На свете существует не так много вещей, которые бесят практически всех без исключения. Это весенне-осенняя слякоть, летнее отключение горячей воды и школьники с переносными Bluetooth-колонками. И если с первыми двумя стихийными бедствиями сделать практически ничего нельзя, то с третьим вполне можно бороться, причем почти без криминала. Как? Об этом и поговорим.

Если современные Wi-Fi-роутеры способны фильтровать нежелательные пакеты, то большинство адаптеров Bluetooth, мягко говоря, туповаты. Им по большому счету безразлично, какой пакет и какого объема, а уж тем более сколько этих пакетов ты пришлешь. Поэтому нам не составляет абсолютно никакого труда увеличить в Linux информационный объем пакета ping до огромного значения, а потом отослать этих пакетов на девайс с Bluetooth, скажем, 1000 штук.

Теперь по порядку. Для начала нам нужно найти подходящие устройства в зоне досягаемости. Для этого используем команду

$ hcitool scan

В результате этой нехитрой манипуляции ты получишь список доступных устройств с Bluetooth с их MAC-адреса. Если твоя система не видит адаптер Bluetooth, то я рекомендую поставить один из менеджеров Bluetooth для Linux. В Kali лично мне подошел gnome-bluetooth, который можно установить следующей командой:

$ apt-get install gnome-bluetooth

Еще можно воспользоваться утилитой blueman:

$ apt-get install blueman

Получив список потенциальных жертв, можно расправиться с их синезубыми девайсами несколькими способами. Рассмотрим каждый по отдельности.

Первый способ: l2ping

Воспользуемся такой командой:

$ l2ping -i hci0 -s <packet value> -f <MAC_address>

Она сгенерирует пакеты указанного тобой в параметре <packet value> объема и будет отсылать эти пакеты на MAC-адрес, записанный в качестве параметра <MAC_address> . В конце концов ты увидишь такую картину: в терминале время отклика будет постепенно увеличиваться, а на атакуемом устройстве, скорее всего, просто отключится Bluetooth. Через какое-то время он все равно включится, но музыка прервется, и некоторое удовлетворение будет получено.

INFO Такая схема очень хорошо работает, когда атакуемое устройство (к примеру, телефон) подключено к гарнитуре или колонке по Bluetooth. После атаки эти два устройства не смогут соединиться друг с другом.