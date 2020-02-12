В январе текущего года Microsoft сообщила, что пользователей Office 365 ProPlus вскоре ожидает своеобразный «сюрприз»: компания планировала принудительно установить расширение Microsoft Search in Bing в их браузеры Chrome. Из-за этого Bing фактически должен был стать в Chrome поисковой системой по умолчанию.

Принудительная установка расширения была запланирована вместе с релизом Office 365 ProPlus версии 2002. на февраль 2020 года, а расширенное развертывание планировали на март текущего года.

Сразу же после анонса, это известие, по очевидным причинам, вызвало шквал критики со стороны системных администраторов. В социальных сетях, на Reddit и GitHub (1 , 2 , 3 , 4 , 5) люди выражали категорическое несогласие с решением Microsoft и требовали от компании пересмотреть свои планы.

«Совершенно неприемлемо. Такая функция НЕ ДОЛЖНА быть включена по умолчанию и подобное совершенно неприемлемо в бизнес-среде. Даже будь Bing хорошей поисковой системой, это было бы скверно, но Bing таковой попросту не является, вне зависимости от того, сколько пользователей вы вынудите перейти на вашу платформу», — писал тогда возмущенный пользователь. «О чем вы думали? Это возвращение к браузерным воинам IE или что-то в этом духе? Это удивительное злоупотребление, которого НЕ нужно делать ни при каких обстоятельствах», — писал другой пользователь на GitHub.

Теперь, подвергнувшись такому шквалу критики, компания все же решила уступить пользователям и согласилась пересмотреть свои планы. Расширение Microsoft Search in Bing не будет автоматически развертываться с обновлениями Office 365 ProPlus до версии 2002 и новыми установками, как планировалось ранее.

«Что особенно важно, мы услышали, что наши клиенты не хотят, чтобы Office 365 ProPlus изменял параметры поиска по умолчанию без их согласия, и им нужен способ управлять этими изменениями на неуправляемых устройствах», — сообщают представители Microsoft и обещают пересмотреть свой подход.

Так, администраторы смогут отказаться от установки поискового расширения вместе с Office 365 ProPlus в центре администрирования Microsoft 365. Кроме того, компания впредь будет позволять конечным пользователям, которые согласились на установку расширения Bing Search, самостоятельно выбрать поисковую систему.