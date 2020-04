Продолжаем следить за развитием событий вокруг приложения для организации видеоконференций Zoom. Напомню, что из-за повсеместной самоизоляции и карантина приложение обрело небывалую популярность: количество его пользователей возросло с 10 000 000 человек в декабре 2019 года до 200 000 000 в марте 2020 года. Однако вместе с популярностью разработчики Zoom заполучили и множество проблем.

Так, что ранее на этой неделе, вслед за НАСА и SpaceX, компания Google запретила своим сотрудникам использовать Zoom.

Дистанцируются от Zoom и другие: например, на Тайване Zoom запретили использовать правительственным служащим, так как трафик приложения проходит через серверы в Китае. Похожий запрет для своих членов выпустило и австралийское правительство. А в школах Нью-Йорка учителям рекомендовали «постепенно отказывать от Zoom» в пользу других сервисов для проведения видеоконференций.

В это время сами разработчики приложения предпринимают шаги по улучшению безопасности. Напомню, что разработку приложения вообще остановили на 90 дней, и компания полностью сосредоточилась на улучшении безопасности, а также пообещала провести аудит с привлечением сторонних специалистов. Инженеры компании уже устранили многие проблемы безопасности, обнаруженные ИБ-экспертами, а также в компании уже создали совет CISO, а также пригласили в качестве консультанта Алекса Стамоса, бывшего главу безопасности Facebook, который поможет в проведении комплексного анализа безопасности платформы.

Тем не менее, урон репутации Zoom уже нанесен, и восстановить ее, похоже, будет непросто. Так, согласно свежему сообщению Financial Times, членам Сената США и их сотрудникам еще на прошлой неделе разослали рекомендации, в которых использование Zoom не запрещают напрямую, но вместо этого приложению рекомендуется искать альтернативы, такие как Skype for Business и другие. Эту информацию подтверждают журналисты CNN.

The Senate sergeant at arms has warned lawmakers' offices to avoid using Zoom over security concerns.



The advisory, dated April 2 and reviewed by CNN, cited two flaws in Zoom and urged Senate staff to use "preferred and supported” software such as Skype for Business.