В феврале 2020 года Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компании Facebook и Twitter на 4 000 000 рублей каждую из-за нарушения российского законодательства о защите персональных данных в рамках ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» . То есть за невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ обязанности записывать, систематизировать, накапливать и хранить персональные данные россиян с использованием баз, находящихся на территории России. На выплату штрафов компаниям отвели срок в 60 дней.

Напомню, что еще в 2018 году против компаний было начато административное судопроизводство, и тогда им грозил штраф, согласно статье 19.7. КоАП (о непредоставлении информации в госорганы). В 2019 году компании действителньо были оштрафованы на 3000 рублей и получили девять месяцев на исправление нарушений. Facebook и Twitter были вынуждены оплатить эти штрафы, а представители Роскомнадзора пообещали, что будут добиваться более крупных штрафов и, вероятно, компании даже могут быть заблокированы на территории РФ (как уже случилось с LinkedIn в 2016 году). В конце прошлого года в закон действительно были внесены соответствующие изменения: размер штрафов за повторное нарушение вырос до 6 млн рублей.

Как теперь сообщают СМИ, представители Twitter обратились с апелляцией в Таганский суд города Москвы, и жалоба компании будет рассмотрена 16 марта 2020 года.

Сообщается, что адвокат компании лично в суд не явился, но при составлении административного протокола в Роскомнадзоре указывал на отсутствие состава правонарушения, так как социальная сеть не является оператором данных.