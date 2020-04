Главный исследователь Agile Information Security и известный багхантер, регулярно участвующий в таких хакерских состязаниях, как Pwn2Own, Педро Рибейро опубликовал на GitHub детали четырех уязвимостей нулевого дня, касающихся корпоративного инструмента безопасности IBM Data Risk Manager (IDRM).

I am disclosing four 0day for IBM Data Risk Manager, an ENTERPRISE SECURITY APPLIANCE@IBMSecurity refused to accept @certcc's disclosure and told them to fleck off! 🤣

Advisory and exploits here, have fun: https://t.co/60a7XRZt4C