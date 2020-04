Недавно мы рассказывали, что в последнее время от использования Zoom своих сотрудников предостерегают не только НАСА и SpaceX, компания Google, но также от приложения предпочли дистанцироваться власти Тайваня, правительство Австралии, американские школы, а также Сенат США и министерство иностранных дел Германии.

На этой неделе данный список пополнился и властями Индии: в стране запретили использование Zoom для проведения удаленных правительственных заседаний, сообщив, что платформа не подходит для использования государственными служащими и должностными лицами.

Напомню, что такая ситуация возникла из-за множества проблем с безопасностью и конфиденциальностью в Zoom. Из-за жесткой критики со стороны ИБ-экспертов в начале апреля разработку приложения вообще остановили на 90 дней, и компания полностью сосредоточилась на улучшении безопасности, а также пообещала провести аудит с привлечением сторонних специалистов.

Инженеры компании уже устранили многие проблемы безопасности, обнаруженные экспертами, а также в компании создали совет CISO, а также пригласили в качестве консультанта Алекса Стамоса, бывшего главу безопасности Facebook, который поможет в проведении комплексного анализа безопасности платформы.

В частности, одной из больших проблем платформы является так называемый «Zoom-Bombing». Третьи лица частенько присоединяются к видеоконференциям Zoom (онлайн-урокам, деловым встречам и так далее), с целью сорвать встречу или пошутить. Зачастую потом записи таких пранков появляются в социальных сетях.

К примеру, на этой неделе американский конгрессмен рассказал, что в начале апреля злоумышленникам удалось сорвать встречу в Zoom, проводившуюся на самых высоких уровнях правительства США. Письмо об инциденте было направлено председателю комитета по надзору палаты представителей штата Огайо. Документ гласит, что, невзирая на все предупреждения со стороны СМИ и ФБР, чиновники использовали Zoom для проведения встречи, и в итоге брифинг трижды прерывался из-за Zoom-Bombing’а.

И хотя восстановить репутацию Zoom после всего случившегося определенно будет непросто, разработчики продолжают следовать своему плану и посвящают все свое время улучшению безопасности.

Так, вчера стало известно, что партнером Zoom стала компания Luta Security, специализирующаяся на управлении программами раскрытия уязвимостей и организации bug bounty. Компанию возглавляет ветеран кибербезопасности Кэти Моуссурис (Katie Moussouris). Основательница Luta Security наиболее известна тем, что координирует bug bounty программы для Microsoft, Symantec и Пентагона. И хотя у Zoom ранее уже была программа вознаграждения за уязвимости на платформе HackerOne, Luta Security поможет обновить ее и улучшить.

Кроме того, в своем Twitter Моуссурис намекнула, что в ближайшее время к Zoom присоединятся и другие известные эксперты, включая специалиста по вопросам конфиденциальности Лею Кисснер (бывшего главу Privacy Technology в Google), криптографа и профессора университета Джонса Хопкинса Мэтью Грина, а также три известные аудиторские фирмы: BishopFox, NCC Group и Trail of Bits.

I’m excited to highlight my colleagues who are adding their expertise in the next few weeks. In addition to welcoming my former colleague @alexstamos to the extended Zoom security family

I’d like to welcome @LeaKissner @matthew_d_green @bishopfox @NCCGroupInfosec @trailofbits pic.twitter.com/fQV5cce3aq