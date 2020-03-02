Возможно, ты в детстве разбирал всякие вещи, чтобы узнать, как они сделаны, — за что тебе наверняка влетало. Взрослым дядькам такое развлечение тоже не чуждо, и называется оно «реверс-инжиниринг», или «обратная разработка». О реверсе софта мы в «Хакере» периодически пишем, но реверс железа ничуть не менее интересен. Из этой статьи ты узнаешь об актуальных способах реверсинга печатных плат и о том, как ему противодействуют разработчики.

Формальное определение реверс-инжиниринга звучит так: это процесс восстановления схемы и идентификации компонентов при отсутствии полного комплекта документации. Зачем это нужно, если тебе не восемь лет и перед тобой не разобранный отцовский ноутбук? Как правило — чтобы своровать схемотехнику приглянувшегося устройства и продать ее какому-нибудь производителю либо выдать за свое. Реже — усовершенствовать и наладить выпуск аналога.

Также реверс-инжиниринг позволяет выявить ключевые элементы схемы, которые откроют доступ, например, к цепям JTAG, загрузочной ПЗУ или ОЗУ. Или же целью может быть внедрение аппаратных троянов, которые изменяют функции устройства, — чтобы, например, превратить внешний накопитель во флешку-убийцу, а кабель HDMI — в средство анализа выводимого на экран содержимого.

INFO Методики, сходные с применяемыми для печатных плат, могут использоваться для восстановления структуры микросборок или даже микросхем.

Аппаратный реверсинг прошел большой путь от прямого копирования до автоматизированного высокотехнологичного восстановления схемы печатной платы. Множество фирм готовы помочь в этом любому желающему, стоит заплатить им чеканной монетой.

Основы аппаратного реверс-инжиниринга

Итак, печатная плата — это обычно многослойный бутерброд из электропроводящих и изолирующих слоев, паяльной маски и финишного покрытия, на котором установлены электронные компоненты. Чаще всего цель реверсера — восстановить схему платы. Но начинается процесс не с этого, а со вскрытия и разбора корпуса, идентификации компонентов и соединений между ними. На каждом из этих этапов встречаются свои сложности.

Реверс-инжиниринг делят на деструктивный (после которого печатная плата работать перестает, зато ты становишься обладателем исчерпывающей информации о ее структуре) и недеструктивный — когда о попытках реверс-инжиниринга никто посторонний не узнает.

Вскрытие покажет

Для работы с самой печатной платой нужно не так много оборудования, как может показаться. На первых порах пригодится фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой и мультиметр.

А вот при разборе может встретиться много разных препятствий — от хитроумных защелок и винтов с нестандартными шлицами (например, Torx) до совсем уж низкопробных заводских пакостей вроде заливки платы и компонентов клеями и компаундами. Бывает и так, что приходится столкнуться с результатами ультразвуковой сварки.

Специалисты обычно имеют под рукой солидный набор инструментов. В качестве примера можешь посмотреть продукцию iFixit, а «Алиэкспресс» завален более дешевыми аналогами. В самых крайних случаях специальные инструменты изготавливаются при помощи 3D-печати.

Если при разборе встретится клей, то это не повод для большого расстройства: как правило, можно его нагреть и разъединить все, что было склеено. Да и сварка ультразвуком не приговор. Она обычно не дает большой прочности, поэтому швы можно попробовать локально охладить или попытаться рассоединить механически.

Ну и конечно, не забывай заглядывать на YouTube, чтобы посмотреть, не разбирал ли кто-то такое устройство до тебя. Это сэкономит немало сил и времени, а также серьезно снизит вероятность что-то повредить.

Слева — вскрытие корпуса Xbox One, по центру — набор бит для вскрытия электронной техники, справа — использование термофена для демонтажа.

Идентификация компонентов

Как ни странно, несмотря на огромное разнообразие выпускаемых современной промышленностью компонентов, понять их назначение — не самая сложная задача. Если на плате присутствует маркировка, можно по названию определить тип компонента (чип-резистор, чип-конденсатор, чип-индуктивность, диод и так далее) и попробовать оценить его номинал.