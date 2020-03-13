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У ModSecurity есть свой скриптовый язык, основанный на событиях. Он обеспечивает защиту от множества видов атак на веб-приложения и позволяет мониторить HTTP-трафик, вести логи и анализировать запросы в реальном времени. Это делает ModSecurity очень гибким инструментом для обнаружения потенциально небезопасных данных и реакции на них.
Баг обнаружили Эрвин Хегедюш (Ervin Hegedüs) и Андреа Менин (Andrea Menin), разработчики OWASP Core Rule Set, когда изучали работу парсера запросов, в частности обработку хидера cookie.
Баг позволяет злоумышленнику отправить специально сформированный запрос, который будет завершать работу родительского процесса. Отправка большого количества таких запросов может привести к тому, что веб-сервер станет отвечать гораздо медленнее или вообще перестанет реагировать на запросы пользователей (отказ в обслуживании).
INFO
Уязвимость получила идентификатор CVE-2019-19886 и затрагивает все версии Trustwave ModSecurity ветки 3.х, начиная с 3.0.0 и заканчивая 3.0.3 включительно.
Стенд
Сначала нужно поднять тестовое окружение. Здесь есть два варианта.
Если не хочешь возиться с отладкой и копанием в сорцах, то можешь просто запустить докер-контейнер с уязвимой версией ModSecurity и потестить эксплоит.
docker run --rm -p 80:80 -ti --rm owasp/modsecurity:3.0.3-nginx
Второй вариант — скомпилить все из сорцов с возможностью дебага.
Начнем с запуска контейнера с Debian на борту и установки всех необходимых пакетов.
docker run --rm -ti --cap-add=SYS_PTRACE --security-opt seccomp=unconfined --name=nginxdos --hostname=nginxdos -p80:80 debian /bin/bash
apt update && apt install nano wget git procps gdb automake bison build-essential g++ gcc libbison-dev libcurl4-openssl-dev libfl-dev libgeoip-dev liblmdb-dev libpcre3-dev libtool libxml2-dev libyajl-dev make pkg-config zlib1g-dev
Теперь скачиваем библиотеку ModSecurity последней уязвимой версии 3.0.3.
cd /root
git clone --depth 1 -b v3.0.3 --single-branch https://github.com/SpiderLabs/ModSecurity
Далее подгрузим все необходимые модули.
cd ModSecurity/
git submodule init
git submodule update
А потом скомпилируем ее и установим.
./build.sh && ./configure && make && make install
Пришел черед коннектора для nginx.
cd /root && git clone --depth 1 https://github.com/SpiderLabs/ModSecurity-nginx.git
Ну и сам веб-сервер, разумеется.
wget -q https://nginx.org/download/nginx-1.16.1.tar.gz
tar -zxf nginx-1.16.1.tar.gz
cd nginx-1.16.1
Теперь сконфигурируем его для использования библиотеки ModSecurity.
./configure --add-module=/root/ModSecurity-nginx
Дальше дело за компиляцией и установкой.
make && make install
Для более наглядных тестов я также установлю и запущу PHP-FPM.
apt install -y php-fpm
service php7.3-fpm start
По дефолту nginx ставится в директорию
/usr/local/nginx/. Перейдем туда, чтобы немного подправить конфиги под наши реалии. Сначала включим поддержку PHP. У меня PHP-FPM работает через сокет, поэтому пропишем путь до него в раздел
server файла
nginx.conf.
location ~ \.php$ {
root html;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}
Теперь переходим к настройке ModSecurity. Добавим необходимую директиву во все тот же
nginx.conf, только на этот раз в раздел
http.
modsecurity on;
Так как у нас будет несколько конфигурационных файлов, сделаем один общий
modsec_includes.conf, в который будем добавлять список необходимых конфигов. Подгрузим его при помощи
modsecurity_rules_file.
modsecurity_rules_file /usr/local/nginx/conf/modsec_includes.conf;
Далее нужно скопировать дефолтный конфиг (
modsecurity.conf-recommended) из дистрибутива ModSecurity.
cp /root/ModSecurity/modsecurity.conf-recommended /usr/local/nginx/conf/modsecurity.conf
cp /root/ModSecurity/unicode.mapping /usr/local/nginx/conf/
Переключим библиотеку из пассивного режима в режим блокировки.
