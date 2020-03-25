Облачная платформа Websa включает в себя сразу несколько продуктов: облачные серверы, CDN, облачное хранилище на базе Swift OpenStack и бесплатный Anycast DNS, однако в этой статье речь пойдет именно об облачных серверах.

Регистрация, пробный период и оплата

Регистрация на платформе довольно проста — нужно указать электронный ящик и придумать или сгенерировать пароль для аккаунта. Также доступна возможность регистрации через Google. Впоследствии в аккаунте можно активировать 2FA.

После регистрации пользователь может свободно перемещаться по панели и знакомиться с ее функциональными возможностями. Для заказа любого из сервисов потребуется ввести данные кредитной карты для верификации аккаунта.

Далее у пользователя есть два варианта — активировать тестовый период либо сразу оплатить полный доступ. Для этого необходимо пополнить счет на сумму от 10 долларов США. При выборе тестового режима новые пользователи получают на свой баланс $50. Их нужно использовать в течение 20 дней. После окончания тестового периода остаток неиспользованного бонуса спишется со счета.

После активации тестового режима к варианту пополнения кредиткой добавляется сервис «Интеркасса», через который можно платить практически чем угодно, включая криптовалюты. Однако комиссия в этом случае будет довольно серьезная, так что советуем все же использовать карту.

Стоимость облачного сервера

Стоимость серверов варьируется от 3 до 500 долларов в месяц. При этом тарификация почасовая из расчета 672 часа в месяц (при постоянном использовании сервера биллинг отключается через 28 дней). Объем трафика начинается от 5 ТБ для дешевых тарифов и заканчивается 100 ТБ для самого дорогого.

В целом тарифы дешевле, чем у известных провайдеров — таких, как DigitalOcean, OVH, Scaleway.

Процессорные мощности не гарантируются. Хотя в будущем линейка тарифов с гарантированными мощностями планируется.

Помимо публичного облака существует возможность заказать выделенную инфраструктуру, для этого нужно обратиться в отдел продаж. Использование комбинации приватного и публичного облака позволяет создавать гибридную облачную инфраструктуру.

Локации и железо

Для размещения серверов предлагается две локации — это Эшбурн (США) и Амстердам (Нидерланды). Оба ЦОД соответствуют уровню Tier IV.

Облачные серверы основаны на технологии виртуализации KVM. Что касается железа, то все тарифы имеют диски NVMe SSD. Они значительно быстрее обычных SSD, не говоря о «старичках» HDD. Наличие RAID10 сводит риск потери данных к минимуму.

Серверы работают на процессорах Intel с базовой частотой не менее 2,1 ГГц. Если же говорить о поставляемых ОС то на выбор представлены разные варианты Linux, а именно актуальные версии CentOS, Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE.

Дополнительные разделы и внутренние сети

Желающие получить более дешевое дисковое пространство имеют подобную возможность. Пользователям доступна опция покупки дополнительных разделов (volumes), которые можно подключать к серверам. Они работают в режиме hot-swap, то есть разделы можно подключать, отключать и увеличивать не останавливая сервер. Подобными опциями не может похвастаться даже Amazon.

Вдобавок к этому пользователям предлагается выбор между вариантами двойной или тройной репликации данных. Стоимость за дополнительную память начинается с $0,02 за гигабайт в месяц, а максимальный размер волюма составляет 10 ТБ.

Облачную инфраструктуру можно объединять во внутренние сети, экономя тем самым на трафике и получая дополнительную защиту от воздействия извне. Главной фишкой сетей является то, что они бесплатны между ЦОД, то есть вы не платите за внутренний трафик даже когда он идет через Атлантику.

Автоматическое и ручное резервное копирование

При создании сервера можно выбрать автоматическое резервное копирование за 10% от его стоимости. Система хранит шесть еженедельных бэкапов, которые создаются автоматически. К тому же в любой момент можно сделать мгновенную копию сервера (snapshot) в ручном режиме. Эта услуга имеет другую тарификацию и обойдется в $0,03 за хранение одного гигабайта данных в месяц. Как из бэкапов, так и из снапшотов можно в любой момент сделать новый сервер или откатиться к предыдущей версии. Создание бэкапа или снапшота не требует остановки сервера.

API, массовое создание серверов и апгрейды

Облачная платформа предлагает полноценный API для работы со всеми продуктами. Так что любители автоматизации не останутся равнодушными, особенно учитывая, что платформа позволяет создавать до 10 серверов сразу как через API, так и через веб-интерфейс.

В любой момент тариф может быть заменен на вариант с лучшими характеристиками, однако для этого потребуется перезагрузка сервера.

Администрирование и поддержка

Администрирование не входит в стоимость тарифных планов, так как сервис рассчитан на опытных пользователей. Но если вы хотите получить помощь технических специалистов, то это обойдется 50 долларов в час. Это, впрочем, не касается стандартных вопросов нетехнического характера. Служба поддержки реагирует быстро, а связаться с ней можно через тикет из кабинета пользователя.

