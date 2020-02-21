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Если современные Wi-Fi-роутеры способны фильтровать нежелательные пакеты, то большинство адаптеров Bluetooth, мягко говоря, туповаты. Им по большому счету безразлично, какой пакет и какого объема, а уж тем более сколько этих пакетов ты пришлешь. Поэтому нам не составляет абсолютно никакого труда увеличить в Linux информационный объем пакета ping до огромного значения, а потом отослать этих пакетов на девайс с Bluetooth, скажем, 1000 штук.
Теперь по порядку. Для начала нам нужно найти подходящие устройства в зоне досягаемости. Для этого используем команду
$ hcitool scan
В результате этой нехитрой манипуляции ты получишь список доступных устройств с Bluetooth с их MAC-адреса. Если твоя система не видит адаптер Bluetooth, то я рекомендую поставить один из менеджеров Bluetooth для Linux. В Kali лично мне подошел gnome-bluetooth, который можно установить следующей командой:
$ apt-get install gnome-bluetooth
Еще можно воспользоваться утилитой blueman:
$ apt-get install blueman
Получив список потенциальных жертв, можно расправиться с их синезубыми девайсами несколькими способами. Рассмотрим каждый по отдельности.
Первый способ: l2ping
Воспользуемся такой командой:
$ l2ping -i hci0 -s <packet value> -f <MAC_address>
Она сгенерирует пакеты указанного тобой в параметре
<packet value> объема и будет отсылать эти пакеты на MAC-адрес, записанный в качестве параметра
<MAC_address>. В конце концов ты увидишь такую картину: в терминале время отклика будет постепенно увеличиваться, а на атакуемом устройстве, скорее всего, просто отключится Bluetooth. Через какое-то время он все равно включится, но музыка прервется, и некоторое удовлетворение будет получено.
INFO
Такая схема очень хорошо работает, когда атакуемое устройство (к примеру, телефон) подключено к гарнитуре или колонке по Bluetooth. После атаки эти два устройства не смогут соединиться друг с другом.
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