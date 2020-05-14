Благодаря стараниям Илона Маска сегодня можно управлять «Теслой», не умея водить машину. А благодаря разработчику, который скрывается под ником AhMyth (и так же назвал свою программу), любой желающий может создать троян для Android, совершенно не умея программировать. Как? Сейчас покажу.

Термином RAT (Remote Access Tool) принято называть утилиты удаленного администрирования. Они могут использоваться в благих целях по своему прямому назначению, как, например, знаменитый TeamViewer, а могут устанавливаться злодеями в глубокой тайне от пользователя. В подобных случаях RAT нередко расшифровывают как Remote Access Trojan, и прямой перевод английского слова rat — «крыса» — тут приходится как нельзя кстати.

AhMyth RAT (Remote Access Trojan) — это приложение с открытым исходным кодом, в настоящее время находится на стадии бета-версии. Программа ориентирована на пользователей Windows, но на GitHub можно найти исходники и для Unix-подобных платформ.

AhMyth RAT состоит из двух компонентов.

Серверное приложение, с помощью которого можно управлять зараженным устройством и генерировать файлы APK с вредоносным кодом. Создано оно на Electron framework — фреймворке, разработанном в GitHub для создания простых графических приложений. Клиентский APK, содержащий вредоносный код, который позволяет получить удаленный доступ к зараженному устройству. То есть наш APK будет выполнять функции бэкдора.

Установка AhMyth RAT

Серверная часть устанавливается очень просто, тем более автор выложил в свободный доступ бинарники программы. Но при желании можно скомпилировать ее из исходников. Лично я проводил свои тесты на машине под управлением Windows 10.

Для работы утилиты нам необходима виртуальная машина Java. Устанавливаем ее с официального сайта Java. Затем нужно скачать бинарники самой AhMyth. Их ты можешь найти в официальном репозитории проекта на GitHub, вкладка Assets. При скачивании лучше отключить антивирус, чтобы его не хватил удар от происходящего.

Создаем зараженный APK

Чтобы создать файл APK для Android, открой вкладку APK Builder. Внешний вид конструктора вредоносных мобильных приложений показан на следующей иллюстрации.

Пользоваться этим инструментом очень просто. В окне Source IP мы прописываем IP-адрес атакующей машины (этот адрес потом легко вычисляется при исследовании вредоноса). В поле Source Port ты можешь указать порт, который будет зарезервирован машиной для прослушивания подключений. По умолчанию используется порт 42 474.

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Без использования дополнительной опции Bind With Another Apk ты сгенерируешь мобильное приложение только с вредоносным кодом. И это практически бесполезно, поскольку заставить юзера установить такую программу можно разве что под пытками.

Но есть проверенный способ создания малвари, который используют все продвинутые вирмейкеры: найти в интернете какой-нибудь APK и склеить его с вредоносом. Для этого поставь флажок Bind With Another Apk, выбери нужный APK и укажи метод интеграции вредоноса в телефон. Есть два метода: при запуске зараженного APK или при перезагрузке телефона после установки RAT. Авторы программы рекомендуют второй вариант.

Осталось нажать кнопку Build — по умолчанию зараженный файл сохраняется в папку C:\Users\<Your_Username>\AhMyth\Output .