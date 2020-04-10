Xakep #252. Чемоданчик хакера
Продолжаем следить за развитием событий вокруг приложения для организации видеоконференций Zoom. Напомню, что из-за повсеместной самоизоляции и карантина приложение обрело небывалую популярность: количество его пользователей возросло с 10 000 000 человек в декабре 2019 года до 200 000 000 в марте 2020 года. Однако вместе с популярностью разработчики Zoom заполучили и множество проблем.
Так, что ранее на этой неделе, вслед за НАСА и SpaceX, компания Google запретила своим сотрудникам использовать Zoom.
Дистанцируются от Zoom и другие: например, на Тайване Zoom запретили использовать правительственным служащим, так как трафик приложения проходит через серверы в Китае. Похожий запрет для своих членов выпустило и австралийское правительство. А в школах Нью-Йорка учителям рекомендовали «постепенно отказывать от Zoom» в пользу других сервисов для проведения видеоконференций.
В это время сами разработчики приложения предпринимают шаги по улучшению безопасности. Напомню, что разработку приложения вообще остановили на 90 дней, и компания полностью сосредоточилась на улучшении безопасности, а также пообещала провести аудит с привлечением сторонних специалистов. Инженеры компании уже устранили многие проблемы безопасности, обнаруженные ИБ-экспертами, а также в компании уже создали совет CISO, а также пригласили в качестве консультанта Алекса Стамоса, бывшего главу безопасности Facebook, который поможет в проведении комплексного анализа безопасности платформы.
Тем не менее, урон репутации Zoom уже нанесен, и восстановить ее, похоже, будет непросто. Так, согласно свежему сообщению Financial Times, членам Сената США и их сотрудникам еще на прошлой неделе разослали рекомендации, в которых использование Zoom не запрещают напрямую, но вместо этого приложению рекомендуется искать альтернативы, такие как Skype for Business и другие. Эту информацию подтверждают журналисты CNN.
The Senate sergeant at arms has warned lawmakers' offices to avoid using Zoom over security concerns.— Brian Fung (@b_fung) April 9, 2020
The advisory, dated April 2 and reviewed by CNN, cited two flaws in Zoom and urged Senate staff to use "preferred and supported” software such as Skype for Business.
Также, согласно данным немецкой газеты Handelsblatt, министерство иностранных дел Германии на этой неделе тоже уведомило своих сотрудников о необходимо прекратить использование Zoom из соображений безопасности и конфиденциальности.
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