrypt), то Microsoft подробно описывает модель безопасности в FAQ и BitLocker Security FAQ (раздел What are the implications of using the sleep or hibernate power management options?). Кстати, из этого правила есть исключения — например, если файл подкачки вынесен на отдельное от загрузочного устройство (довольно распространенный случай для пользователей, которые таким образом «экономят» ресурс загрузочного SSD).

2. Компьютер был выключен штатным образом (через команду Shutdown) или был изъят в состоянии гибридного сна либо гибернации; при этом криптоконтейнер настроен таким образом, чтобы автоматически размонтировать зашифрованные тома и уничтожать ключи шифрования в оперативной памяти при переходе компьютера в сон, гибернацию или при его отключении.

Немного сложно для восприятия? Упрощу: если в момент изъятия зашифрованный том был смонтирован, а полиция просто выдернула вилку из розетки, то ключ шифрования, скорее всего, останется в файле гибернации (удастся ли его оттуда вытащить — зависит от пункта 1). А вот если компьютер выключили командой Shutdown, то наличие или отсутствие ключа будет зависеть от настроек криптоконтейнера. О том, как правильно настроить VeraCrypt, мы поговорим дальше.

3. Наконец, очевидное: анализ файлов подкачки и гибернации совершенно бесполезен, если в момент изъятия компьютера зашифрованный том не был подмонтирован.

Если извлечь ключи шифрования не удается, эксперт поищет их в облаке или корпоративной сети (для томов, зашифрованных штатными средствами BitLocker или FileVault 2). Только после этого в ход пойдет лобовая атака — перебор паролей.

С перебором паролей тоже непросто. Во-первых, давно прошли времена, когда под «лобовой атакой» понимался простой брутфорс. Скорость атаки будет такой, что полный перебор всего пространства паролей становится бесполезен, если длина пароля к криптоконтейнеру превышает 7–8 символов. Соответственно, для атак используются словари, в первую очередь — словари, составленные из паролей самого пользователя (извлечь их можно как из компьютера пользователя, так и из его мобильных устройств или напрямую из облака Google Account). Давно разработаны методы анализа паролей и составления правил-шаблонов, на основе которых будут генерироваться «похожие» пароли.

Для атаки в полиции будут использовать один из немногих пакетов программ, позволяющих запустить атаку на множестве (в теории — до нескольких тысяч, в реальности — порядка сотен) компьютеров, каждый из которых будет оснащен несколькими графическими ускорителями. Звучит неправдоподобно? Тем не менее во время тренингов для полиции в разных частях земного шара я видел помещения с компьютерами, использующимися для распределенных атак. Могу сказать о них следующее. Создателей фантастических фильмов в эти помещения, очевидно, не пускают, поэтому на экранах кинотеатров нам приходится наблюдать жалкие плоды убогой фантазии. Просто чтобы обозначить масштаб, поделюсь поразившим меня фактом: на рабочих столах полицейских экспертов одного британского захолустья стоят компьютеры с GeForce 2080 и 40 процессорными ядрами.

Для начала область перебора будет ограничена набором символов, которые встречаются в паролях пользователя.

Дальше опробуют атаку с мутациями (берется слово из словаря, и проверяются его варианты, составленные по довольно простым правилам, которыми пользуется подавляющее большинство обычных пользователей). Кстати, на мутациях обычно и заканчиваются попытки атак в тех случаях, когда у полиции нет зацепок — не удалось получить ни одного пароля пользователя.

Если это не сработает, в ход пойдут маски (попытки вручную сконструировать пароли, «похожие» на те, которые были найдены у пользователя).

В особо сложных случаях дело дойдет до гибридных атак (использование комбинаций из одного или двух словарей в комбинации со скриптованными правилами, масками и/или префиксами).

Нестандартные методы

Нестандартно действовать полиция начинает в редких случаях, когда у подозреваемого заранее предполагается наличие зашифрованных «цифровых улик». В этом случае вместе с оперативниками выезжают подготовленные эксперты, которые проконтролируют изъятие и попытаются исследовать включенные, работающие компьютеры прямо на месте. Эксперт попробует сделать следующее.