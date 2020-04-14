Совсем недавно мы рассказывали о том, что разработчики Firefox планируют убрать из своего браузера поддержку протокола FTP, который считают небезопасным.

В свою очередь, разработчики Google говорят об отказе от FTP с 2014 года, так как протокол используется очень немногими пользователями браузера (0.1-0.2%). В 2018 году компания впервые объявила о планах отказаться от FTP официально, а прошлым летом инженеры Google уже начали претворять эти планы в жизнь. Так, планировалось, что поддержка FTP будет отключена по умолчанию с релизом Chrome 81, а после выхода версии 82 из кода окончательно удалят все следы протокола.

Отказ от FTP хотят провести постепенно. К примеру, браузер пока будет загружать списков каталогов FTP пока будет, но он более не будет отображать сами файлы в браузере, а вместо этого будет загружать их.

С релизом Chrome 80, компания начала отказ от поддержки FTP, добавив в настройки флаг chrome://flags/#enable-ftp, который определяет, включена поддержка FTP или нет. Поддержка FTP была включена по умолчанию в Chrome 80, но разработчики уже провели тест, отключив поддержку протокола для 1% пользовательской базы. Выключить поддержку FTP по умолчанию планировалось в Chrome 81 (но пока разрешить повторное включение с помощью флага #enable-ftp).

Релиз Chrome 81 состоялся на прошлой неделе (хотя изначально эта версия должна была выйти еще в середине марта, планы компании нарушила пандемия коронавируса), и спустя всего пару дней после этого один из разработчиков браузера опубликовал сообщение на багтрекере компании. Он сообщил, что из-за текущего кризиса инженеры Google решили отложить отказ от FTP в стабильном релизе, то есть протокол снова будет работать.

Включение поддержки FTP по умолчанию связано с тем, что разработчики не хотят создавать проблемы с доступом к FTP-контенту во время пандемии. Дело в том, что многие правительственные учреждения, включая национальные институты здравоохранения, по-прежнему активно используют FTP.