Власти США арестовали и предъявили обвинения 36-летнему Ларри Хармону из Огайо. Его обвиняют в организации работы криптовалютного миксер-сервиса Helix, функционировавшего в даркнете и помогавшего преступникам скрывать происхождение транзакций с биткоинами. Подобные сервисы помогают «запутать следы», превращая простой перевод средств с одного аккаунта на другой в сложную схему: вместо одной транзакции сервис разбивает нужный платеж на сотни или тысячи мелких переводов, которые отправляются на разные аккаунты и проходят через множество кошельков, прежде чем достигнут цели.

«Единственная цель операций Хармона состояла в том, чтобы скрыть криминальные транзакции в даркнете от правоохранительных органов, но благодаря нашему растущему опыту в данной области, ему не удалось сдержать свои обещания», — гласит пресс-релиз Минюста.

По данным правоохранителей, Helix был для Хармона лишь второстепенным проектом, связанным с его главным сервисом Grams — поисковой системой, которая индексировала множество связанных с наркотиками маркетплейсов в даркнете. Grams позволял пользователям искать наркотики и находить самые выгодные предложения. Helix, в свою очередь, был лишь дополнением и предлагал потенциальным покупателям способ скрыть свою личность при покупке.

Минюст сообщает, что Хармон управлял Helix с 2014 по 2017 годы, и через его сервис было отмыто 354 468 биткоинов, чья стоимость на момент совершения транзакций составляла около 300 миллионов долларов, а на сегодняшний день уже приближается к 3,5 миллиардов долларов.

По мере развития сервиса Хармон сотрудничал с другими сервисами в даркнете. В частности, согласно обвинительному заключению, он работал с крупнейшей торговой площадкой того времени, AlphaBay, и AlphaBay рекомендовала своим пользователям Helix в качестве безопасного и надежного миксер-сервиса для биткоинов.

За все операции Helix Хармон взимал комиссию в размере 2,5%. В итоге правоохранительные органы теперь стремятся не только посадить Хармона в тюрьму, но и конфисковать у него три объекта недвижимости, которые подозреваемый купил на денежные средства незаконного происхождения.

Возбужденное против Ларри Хармона дело – это первый случай, когда власти США занялись преследованием миксер-сервиса.

Напомню, что в 2017 году один из крупнейших и популярнейших на тот момент миксер-сервисов в мире, BitMixer, неожиданно объявил о прекращении работы. Это произошло вскоре после закрытия правоохранительными органами маркетплейсов AlphaBay и Hansa, а также после ареста Александра Винника и ухода в оффлайн BTC-e. В своем прощальном послании администраторы BitMixer писали, что подобные сервисы всегда популярны среди киберпреступников и отмечали, что «очень скоро подобная деятельность будет расцениваться как незаконная в большинстве стран».