INFO Дополнительные адреса IPv4 можно заказать через службу поддержки, однако эта опция недоступна в пробном режиме.

Тестирование облачных серверов

Для проведения теста мы взяли по одной виртуальной машине из каждой тарифной линейки в локации Ashburn:

Start XS (1 vCPU, 1 ГБ RAM, 10 ГБ NVMe SSD, 5 ТБ трафика) за $3 в месяц Smart XS (4 vCPU, 8 ГБ RAM, 80 ГБ NVMe SSD, 20 ТБ трафика) за $30 в месяц Pro M (16 vCPU, 64 ГБ RAM, 640 ГБ NVMe SSD, 50 ТБ трафика) за $160 в месяц

Каналы связи

Для проверки сетевых возможностей решили использовать сервер одного из российских провайдеров. Первым делом пропингуем наш VPS сотней маленьких (64 байта) и сотней больших (1 килобайт) пакетов: пакеты не бьются (0% потерь), а среднее время отклика составляет 128 миллисекунд. Для такого длинного сетевого маршрута результат неплох — DNS-серверы Google, например, с тестового VPS пингуются с гораздо меньшим временем отклика — менее миллисекунды.

Далее проведем тест скачивания стомегабайтных файлов тестируемой виртуальной машины при помощи утилиты wget:

$ wget -O /dev/null - http://ftp.corbina.ru/pub/100Mb $ wget -O /dev/null - http://cachefly.cachefly.net/100mb.test $ wget -O /dev/null - http://speedtest.london.linode.com/100MB-london.bin

Результаты теста можно увидеть в таблице:

corbina cachefly speedtest время, сек 5.5 0.8 3.2 скорость, МБ/сек 18.1 128 31.4 скорость, Мбит/сек 144.8 1024 251.2

Напоследок замерим скорость с помощью клиент-серверной утилиты iperf. На внешнем российском VPS запускаем сервер:

$ iperf -s -p 9999

Потом на машине Advanced Hosting выполняется команда:

$ iperf -c server_ip -p 9999 -t 60

Тестирование шло в течение 60 секунд, средняя скорость передачи данных составила 168 Мбит/сек. Ради интереса мы повторили тест, использовав в качестве удаленного сервера виртуальные машины расположенные не в России, а в Европе и Америке: скорость была значительно выше — 249 Мбит/сек и 658 Мбит/сек, соответственно.

Вычислительные возможности

Измерение производительности облачных серверах проводилось с помощью утилиты GeekBench 5. Она делает около двух десятков синтетических тестов, проверяя работу различных алгоритмов сжатия, обработку JPEG, парсинг HTML, SQLite и так далее. Синтетические тесты не дают представления о способности машины справиться с потребностями реального проекта, но, не зная конкретики, нагрузочное тестирование провести невозможно. Многое также зависит от загруженности физического хоста, на котором работают виртуальные машины.

Сводные результаты показаны на диаграмме ниже. Более подробные данные по результатам теста каждого тарифа можно посмотреть на сайте разработчика бенчмарка — Start XS, Smart XS и Pro M.

Производительность дисковой подсистемы

Для тестирования выполнения операций чтения/записи в случайном порядке мы воспользовались утилитой fio.

Вот результаты тестирования.

Start XS Smart XS Pro M Скорость чтения, IOPS 65500 52100 41200 Скорость чтения, МБ/сек 537 427 337 Latency (среднее значение при чтении), мсек 0.67752 0.85450 1.07854 Скорость записи, IOPS 28200 22400 17700 Скорость записи, МБ/сек 231 184 145 Latency (среднее значение при записи), мсек 0.69085 0.86278 1.10252

Как можно увидеть из результатов тестирования, скорость работы дисков находится на высоком уровне, ведь даже на самых дешевых тарифных планах клиентам доступны быстрые NVMe SSD. Некоторое снижение производительности записи/чтения вполне естественно при увеличении объема накопителя в более дорогих тарифах.

Итого

Облачные серверы от Advanced Hosting обладают серьезным набором возможностей. Серверы можно объединять в сети, подключать мощные по возможностям волюмы. Они работают на топовом железе, могут управляться по API и расположены в надежных датацентрах уровня Tier IV. Другие достоинства: RAID10, возможность ручного и автоматического создания резервной копии без остановки сервера, дополнительная защита аккаунта при помощи двухфакторной авторизации.

Продукт отлично подойдет компаниям, имеющим в штате своих администраторов и девопсов, либо же просто опытным пользователям, которые понимают, что делать с чистым образом Linux, но не готовы переплачивать за облачную инфраструктуру.

Более детально ознакомиться с предложением можно на странице advancedhosting.com/ru/cloud-servers.