sed 's/SecRuleEngine DetectionOnly/SecRuleEngine On/' -i modsecurity.conf
Пришел черед фильтров. Я рекомендую использовать набор правил OWASP Core Rule Set. Для наших тестов достаточно будет только нескольких файлов. В первую очередь загрузим основной конфиг.
mkdir /usr/local/nginx/conf/modsec && cd $_
wget https://raw.githubusercontent.com/SpiderLabs/owasp-modsecurity-crs/v3.3/dev/crs-setup.conf.example -O crs-setup.conf
Затем мой выбор пал на файл с правилами для предотвращения XSS-уязвимостей.
mkdir /usr/local/nginx/conf/modsec/rules && cd $_
wget https://raw.githubusercontent.com/SpiderLabs/owasp-modsecurity-crs/v3.3/dev/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf
И наконец, два вспомогательных конфига — для инициализации правил и блокировки запроса на основе системы скоринга.
wget https://raw.githubusercontent.com/SpiderLabs/owasp-modsecurity-crs/v3.3/dev/rules/REQUEST-901-INITIALIZATION.conf
wget https://raw.githubusercontent.com/SpiderLabs/owasp-modsecurity-crs/v3.3/dev/rules/REQUEST-949-BLOCKING-EVALUATION.conf
Теперь нужно использовать все эти правила в нашей конфигурации nginx. Для этого я и создавал файл
/usr/local/nginx/conf/modsec_includes.conf.
include modsecurity.conf
include modsec/crs-setup.conf
include modsec/rules/REQUEST-901-INITIALIZATION.conf
include modsec/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf
include modsec/rules/REQUEST-949-BLOCKING-EVALUATION.conf
Обрати внимание на последовательность загрузки, она важна.
На этом этап подготовки стенда закончен, осталось его проверить. Запустим веб-сервер.
/usr/local/nginx/sbin/nginx -g "daemon off;master_process off;error_log /dev/stdout debug;"
Я добавил несколько параметров, чтобы отключить запуск nginx как демона и вывести логи в консоль. Если теперь отправить потенциально опасный запрос на сервер —
http://nginxdos.vh/?xss=<script>alert()</script>, то ModSecurity заблокирует запрос и вернет 403.
Вот и готовый стенд. Переходим к препарированию уязвимости.
Детали
Начнем с того, что посмотрим на патч, который исправляет уязвимость. Изменения коснулись файла
transaction.cc в разделе парсинга куков. Запустим веб-сервер через отладчик и поставим бряк на строку 558, чтобы потрейсить процесс обработки.
gdb --arg /usr/local/nginx/sbin/nginx -g "daemon off;master_process off;error_log /dev/stdout debug;"
b transaction.cc:558
r
Отправляем запрос с куками и попадаем в точку останова.
curl -v -H "Cookie: hello=world" nginxdos.vh
Как ты, скорее всего, знаешь, в протоколе HTTP строка
cookie представляет собой последовательность пар
имя=значение, разделенных символом
;. Поэтому изначально вся строка разбивается на части, где разделителем служит
;. Результат записывается в вектор (
std::vector).
modsec/v3.0.3/src/transaction.cc
557: if (keyl == "cookie") {
558: size_t localOffset = m_variableOffset;
559: std::vector<std::string> cookies = utils::string::ssplit(value, ';');
Вектор в C++ — это замена стандартному динамическому массиву, который может управлять выделенной для него памятью. С его помощью можно создавать массивы, длина которых задается во время выполнения, без использования операторов
new и
delete. Все элементы вектора должны принадлежать одному типу. В дополнение к функциям прямого доступа элементы вектора можно получить посредством итераторов. Что и происходит дальше по коду.
modsec/v3.0.3/src/transaction.cc
560: for (const std::string &c : cookies) {
Так как я передал одну куку, то и элемент всего один.
Теперь он разбивается по разделителю
=. Таким образом получаем имя и значение cookie.
561: std::vector<std::string> s = utils::string::split(c,
562: '=');
Дальше проверяется размер полученного вектора, и, если он больше единицы, выполнение продолжается.
modsec/v3.0.3/src/transaction.cc
563: if (s.size() > 1) {
Пока все идет хорошо. Если обратиться к разделу 5.2 спецификации RFC 6265 о механизмах хранения состояния в HTTP, то там под пунктом 2 увидим, что если в паре имя-значение отсутствует символ
= (%x3D), то его нужно игнорировать.
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