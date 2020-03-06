Американская разведка могла читать шифры, которыми десятилетиями пользовалась чуть ли не половина мировых правительств — благодаря тайному сотрудничеству с фирмой-производителем. Журналисты получили неопровержимые доказательства того, что компания Crypto AG сотрудничала с ЦРУ. В этом материале мы разберем историю компании и посмотрим, какими же фактами удалось завладеть сотрудникам Washington Post.

Очевидное — невероятное

Если попытаться пересказать историю максимально кратко, то получится вот что. Во второй половине ХХ века большинство мировых стран приобретало шифровальные машины в одной швейцарской компании. Эта компания была втайне куплена американской и немецкой разведкой — ради доступа к шифрам ее клиентов. Имея доступ к шифрам, можно было расшифровывать секретную переписку, что и делалось.

Но чем больше внимания уделяешь подробностям операции, тем более невероятной она оказывается. В ней есть место многому: знаменитым людям из засекреченных служб, долгой и верной дружбе, коррупции и идеализму, талантливым женщинам и болтливым президентам.

И если бы не тесная профессиональная дружба двух эмигрантов из Российской империи, всей этой истории могло бы и не быть или бы она могла развернуться каким-то совсем другим образом.

Но произошло то, что произошло, — и одной стране достались плоды (говоря современным языком) хедхантинга, нетворкинга, синергии, инвестиций в перспективные технологии — а другой пришлось иметь дело с утечкой мозгов, кадровым голодом и догоняющим развитием. Впрочем, третьим странам и вовсе достаются готовые продукты чужой высокотехнологичной промышленности, да еще и с подвохом. И если тебе кажется, что эта историческая параллель притянута за уши, то прочитай статью до конца — может быть, подробности истории смогут тебя убедить.

Сговор столетия

Итак, что же это за «сговор столетия»? Последнее, кстати, не просто журналистское клише — такое словосочетание употребляют сами сотрудники ЦРУ в подробном документе об успехах прошлого, составленном для Отдела изучения истории разведки.

INFO Отдел изучения истории разведки — подразделение разведки, которое занимается сохранением истории разведывательной деятельности (в том числе — в ведомственном музее ЦРУ) и издает специализированный журнал для внутреннего пользования.

Работая на внутреннюю аудиторию, состоящую из своих коллег, разведчики наконец-то могут пооткровенничать — и в подробностях рассказать о тернистом пути, ведущем к невероятному успеху. И им есть чем похвастаться. Описанная в 96-страничном документе операция (носившая сначала название «Тезаурус», а потом «Рубикон», также американцы использовали кодовое имя «Минерва») стала одним из самых дерзких планов разведчиков — и этот план удался.

«Иностранные правительства платили хорошие деньги США и Западной Германии за то, чтобы те читали их самую засекреченную корреспонденцию», — говорится в заключении этого документа.

Однако теперь поводы гордиться своими достижениями есть не только у них. Каким-то образом сотрудники Washington Post смогли заполучить этот самый подробный документ, а их немецкие коллеги — подтвердить и дополнить его содержание в беседах с бывшими сотрудниками немецкой спецслужбы BND.

Журналистам пришлось пойти на некоторые уступки своим информантам (соблюдение анонимности источников вполне понятно) — пообещать не публиковать отчет об операции «Рубикон» целиком, ограничиваясь короткими цитатами.

Его звали Борис

Вся сложная и длинная операция спецслужб уходит корнями еще во времена до Второй мировой войны. А если взять за начало истории рождение ее ключевого фигуранта — то и в XIX век.

В 1892 году у технического директора (впоследствии — управляющего) «Товарищества братьев Нобель» в Баку родился сын. Отца звали Карл Хагелин, а сына — Борис Цезарь Вильгельм Хагелин. Фирма братьев Нобель была крупной и технологически продвинутой компанией, так что карьера Хагелина-отца, талантливого инженера, складывалась весьма удачно — к 1899 году он вошел в высшее руководство компании. Наставничество и деньги отца позволили Борису Хагелину получить отличное инженерное образование в Швеции.

Но в 1917 году грянула революция. Нефтяной бизнес был национализирован. Семьи Нобель и Хагелин были вынуждены переехать в Швецию и думать, как жить дальше. Имеющиеся капиталы нужно было во что-то инвестировать...

Тем временем братья Дамм, инженер ткацких станков и учитель математики, как раз отчаянно нуждались в инвестициях. Они страстно горели идеей механического роторного шифровального устройства, но никак не могли довести до ума прототип и найти заказчиков.

Эммануилу Нобелю и Карлу Хагелину показалось, что удобное шифрование сообщений может быть востребовано в бизнес-кругах. Представлять интересы инвесторов и контролировать процесс в компанию AB Cryptograph назначили Хагелина-младшего. Назначение оправдало себя: считается, что именно Борис Хагелин доработал машину Арвида Дамма и превратил ее в первый коммерчески успешный продукт фирмы — переносную роторную шифровальную машину B-21. Вооруженные силы Швеции закупили партию таких машин вместо легендарной немецкой «Энигмы».

В тридцатые годы Хагелину удалось получить контракт на разработку компактной шифровальной машины для французской армии. Модель оказалась крайне успешной — весила около четырех килограммов, была размером с толстую книгу, работала от вращения рукоятки и выдавала скорость шифрования до 30 символов в минуту. Так что в 1937 году Борис Хагелин отправился в деловую поездку в США — демонстрировать свое детище.

Большая война, большие деньги

Поездка Хагелина увенчалась успехом. Его машина произвела впечатление — Хагелин получил контракт, который с началом Второй мировой войны значительно расширят. Новая версия машины Хагелина будет выпускаться в таких количествах, что американское правительство прикажет мобилизовать для этого заводы, выпускающие печатные машинки.

Но гораздо важнее было то, что в 1937 году Хагелин познакомился и подружился с другим эмигрантом из России, прославленным «отцом американской криптологии», изобретателем самого этого термина — Уильямом Фридманом.

Война вынудила Хагелина на несколько лет остаться в США. Он проводил время, оказывая услуги ремонта своих же шифровальных машин и улаживая юридические тонкости сделки с американской армией. В итоге он передал армии патентные права на свою машину в обмен на несколько миллионов долларов, американское гражданство и право продолжать изготовлять и продавать свою коммерчески успешную машину, несмотря на передачу патента. Так Хагелин стал первым в истории миллионером, сколотившим состояние на криптографии.

Джентльменское соглашение

После окончания войны разбогатевший Хагелин отправляется вместо Швеции в Швейцарию — чтобы воспользоваться тамошним привлекательным налоговым режимом и основать новую компанию под названием Crypto AG. Он планирует быть главным гражданским производителем шифровальной техники — не связанным ни с каким государством. Однако внушительный послужной список играл ему на руку и придавал авторитета.